Polonia își întărește apărarea împotriva unei posibile invazii: „Putem mina orice frontieră în 48 de ore”

Polonia pregătește terenul la granița cu Rusia pentru amplasarea de mine antitanc și ar putea proteja frontiera în 48 de ore în cazul unei crize, a declarat un ministru adjunct al apărării de la Varșovia.

Guvernul pregătește producția de muniție antitanc și face pregătiri pentru o operațiune de minare, întrucât își întărește apărarea împotriva unei posibile invazii, pe fondul temerilor legate de o agresiune din partea Rusiei.

Polonia se pregătește să părăsească Convenția de la Ottawa care interzice minele terestre în februarie.

Vice-ministrul apărării Cezary Tomczyk a declarat vineri pentru postul privat de radio Radio Zet că pregătirile au loc în cadrul planului „Scutul de Est” al Poloniei, care vizează consolidarea infrastructurii defensive la frontierele cu Rusia și Belarus.

Minarea de mare vitez ă

Pe lângă lucrările fizice de pregătire a terenului la frontieră, producția este, de asemenea, intensificată, singurul producător de mine antitanc din țară, fabrica BELMA din Bydgoszcz, nordul Poloniei, și-a mărit producția de 25 de ori, până la 1,2 milioane de unități pe an.

Tomczyk a lăudat sistemul automatizat de mare viteză de amplasare a minelor Baobab, fabricat în Polonia, echipat cu o platformă montată pe camion care poate securiza teritoriul în câteva minute, în loc de zile.

„Suntem în măsură să minăm orice frontieră în 48 de ore”, a spus el.

Un sondaj realizat de site-ul Radio Zet a relevat că 68% dintre respondenți consideră că frontiera Poloniei cu exclava rus Kaliningrad ar trebui minată.

