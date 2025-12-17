Regiunea Odesa s-a scufundat în beznă totală. Administrația militară a decretat stare de urgență

Starea de urgenţă a fost declarată în regiunea Odesa, din sud-vestul Ucrainei, din cauza întreruperilor de energie electrică provocate de bombardamentele ruseşti, a anunţat Oleh Kiper, şeful administraţiei militare regionale.

„Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni a comisiei pentru securitate tehnologică şi de mediu şi situaţii de urgenţă a administraţiei militare regionale din Odesa”, a scris el pe Telegram. „Ea a fost motivată de consecinţele atacului rus din ultimele zile asupra instalaţiilor energetice, care a dus la o perturbare p,relungită (mai mult de trei zile) a condiţiilor de viaţă a peste 50.000 de locuitori din regiune”, a explicat el.

În plus, potrivit lui Oleh Kiper, s-a decis alocarea unei părţi suplimentare din fondul de rezervă comunităţilor afectate pentru a reface stocurile de combustibil şi lubrifianţi. Acest lucru este necesar pentru a asigura funcţionarea neîntreruptă a generatoarelor care alimentează infrastructurile critice: spitale, instituţii de învăţământ, puncte de invulnerabilitate şi alte instituţii vitale.

Comisia a însărcinat şefii administraţiilor militare, preşedinţii comunităţilor şi organele Poliţiei Naţionale să desfăşoare activităţi preventive şi explicative cu antreprenorii. Este vorba despre necesitatea utilizării minime a iluminatului şi a iluminatului decorativ în scopul economisirii energiei electrice pentru populaţie şi obiectivele de infrastructură critică, scrie Ukrainska Pravda.

Energeticienii au restabilit alimentarea cu energie electrică pentru aproape 583.700 de familii după bombardamentul masiv al regiunii Odesa în noaptea de sâmbătă spre duminică, dar 32.900 de locuinţe au rămas în continuare fără energie electrică.

De asemenea, operatorii au stabilizat comunicaţiile în cazul a 60% din cele 30% considerate critice.

În noaptea de 13 decembrie, ruşii au lansat un atac masiv combinat cu drone de luptă şi rachete asupra Odesei. Autorităţile au raportat daune la obiective civile, infrastructura energetică şi industrială. Ca urmare a atacurilor nocturne ruseşti, consumatorii din regiunile Odesa, Cernihiv, Herson, Dnipropetrovsk, Kirovograd şi Mîkolaiv au rămas fără energie electrică.

De asemenea, ăn urma atacului rusesc asupra portului maritim din Odesa, a izbucnit un incendiu în silozurile de cereale.

Din cauza bombardamentelor, o serie de trenuri suburbane din regiunea Odesa au fost temporar anulate, iar zborul Odesa-Kiev a fost întârziat.

