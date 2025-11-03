Schimbare la 180° în rândul polonezilor. Singurii care mai susțin revenirea la armata obligatorie sunt cei de peste 70 de ani

Majoritatea polonezilor se opun reintroducerii serviciului militar obligatoriu, în ciuda unui sondaj realizat în urmă cu o lună, care arăta că majoritatea populației era în favoarea acestuia.

Potrivit cotidianului polonez Rzeczpospolita, care a comandat ultimul sondaj, scăderea sprijinului a fost legată de schimbările în poziția SUA față de războiul din Ucraina.

În februarie, tensiunile dintre președinții SUA și Ucrainei au crescut, Trump spunându-i fără menajamente lui Zelenskyy: „Nu veți câștiga acest război”.

Cu toate acestea, Trump și-a schimbat ulterior poziția și a luat chiar în considerare trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina.

Cine susține serviciul militar?

Conform sondajului, grupa de vârstă cea mai favorabilă serviciului militar obligatoriu a fost cea a persoanelor peste 70 de ani, 59% dintre acestea susținând ideea.

Nivelul de educație a arătat variații minore: 39% dintre respondenții cu studii primare, secundare și superioare au susținut reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Cu toate acestea, persoanele cu studii superioare au fost cele mai opuse, 52% dintre acestea fiind împotriva ideii.

Persoanele cu orientare de stânga – asociate de obicei cu politici precum controlul armelor și demilitarizarea – au avut cel mai mare sprijin pentru serviciul obligatoriu, cu 49%. În schimb, cei fără opinii politice declarate au fost cei mai opuși, cu 57% împotriva.

Respondenții de dreapta au fost cei mai indeciși, 21% dintre ei declarând că nu se pot hotărî.

Sprijinul a fost egal în rândul bărbaților și al femeilor, cu 39% în favoare. Cu toate acestea, mai multe femei (49%) s-au opus ideii în comparație cu bărbații (44%).

Schimbarea opiniei publice și răspunsul guvernului

Serviciul militar obligatoriu în Polonia era o moștenire a erei comuniste, considerat un instrument de control al statului și de conformitate ideologică sub influența sovietică. Deși comunismul a luat sfârșit în 1989, sistemul a rămas în vigoare încă câțiva ani înainte de a fi suspendat oficial în 2008.

În urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, un sondaj realizat în 2023 a arătat că doar 17,5% dintre respondenți credeau că guvernul polonez ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu.

Guvernul intenționează acum să lanseze un proiect care vizează introducerea instruirii militare voluntare, transmite tpworld.

În urma ultimului sondaj, Ministerul Apărării din Polonia a declarat pentru Rzeczpospolita: „În viitorul apropiat, vom prezenta un program de instruire universală în domeniul apărării. Exercițiile vor fi voluntare, dar vor avea o amploare largă”.

Ministerul a adăugat: „Programul pilot va fi lansat în acest an, iar începând din 2027, se preconizează că până la 100.000 de persoane pe an vor urma instruirea, inclusiv la locul de muncă.

„De asemenea, va fi creat un site web special, care va prezenta opțiunile de selectare a instruirii adaptate preferințelor individuale, permițând oricărei persoane interesate să își aleagă instruirea.”

Editor : A.R.