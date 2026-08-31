Live TV

Președintele Lituaniei, despre vizita șefului CIA la Moscova: „Și-a atins obiectivele stabilite. Nu a avut loc întâmplător”

Data publicării:
President of Lithuania Gitanas Nauseda arrives to attend the European Political Community summit at Blenheim Palace in Woodstock, Oxfordshire. Picture date: Thursday July 18, 2024.
Gitanas Nauseda, președintele Lituaniei Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat că a fost informat de către SUA cu privire la conținutul discuțiilor purtate de directorul CIA, John Ratcliffe, la Moscova, descriind vizita ca având drept scop reducerea tensiunilor regionale, relatează dpa. 

„Pot afirma, în acest moment, că întâlnirea și-a atins obiectivele stabilite și că a avut ca scop reducerea tensiunilor din regiune”, a declarat Nauseda la Vilnius, potrivit unor informații publicate luni de presa lituaniană.

„Sper din tot sufletul ca acest mesaj să fi ajuns la regimul de la Kremlin la timp”. El nu a oferit alte detalii, invocând abordarea convenită cu Washingtonul.

O vizită neanunțată a lui Ratcliffe la Moscova, săptămâna trecută, a stârnit speculații la nivel mondial cu privire la scopul călătoriei și la posibilul conținut al discuțiilor.

După întâlnire, s-au confirmat oficial foarte puține informații. Presa americană a relatat, citând surse anonime, că Ratcliffe ar fi avertizat Rusia, în timpul vizitei sale de miercuri, să nu atace aliații NATO. Întrebat despre aceste informații, Kremlinul le-a negat și a arătat cu degetul spre Occident.

„Nu ar trebui să ascundem faptul că întâlnirea nu a avut loc întâmplător și că intenția a fost aceea de a transmite anumite mesaje care trebuiau transmise în acest moment”, a declarat Nauseda.

În general, însă, se acordă prea multă atenție acestei întâlniri, a adăugat el. Deși situația de securitate din regiune rămâne tensionată, aceasta nu s-a deteriorat dramatic în ultima perioadă, a afirmat el.

În țările baltice, dar și în Polonia, există temeri că Rusia, din cauza problemelor cu care se confruntă în războiul din Ucraina, ar putea provoca din ce în ce mai mult statele membre ale NATO.

În Lituania, guvernul a avertizat cu privire la posibile tentative de sabotaj și atacuri hibride asupra infrastructurii critice și, prin urmare, a intensificat recent măsurile de securitate la principalele instalații din domeniul transporturilor și al energiei.

Citește și:

„Mă vor spânzura”. Putin se teme pentru viața sa și intenționează să trimită alte sute de mii de soldați pe front (The Economist)

Oprirea la Riga a șefului CIA și semnalele către Putin. Ce e în spatele avalanșei de detalii legate de vizita lui Ratcliffe la Moscova

