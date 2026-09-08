Live TV

„Activități inacceptabile”. Ungaria expulzează zece diplomați ruși de pe teritoriul său

Data publicării:
Imagine din Budapesta
Imagine din Budapesta. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ungaria a expulzat 10 diplomați ruși din cauza unor activități considerate incompatibile cu statutul lor diplomatic, a anunțat marți ministrul de externe Anita Orban.

Diplomații „s-au angajat în Ungaria în activități inacceptabile pentru diplomați în conformitate cu Convenția de la Viena”, a declarat Orban, fără a oferi detalii suplimentare cu privire la presupusa conduită.

„Decizia protejează securitatea și suveranitatea Ungariei”, a adăugat ea, scrie presa internațională. 

Orban a subliniat, totuși, că această măsură nu echivalează cu ruperea relațiilor diplomatice cu Moscova, afirmând că Budapesta va menține dialogul necesar cu Rusia pe baza respectului reciproc și a respectării normelor diplomatice.

Ea nu a oferit detalii suplimentare despre presupusele activități și nici nu a dezvăluit numele și funcțiile diplomaților în cauză.

Decizia marchează o schimbare în relațiile dintre Ungaria și Rusia sub noul guvern al prim-ministrului Peter Magyar, care a preluat puterea în luna mai a acestui an.

În aceeași lună, Budapesta a expulzat un diplomat rus pe fondul acuzațiilor că acesta ar fi desfășurat operațiuni de culegere de informații sub acoperire diplomatică.

Tot în luna mai, Orbán l-a convocat pe ambasadorul rus Evgheni Stanislavov în urma atacurilor cu drone rusești asupra regiunii Transcarpatia din vestul Ucrainei, unde trăiește o comunitate etnică maghiară numeroasă.

„I-am spus ambasadorului rus că este complet inacceptabil pentru Ungaria faptul că acum atacă Transcarpatia”, a declarat ea la acea vreme.

Orban a îndemnat, de asemenea, Rusia să depună eforturi în vederea „unui armistițiu imediat și a unei soluționări pașnice și durabile a războiului (din Ucraina) cât mai curând posibil”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jurilovca
1
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
dungaciu4
2
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 1
3
Președintele Congresului de Istorie a Religiilor, despre declarația lui Nicușor Dan...
senatoarea Victoria Stoiciu
4
Victoria Stoiciu, după ce episcopul Hușilor i-a interzis lui Călin Georgescu acțiuni...
Japanese Imperial family members attend the New Year's greetings
5
Cum schimbă Akihito, fostul împărat al Japoniei, regulile funerare după 2.000 de ani de...
"Domnișoara cu bikini" îi răspunde lui Gică Hagi. Cuvinte greu de digerat pentru "Rege"
Digi Sport
"Domnișoara cu bikini" îi răspunde lui Gică Hagi. Cuvinte greu de digerat pentru "Rege"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hungary All Saints' Day
Cei mai rapizi gropari: un concurs de viteză la săpat morminte a fost organizat în Ungaria. Care a fost premiul
targa cu pacient
Băieţel român în vârstă de 6 ani, victima unui accident în Budapesta, a fost adus în ţară înainte de a fi deconectat de la aparate
peter magyar profimedia
Ungaria le va oferi în continuare azil bărbaţilor ucraineni de vârstă militară, contrar deciziei UE
PETER MAGYAR Attends First European Council Summit As Hungarian Prime Minister, Brussels, Belgium, European Union - 18 Jun 2026
Ungaria pune condiții pentru bugetul UE și respinge aderarea accelerată a oricărei țări. Mesajul lui Peter Magyar
drapelul uniunii europene
România și țările din UE convoacă ambasadori sau diplomați ruși după incidentul cu dronă din Germania
Recomandările redacţiei
oameni pe strada
Ce cred românii despre importanța instalării unui Guvern cu puteri...
elevi de liceu in sala de clasa
Raportul PISA 2025 arată amploarea analfabetismului funcțional: 48%...
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000...
statueta justitie
Inspecţia Judiciară a demarat verificări cu privire la prezenţa...
Ultimele știri
„Suedia își asumă responsabilitatea pentru securitatea Europei”. Sisteme HIMARS de 630 de milioane de euro și cooperare cu Finlanda
„Doar unul în plus la număr”. Institutul Elie Wiesel reacționează după ce Mihai Fifor a spus că Dominic Fritz „nu e român”
„O fi de la reumatism?” Siegfried Mureșan, mesaj ironic despre zborul în Grecia al lui Florin Manole, Victor Ponta şi Cristian Deliorga
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vești excelente pentru 3 zodii! Septembrie 2026 le schimbă norocul după o vară plină de încercări
Cancan
DOLIU în lumea filmului! Actorul iubit de români, găsit mort în propria locuință 😲
Fanatik.ro
Marius Bilașco, anunț oficial despre accidentarea lui Aioani. Când revine portarul Rapidului
editiadedimineata.ro
Peste 80 de persoane au murit în Africa din cauza unei dezinformări privind furtul organelor genitale
Fanatik.ro
Culisele negocierilor pentru transferul lui Cordea de la CFR Cluj. „A fost la 10 minute de Craiova”
Adevărul
„O săptămână de concediu pentru fiecare fugar prins, viu sau mort”. Mărturia românului care a scăpat de...
Playtech
Ce avere are Alexandru Nazare. Ministrul se căsătorește cu o artistă de muzică populară
Digi FM
Dan Negru, critică dură în prima zi de școală a copiilor săi: „Au trecut 40 de ani și careul e tot așa!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima imagine cu Anamaria Prodan, după ce a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
Pro FM
Câți bani a făcut Mihai Trăistariu vara aceasta. Garsonierele de la mare i-au adus mai mult decât cele 144 de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sandra Bullock și Nicole Kidman, confesiuni după 30 de ani de prietenie. Cum le-au schimbat pierderile...
Adevarul
Primii kilometri de asfalt pe viitoarea autostradă Sibiu–Făgăraș. Cum arată cel mai avansat tronson al A13
Newsweek
Italia crește vârsta de pensionare la 67 ani. Când va fi obligată România să procedeze la fel? Avertisment BNR
Digi FM
Anamaria Prodan nu s-a uitat la bani pentru majoratul lui Bebeto. Suma uriașă cheltuită pentru petrecere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
"Doctorul mi-a spus că probabil mai am în jur de 10 ani de trăit". Diagnosticul pe care Pamela Anderson l-a...
UTV
Sydney Sweeney a atras toate privirile la Veneția. Actrița a purtat o rochie complet transparentă