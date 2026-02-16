Live TV

Reacția mamei lui Navalnîi după raportul care arată că a fost otrăvit. Ce a declarat Liudmila Navalnaia la mormântul disidentului rus

Data publicării:
APTOPIX Russia Navalny Anniversary
Lyudmila Navalnaya, mama lui Alexei Navalnîi, la mormântul disidentului rus. Sursa: Profimedia

Mama fostului lider al opoziției ruse, Alexei Navalnîi, anunță că evaluarea conform căreia fiul ei a murit otrăvit i-a confirmat convingerea că acesta a fost omorât. Sâmbătă, Marea Britanie și aliații europeni au emis o declarație în care afirmau că Navalnîi, care a murit în 2024, a fost ucis cu o otravă obținută din toxina unei broaște și că „numai statul rus avea mijloacele, motivul și oportunitatea de a folosi această toxină letală”, arată BBC.

„Acest lucru confirmă ceea ce știam de la bun început”, a declarat Liudmila Navalnaia în timp ce vizita mormântul fiului său la Moscova, luni, la doi ani de la moartea acestuia. „Știam că fiul meu nu a murit pur și simplu în închisoare, ci că a fost ucis.”

Rusia a respins cu fermitate acuzațiile.

„Desigur, nu acceptăm astfel de acuzații. Nu suntem de acord cu ele, le considerăm părtinitoare și nefondate. Și, de fapt, le respingem cu fermitate”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Văduva lui Navalnîi, Iulia, a marcat și ea a doua aniversare a morții disidentului, scriind într-o postare pe rețelele sociale: „Am aflat adevărul și într-o zi vom obține și dreptatea”.

Ea a declarat anterior că analiza probelor biologice introduse ilegal, efectuată de laboratoarele din două țări, a arătat că soțul ei a fost „ucis” și a provocat instituțiile să-și publice rezultatele.

Zeci de moscoviți, precum și mai mulți diplomați străini, au vizitat luni cimitirul Borisovskoye, depunând flori pe mormântul lui Navalnîi. O notă lăsată pe mormânt scria: „Alexei, ne amintim de tine în fiecare zi”.

Navalnîi avea 47 de ani atunci când a murit în colonia penală din Siberia, unde ispășea o pedeapsă de 19 ani pentru „extremism”.

Critic feroce al președintelui Vladimir Putin, el a organizat campanii care au scos în evidență corupția la nivel înalt din guvern, aducând sute de mii de oameni în stradă și devenind cunoscut în străinătate drept singurul lider al opoziției din Rusia.

El a supraviețuit unei presupuse otrăviri cu agentul nervos Noviciok în 2020, pentru care a fost tratat într-un spital german. S-a întors în Rusia în anul următor, spunând că nu vrea „să renunțe nici la țara sa, nici la convingerile sale”.

Poliția l-a arestat la sosire. Puțin peste un an mai târziu, a murit în colonia penală Polar Wolf, situată deasupra Cercului Polar Arctic.

La momentul respectiv, Kremlinul a declarat că Navalnîi a murit din cauze naturale. Deși autoritățile au refuzat inițial să elibereze cadavrul, acesta a fost în cele din urmă înmormântat la Moscova în martie 2024.

Înmormântarea sa, la care au participat mii de persoane îndoliate care au sfidat temerile unei represiuni polițienești, a fost ultima ocazie în care rușii cu opinii similare s-au adunat în public.

Represiunea în Rusia s-a intensificat constant de-a lungul anilor, accelerându-se după invazia Moscovei în Ucraina în februarie 2022. Au fost introduse noi legi punitive, iar manifestările de opoziție față de guvern – fie sub forma protestelor de stradă, fie a postărilor online – sunt pedepsite în mod sistematic cu închisoarea.

