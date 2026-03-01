Live TV

Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre Cipru, unde se află baze britanice

racheta balsitica lansata
Rachetă iraniană Ghadr. Sursă foto: Tasnim

Secretarul britanic al Apărării John Healey a dezvăluit că două rachete lansate de Iran au fost trase în direcţia Ciprului, unde, se află baze militare ale Regatului Unit. „Suntem aproape siguri că nu au vizat bazele noastre”, a adăugat el, conform The Independent. Autorităţile cipriote neagă că ar fi existat o ameninţare la adresa Ciprului.

Ministrul cipriot al Apărării, Vasilis Palmas, a negat categoric informaţiile potrivit cărora rachete ar fi fost îndreptate spre Cipru, relatează Cyprus Mail.

„Nu există niciun indiciu că ar fi existat o ameninţare la adresa Ciprului”, a declarat și purtătorul de cuvânt al guvernului, Konstantinos Letympiotis, pe platforma X.

Preşedintele țării, Nikos Christodoulides a convocat pentru duminică seară o şedinţă extraordinară a Consiliului Naţional de Securitate al Ciprului.

De cealaltă parte, secretarul britanic al Apărării John Healey a declarat că „suntem aproape siguri că nu au vizat bazele noastre”, a declarat John Healey.

Dar el a adăugat că „acest lucru arată cât de aleatorie” este riposta iraniană.

Război total în Orientul Mijlociu: regimul iranian a fost decapitat. SUA și Israel continuă atacurile, Teheranul ripostează sporadic

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, afirmă că este îngrijorat că „atacurile tot mai aleatorii ale Iranului” pun în pericol personalul britanic şi cetăţenii britanici aflaţi în străinătate.

Vorbind la emisiunea BBC „Sunday with Laura Kuenssberg”, el a spus că 300 de militari britanici s-au aflat la câteva sute de metri de atacul asupra unei baze militare din Bahrain.

Secretarul Apărării a adăugat: „Să nu ne facem iluzii, acesta este un regim condus timp de decenii ca o sursă a răului, şi-a ucis propriii cetăţeni, a exportat terorism, inclusiv în Marea Britanie”.

Sâmbătă, o unitate britanică specializată în contracararea dronelor, dislocată în Irak, a interceptat o dronă iraniană care se îndrepta către o bază a coaliţiei unde se află personal militar britanic.

Militarii britanici din Irak, staţionaţi acolo în cadrul unei misiuni de lungă durată împotriva ISIS, s-au aflat la mai puţin de 400 de metri de o lovitură cu rachetă iraniană. Toţi sunt în siguranţă şi au fost identificaţi.

Surse din domeniul apărării britanice afirmă că măsurile de protecţie a forţelor la facilităţile militare ale Regatului Unit din regiune sunt la cel mai ridicat nivel, prcizează BBC.

