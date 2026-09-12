Premierul Peter Magyar anunţă eliminarea unei restricții controversate din era Orban. „Nu politicienii vor lua deciziile”

Guvernul Ungariei va modifica legislaţia adoptată în 2020 de fostul guvern al lui Viktor Orban, care interzicea efectiv adopţia de către cuplurile homosexuale, a declarat sâmbătă prim-ministrul Peter Magyar, relatează Reuters.

În Ungaria, stat membru al Uniunii Europene, adopţia de către cuplurile de homosexuali şi lesbiene era posibilă până la sfârşitul anului 2020, cu condiţia ca unul dintre parteneri să depună cererea în calitate de persoană singură.

Conform legii adoptate în 2020 de partidul de dreapta Fidesz al lui Orban, cererile de adopţie ale persoanelor singure trebuiau aprobate de ministrul afacerilor familiale, ceea ce a echivalat cu o interdicţie efectivă.

Magyar a reuşit să-l înlăture pe Orban de la putere după 16 ani, în urma unei victorii electorale zdrobitoare în aprilie.

Schimbarea sistemului de adopţie ar fi o măsură semnificativă pentru restabilirea drepturilor comunităţii LGBTQ.

„Putem afirma fără echivoc că vom schimba acest sistem: nu ministrul, un politician, ar trebui să ia decizia în astfel de cazuri, ci profesionişti capabili să determine condiţiile în care un copil mic poate avea o viaţă care să-i permită să devină un membru fericit şi armonios al societăţii”, a declarat Magyar într-o conferinţă de presă, ca răspuns la o întrebare.

Orban, care s-a prezentat drept apărător al aşa-numitelor valori creştine împotriva liberalismului occidental, a adoptat legi care interzic schimbarea de gen în documentele personale, blocând efectiv adopţia de către cuplurile de acelaşi sex şi a interzis în şcoli materialele considerate a promova homosexualitatea sau tranziţia de gen.

Pierderea drepturilor comunităţii LGBTQ+ a avut un efect traumatic asupra acesteia.

Guvernul lui Orban a încălcat legislaţia europeană prin norme care interzic sau restricţionează accesul la conţinut LGBTQ, ceea ce stigmatizează şi marginalizează persoanele gay şi trans, a hotărât Curtea Europeană de Justiţie în aprilie, chiar înainte de alegeri.

Ungaria nu a permis niciodată căsătoria între persoane de acelaşi sex, dar recunoaşte totuşi uniunile civile.

Editor : Sebastian Eduard