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi...
MCZoPTQ0MCZoYXNoPTI4N2YwMTUxODFlYzE3ODcyMjU5NTllNDQyMzZlZTQy.thumb
2
Pe cine ar vota bucureștenii dacă ar fi alegeri. Partidul clasat pe primul loc ar obține...
Donald Trump
3
În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe...
comisia europeana
4
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Foto Getty Images
5
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Alimentele recomandate de...
Cum l-a numit bașkanul lui Gaziantep pe Mirel Rădoi, după ce l-a dat afară: "Nu exagerez"
Digi Sport
Cum l-a numit bașkanul lui Gaziantep pe Mirel Rădoi, după ce l-a dat afară: "Nu exagerez"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
According to media reports, CIA Director John Ratcliffe travelled to Moscow via RIga International on Tuesday, 25 August 2026, aboard a U.S. Air Force Boeing C-17A Globemaster III for undisclosed talks. Neither Russia nor the United States has revealed wh
Oprirea la Riga a șefului CIA și semnalele către Putin. Ce e în spatele avalanșei de detalii legate de vizita lui Ratcliffe la Moscova
John Ratcliffe
Directorul CIA a propus o întâlnire între Donald Trump, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski în timpul vizitei la Moscova
volodimir zelenski profimedia
Volodimir Zelenski spune că SUA au oferit Kievului informaţii despre întâlnirile de la Moscova
Vladimir Putin și Donald Trump.
„Consideră că suntem epuizați”. Putin crede că SUA sunt slăbite de războiul cu Iranul, potrivit serviciilor secrete americane (WP)
trump ratcliffe
Trump l-a trimis personal, în secret, pe șeful CIA la Moscova, fără să-i informeze chiar și pe cei mai apropiați consilieri (WSJ)
Recomandările redacţiei
summit g20 sua
Apariție surpriză a ministrului rus de finanţe la summitul G-20 din...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor neagă că va susține orice premier desemnat: PNL, USR și...
Plenary session of the European Parliament
Avertismentul Ursulei von der Leyen: Europa trebuie să fie pregătită...
Lucian Pahonţu, șeful SPP, a fost trecut în rezervă / Sursă foto: Inquam Photos / George Calin
Lucian Pahonțu, prima reacție după acuzațiile privind Revoluția și...
Ultimele știri
Cât va pierde România pentru că nu a respectat jalonul PNRR privind închiderea tuturor centralelor pe cărbune
După ce islandezii au spus „nu” negocierilor cu UE, guvernul mizează pe noi parteneriate pentru siguranța țării
„Lacul Americii” vs. Lacul Ontario: cine are dreptul să schimbe numele unui loc geografic. Cum funcționează decretul lui Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a început marea iubire dintre Anca Pandrea și Iurie Darie. O întâmplare banală i-a făcut de nedespărțit...
Cancan
Boala GRAVĂ de care suferea Anca Pandrea. Actrița s-a stins din viață la 80 de ani
Fanatik.ro
 De ce i s-a pus pata lui Gigi Becali pe Boutoutaou? „I-a mâncat 2.000.000 de euro” / „Încearcă să repare cu...
editiadedimineata.ro
Pedro Sánchez acuză Rusia și Israel că au folosit criza din Ceuta împotriva Spaniei
Fanatik.ro
E gata! Anzor Mekvabishvili a plecat la Chicago. Universitatea Craiova a găsit deja înlocuitor. Anunțul...
Adevărul
Unde sunt cele mai mari pensii din România. Diferența dintre primul și ultimul loc trece de 1.900 de lei
Playtech
Câţi bani face un român pe zi din sticlele SGR reciclate: „Nu știu de ce te mai duci la job la banii ăştia”
Digi FM
Oana Roman, atacată și amenințată cu moartea. Persoane necunoscute i-ar fi filmat casa: „Am avut o vară...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Dani Alves a primit vestea, la un an și cinci luni de când a fost achitat!
Pro FM
Harry Styles nu s-a putut abține! Ce a spus despre nunta lui Taylor Swift cu Travis Kelce, chiar la Madison...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Critici dure pentru Anne Hathaway înainte de „Days of Thunder 2”. Randy Quaid rupe tăcerea: „Trebuie să fie...
Adevarul
Cartea Electronică de Identitate nu va fi obligatorie de la 1 septembrie în sistemul medical. Anunțul CNAS
Newsweek
Pensionarii vor plăti 1.000.000.000€ CASS din pensie în 2026. Parlamentarii au pensie specială de 12.000 lei
Digi FM
Au 14 copii, dar nu s-ar opri aici. Surprinzător, banii nu sunt principala problemă a acestei familii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O adevărată cursă contra cronometru. Ce arată noile date despre procesul de formare al planetelor
Digi Animal World
Cât de des trebuie să-ți plimbi câinele în fiecare zi? De câtă mișcare are nevoie, în funcție de vârstă și...
Film Now
Detaliul care nu le-a scăpat fanilor. Eva Mendes și-a arătat singurul tatuaj din viața ei, dedicat lui Ryan...
UTV
Iustin Petrescu și Hara s-ar fi despărțit după doar două luni de căsnicie. Detaliile observate de fani