Președintele Lituaniei, despre vizita șefului CIA la Moscova: „Și-a atins obiectivele stabilite. Nu a avut loc întâmplător”

Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat că a fost informat de către SUA cu privire la conținutul discuțiilor purtate de directorul CIA, John Ratcliffe, la Moscova, descriind vizita ca având drept scop reducerea tensiunilor regionale, relatează dpa.

„Pot afirma, în acest moment, că întâlnirea și-a atins obiectivele stabilite și că a avut ca scop reducerea tensiunilor din regiune”, a declarat Nauseda la Vilnius, potrivit unor informații publicate luni de presa lituaniană.

„Sper din tot sufletul ca acest mesaj să fi ajuns la regimul de la Kremlin la timp”. El nu a oferit alte detalii, invocând abordarea convenită cu Washingtonul.

O vizită neanunțată a lui Ratcliffe la Moscova, săptămâna trecută, a stârnit speculații la nivel mondial cu privire la scopul călătoriei și la posibilul conținut al discuțiilor.

După întâlnire, s-au confirmat oficial foarte puține informații. Presa americană a relatat, citând surse anonime, că Ratcliffe ar fi avertizat Rusia, în timpul vizitei sale de miercuri, să nu atace aliații NATO. Întrebat despre aceste informații, Kremlinul le-a negat și a arătat cu degetul spre Occident.

„Nu ar trebui să ascundem faptul că întâlnirea nu a avut loc întâmplător și că intenția a fost aceea de a transmite anumite mesaje care trebuiau transmise în acest moment”, a declarat Nauseda.

În general, însă, se acordă prea multă atenție acestei întâlniri, a adăugat el. Deși situația de securitate din regiune rămâne tensionată, aceasta nu s-a deteriorat dramatic în ultima perioadă, a afirmat el.

În țările baltice, dar și în Polonia, există temeri că Rusia, din cauza problemelor cu care se confruntă în războiul din Ucraina, ar putea provoca din ce în ce mai mult statele membre ale NATO.

În Lituania, guvernul a avertizat cu privire la posibile tentative de sabotaj și atacuri hibride asupra infrastructurii critice și, prin urmare, a intensificat recent măsurile de securitate la principalele instalații din domeniul transporturilor și al energiei.

Citește și:

„Mă vor spânzura”. Putin se teme pentru viața sa și intenționează să trimită alte sute de mii de soldați pe front (The Economist)

Oprirea la Riga a șefului CIA și semnalele către Putin. Ce e în spatele avalanșei de detalii legate de vizita lui Ratcliffe la Moscova

Editor : A.M.G.