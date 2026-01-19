Live TV

Rusia își reactivează aeronavele scoase din uz pentru a suplimenta cursele de pasageri

Data publicării:
Russian Prime Minister Mikhail Mishustin's working visit to Minsk.
Moscova intenționează să reducă de 1,6 ori cheltuielile federale pentru producția de avioane și elicoptere. Sursa foto: Profimedia Images

Companiile aeriene din Rusia au început să readucă în serviciu avioane mai vechi, precum Tu-204, Il-96 și Boeing 747, pentru a acoperi lipsa tot mai mare de aeronave și cererea ridicată de pasageri. Decizia vine pe fondul sancțiunilor occidentale, al reducerilor bugetare și al dificultăților majore în procurarea pieselor de schimb.

Companiile aeriene ruse vor readuce în serviciu avioane mai vechi, inclusiv modele Tu-204, Il-96 și Boeing 747, în perioada 2026 - 2027, pentru a face față cererii tot mai mari pentru cursele de pasageri, scrie Kyiv Post.

Programul de reactivare include 12 aeronave: nouă avioane Tu-204/214, un An-148 și două Il-96. Lucrările la flotă au început în 2022, iar 10 dintre aparate sunt deja operaționale, a relatat luni presa rusă Izvestia, citând corporația de stat Rostec.

În paralel, companiile aeriene repun în funcțiune avioane străine pentru a acoperi lipsurile. Rossiya Airlines, de exemplu, își extinde flota de Boeing 747 cu două punți, moștenită de la compania falimentară Transaero.

Două dintre aeronave sunt deja în exploatare; o a treia, un avion vechi de 24 de ani, a fost restaurată în noiembrie 2025, iar o a patra este așteptată până în 2027, unele lucrări de reparație urmând să fie realizate în țări aliate Moscovei, inclusiv Iran.

Efortul de reactivare a avioanelor vechi vine pe fondul unor reduceri drastice ale finanțării guvernamentale.

În 2026, Moscova intenționează să reducă de 1,6 ori cheltuielile federale pentru producția de avioane și elicoptere, de la 139,6 miliarde de ruble (1,7 miliarde de dolari) la 85,7 miliarde de ruble (1 miliard de dolari), potrivit presei ruse, care citează proiectul bugetului federal pentru 2026–2028.

Subvențiile pentru companiile aeriene destinate reînnoirii flotelor interne vor fi eliminate complet, de la 1,3 miliarde de ruble (16 milioane de dolari) în 2025.

Sprijinul pentru întreținerea aeronavelor este, de asemenea, programat să scadă de la 6,1 miliarde de ruble (75 de milioane de dolari) la 3,6 miliarde (44 de milioane de dolari). Singurul model care va beneficia de finanțare suplimentară este avionul MC-21 pentru rute medii, ale cărui subvenții vor crește cu 25% în 2026.

Sancțiunile occidentale impuse după invazia rusă în Ucraina, în 2022, au tăiat accesul țării la avioane și piese de schimb fabricate în străinătate, obligând companiile aeriene să opereze flote îmbătrânite prin canale de import opace sau prin „canibalizarea” altor aeronave.

Dmitri Iadrov, șeful agenției aviatice ruse Rosaviația, a avertizat că peste 100 de aeronave străine ar putea fi consemnate la sol în următorii ani. Până în 2030, 109 avioane fabricate în străinătate ar putea fi retrase.

În octombrie 2025, companiile aeriene ruse operau 1.088 dintre cele 1.135 de aeronave ale flotei lor, dintre care 67% erau de fabricație străină. Experți citați de The Moscow Times spun că reactivarea avioanelor scoase din uz este esențială pentru a face față cererii de pasageri.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
Armata germană
3
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
nicusor dan sustine un discurs
4
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
5
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Digi Sport
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Premierul spaniol Pedro Sanchez
„Dacă Trump invadează Groenlanda, Putin va fi cel mai fericit om din lume”. Avertismentul dur al premierului spaniol, Pedro Sanchez
Robert Fico, la întâlnirea cu Donald Trump Foto Robert Fico Facebook
Premierul slovac Robert Fico s-a întâlnit cu Donald Trump și a declarat că UE este „o instituție aflată în criză profundă”
St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)
Negociatorul lui Putin spune că alianța transatlantică s-a încheiat după amenințările lui Trump cu impunerea de tarife
volodimir zelenski
Zelenski avertizează că Rusia pregătește atacuri asupra rețelelor legate de centralele nucleare
Colaj foto realizat de Centrul Național de Rezistență Ucraina
Rusia militarizează copiii din teritoriile ocupate din Ucraina prin tabere deghizate în proiecte „patriotice”
Recomandările redacţiei
trump
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă...
Spain Train Crash
MAE: Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul...
vagoane tren accident
Tragedie feroviară în sudul Spaniei: „Un accident extrem de ciudat”...
BUCURESTI - DEZBATERE - IMPACTUL SOCIAL AL NOILOR TEHNOLOGII - 19 IUN 2023
Cine este noul secretar de stat de la Ministerul Energiei, fost...
Ultimele știri
Nicușor Dan, întâlnire cu șeful forțelor NATO din Europa: securitatea la Marea Neagră, în prim-plan
Un adolescent din Galați a furat 67.000 de lei dintr-un aparat SelfPay. Cum a păcălit angajatele magazinului
„Consiliul pentru Pace” al lui Trump: cât costă un loc permanent în noul organism internațional
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de...
Fanatik.ro
Românul care a fost pe stadion la Senegal – Maroc, șocat de ce a putut să găsească la finala Cupei Africii pe...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
David Popovici, încântat că și-a văzut visul îndeplinit. Campionul olimpic a dat vestea cea mare
Adevărul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și...
Playtech
Vârsta de pensionare a militarilor în 2026. Ministrul Muncii: „Nu este de 48-50 de ani, cum se spune”
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
David Popovici și-a văzut visul împlinit: "În premieră în România!"
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Trump leagă anexarea Groenlandei de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru pace
Newsweek
Fără precedent. Casa de Pensii, amendată cu 1.000 lei pentru că nu crește pensiile. „Nu mai amânați”
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fanilor nu le vine să creadă că are aproape 80 de ani. Stallone, la sală: Devine tot mai greu, dar trebuie să...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”