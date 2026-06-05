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Şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean a sosit la Varşovia pentru soluţionarea unui diferend istoric

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Kirilo Budanov. Foto: Profimedia
Din articol
Premierul Donald Tusk le-a cerut celor doi şefi de stat să calmeze lucrurile

Şeful de cabinet al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, a sosit vineri la Varşovia pentru soluţionarea unui diferend istoric care a marcat relaţiile dintre cele două ţări vecine şi aliate timp de decenii, a declarat vineri o sursa oficială, relatează AFP.

Autorităţile poloneze au condamnat decizia recentă a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a oferi unei unităţi militare numele organizaţiei naţionaliste ucrainene UPA (Armata insurgentă ucraineană), responsabilă de masacre împotriva populaţiei poloneze în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Preşedintele polonez Karol Nawrocki s-a declarat „indignat” şi a propus ca lui Volodimir Zelenski să îi fie retrasă cea mai înaltă distincţie poloneză, ordinul „Vulturul Alb”.

Kirilo Budanov s-a întâlnit vineri la Varşovia cu ministrul adjunct de externe polonez Marcin Bosacki, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al ministerului, notează AFP,citată de Agerpres.

„Partea ucraineană a iniţiat această întâlnire”, a declarat Maciej Wewior, adăugând că problema unei unităţi militare numite după Armata insurgentă ucraineană (UPA) a fost „principalul subiect de discuţie”.

Într-un mesaj video postat vineri pe X, ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a cerut autorităţilor ucrainene „să reconsidere această decizie”.

„Pentru polonezi, UPA este în primul rând un simbol al crimelor comise împotriva civililor fără apărare”, a explicat ministrul, care urmează să se întâlnească sâmbătă cu Budanov.

Premierul Donald Tusk le-a cerut celor doi şefi de stat să calmeze lucrurile

Premierul polonez Donald Tusk, un pro-european angajat în sprijinirea Ucrainei în războiul cu Rusia, le-a cerut săptămâna acesta celor doi şefi de stat să calmeze lucrurile, calificând în acelaşi timp decizia lui Volodimir Zelenski drept „îngrijorătoare”.

Potrivit presei poloneze, Budanov urma să se întâlnească şi cu reprezentanţi ai preşedintelui Nawrocki.

Armata insurgentă ucraineană (UPA) a fost aripa militară a mişcării de independenţă ucrainene care a luptat împotriva Armatei Roşii şi a forţelor poloneze, uneori colaborând cu naziştii, iar alteori întorcându-se împotriva lor.

În Ucraina, UPA este considerată o forţă care a luptat pentru independenţa ţării. Autorităţile ucrainene recunosc masacrele împotriva polonezilor comise de unele unităţi UPA şi au prezentat scuze oficiale Varşoviei, însă resping termenul de genocid.

Polonia continuă să ceară Kievului să recunoască responsabilitatea pentru masacrele din Volînia (nord-vestul Ucrainei de astăzi). În 2025, după ani de întreruperi, cele două ţări au reluat exhumările victimelor acestor masacre.

Editor : Liviu Cojan

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