Live TV

Polonia își întărește apărarea împotriva unei posibile invazii: „Putem mina orice frontieră în 48 de ore”

Data actualizării: Data publicării:
mine antitanc
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock
Din articol
Minarea de mare viteză

Polonia pregătește terenul la granița cu Rusia pentru amplasarea de mine antitanc și ar putea proteja frontiera în 48 de ore în cazul unei crize, a declarat un ministru adjunct al apărării de la Varșovia. 

Guvernul pregătește producția de muniție antitanc și face pregătiri pentru o operațiune de minare, întrucât își întărește apărarea împotriva unei posibile invazii, pe fondul temerilor legate de o agresiune din partea Rusiei.

Polonia se pregătește să părăsească Convenția de la Ottawa care interzice minele terestre în februarie.

Vice-ministrul apărării Cezary Tomczyk a declarat vineri pentru postul privat de radio Radio Zet că pregătirile au loc în cadrul planului „Scutul de Est” al Poloniei, care vizează consolidarea infrastructurii defensive la frontierele cu Rusia și Belarus.

Minarea de mare viteză

Pe lângă lucrările fizice de pregătire a terenului la frontieră, producția este, de asemenea, intensificată, singurul producător de mine antitanc din țară, fabrica BELMA din Bydgoszcz, nordul Poloniei, și-a mărit producția de 25 de ori, până la 1,2 milioane de unități pe an.

Tomczyk a lăudat sistemul automatizat de mare viteză de amplasare a minelor Baobab, fabricat în Polonia, echipat cu o platformă montată pe camion care poate securiza teritoriul în câteva minute, în loc de zile.

„Suntem în măsură să minăm orice frontieră în 48 de ore”, a spus el.

Un sondaj realizat de site-ul Radio Zet a relevat că 68% dintre respondenți consideră că frontiera Poloniei cu exclava rus Kaliningrad ar trebui minată.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
1
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
2
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
soldat rus capturat
3
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață...
profimedia-1066130305
4
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez...
bancnote de 100 de lei
5
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A urmat un scandal uriaș
Digi Sport
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A urmat un scandal uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
China,And,Taiwan,Flags,Painted,On,A,Concrete,Wall,With
China amenință direct Taiwanul: „Toate opțiunile care pot pedepsi forțele separatiste pentru independența Taipeiului rămân pe masă”
atac ucraina
„Pregătirile pentru sezonul rece au eşuat”. Ucraina mai are rezerve de combustibil doar pentru câteva zile
MiG-29 Polonia
Țara UE care va începe să-și doneze, treptat, flota de MiG-29 către Ucraina. „Decizia a fost deja luată”. Care este condiția
Varșovia
Polonia ar putea cere despăgubiri Rusiei pentru crimele și distrugerile din perioada URSS
Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă.
Donald Trump dă din nou vina pe Volodimir Zelenski pentru blocarea unui acord de pace Rusia - Ucraina
Recomandările redacţiei
curtea de apel bucuresti-1
Curtea de Apel București a amânat decizia privind cererile de...
Vladimir Putin
Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de...
Ministerul Afacerilor Externe.
Un cetăţean român, deținut politic în Venezuela, a fost eliberat și...
photo-collage.png (48)
Pericol pe o pârtie din Poiana Brașov. Un cablu de telecabină s-a...
Ultimele știri
Ce achiziții va face România din banii SAFE. Ministrul Apărării anunță 21 de proiecte de înzestrare a armatei
Poliția Română publică imagini șocante cu accidente rutiere: „Nu sunt scene dintr-un film, sunt realități aproape zilnice”
Forțele anti imigrație ICE din SUA au arestat mai mulți băștinași amerindieni: „Nu este nimeni mai american decât noi”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jay Leno spune că oamenii sunt uluiți că a rămas lângă soția bolnavă de demență: "Dacă rămâi și îți faci...
Cancan
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume...
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan semnează cu Rapid! Toate detaliile contractului. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Carmen și Klaus Iohannis, restanți și la impozitele locale. Primăria Sibiu îi somează să-și achite datoriile
Adevărul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Playtech
Gerul adevărat abia acum se instalează! Va fi mai frig ca până acum, aerul siberian ajunge în România
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
Pro FM
Raluka, distracție în costum de baie, în Brazilia, alături de iubit. Poza care a stârnit speculații privind...
Film Now
„Te iubesc, Khalessi”. Jason Momoa și Emilia Clarke, la 15 ani de la debutul în „Game Of Thrones”. Zâmbetul...
Adevarul
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați...
Newsweek
Ce greșeală incredibilă îi poate lăsa pe pensionari fără pensie? 8 cazuri în care plata pensiei încetează
Digi FM
Scandal pe aeroport. O româncă, refuzată la îmbarcare după ce a băut „o vodcă mică și un suc” înainte de zbor
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Pamela Anderson și-ar fi dorit "o relație mai bună" cu fostul ei soț, Tommy Lee: "Îmi este dor de el. Mereu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...