Rusia își reactivează aeronavele scoase din uz pentru a suplimenta cursele de pasageri

Companiile aeriene din Rusia au început să readucă în serviciu avioane mai vechi, precum Tu-204, Il-96 și Boeing 747, pentru a acoperi lipsa tot mai mare de aeronave și cererea ridicată de pasageri. Decizia vine pe fondul sancțiunilor occidentale, al reducerilor bugetare și al dificultăților majore în procurarea pieselor de schimb.

Companiile aeriene ruse vor readuce în serviciu avioane mai vechi, inclusiv modele Tu-204, Il-96 și Boeing 747, în perioada 2026 - 2027, pentru a face față cererii tot mai mari pentru cursele de pasageri, scrie Kyiv Post.

Programul de reactivare include 12 aeronave: nouă avioane Tu-204/214, un An-148 și două Il-96. Lucrările la flotă au început în 2022, iar 10 dintre aparate sunt deja operaționale, a relatat luni presa rusă Izvestia, citând corporația de stat Rostec.

În paralel, companiile aeriene repun în funcțiune avioane străine pentru a acoperi lipsurile. Rossiya Airlines, de exemplu, își extinde flota de Boeing 747 cu două punți, moștenită de la compania falimentară Transaero.

Două dintre aeronave sunt deja în exploatare; o a treia, un avion vechi de 24 de ani, a fost restaurată în noiembrie 2025, iar o a patra este așteptată până în 2027, unele lucrări de reparație urmând să fie realizate în țări aliate Moscovei, inclusiv Iran.

Efortul de reactivare a avioanelor vechi vine pe fondul unor reduceri drastice ale finanțării guvernamentale.

În 2026, Moscova intenționează să reducă de 1,6 ori cheltuielile federale pentru producția de avioane și elicoptere, de la 139,6 miliarde de ruble (1,7 miliarde de dolari) la 85,7 miliarde de ruble (1 miliard de dolari), potrivit presei ruse, care citează proiectul bugetului federal pentru 2026–2028.

Subvențiile pentru companiile aeriene destinate reînnoirii flotelor interne vor fi eliminate complet, de la 1,3 miliarde de ruble (16 milioane de dolari) în 2025.

Sprijinul pentru întreținerea aeronavelor este, de asemenea, programat să scadă de la 6,1 miliarde de ruble (75 de milioane de dolari) la 3,6 miliarde (44 de milioane de dolari). Singurul model care va beneficia de finanțare suplimentară este avionul MC-21 pentru rute medii, ale cărui subvenții vor crește cu 25% în 2026.

Sancțiunile occidentale impuse după invazia rusă în Ucraina, în 2022, au tăiat accesul țării la avioane și piese de schimb fabricate în străinătate, obligând companiile aeriene să opereze flote îmbătrânite prin canale de import opace sau prin „canibalizarea” altor aeronave.

Dmitri Iadrov, șeful agenției aviatice ruse Rosaviația, a avertizat că peste 100 de aeronave străine ar putea fi consemnate la sol în următorii ani. Până în 2030, 109 avioane fabricate în străinătate ar putea fi retrase.

În octombrie 2025, companiile aeriene ruse operau 1.088 dintre cele 1.135 de aeronave ale flotei lor, dintre care 67% erau de fabricație străină. Experți citați de The Moscow Times spun că reactivarea avioanelor scoase din uz este esențială pentru a face față cererii de pasageri.

