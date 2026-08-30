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Un nou detașament de pompieri români pleacă în Grecia pentru stingerea incendiilor

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Un nou detașament de pompieri români pleacă în Grecia pentru stingerea incendiilor FOTO:Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă﻿
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România trimite din nou pompieri în Grecia, pentru a sprijini autoritățile elene în lupta cu incendiile de vegetație. Un nou detașament pleacă duminică spre regiunea Attica, cu tehnica de intervenție necesară pentru misiunile de stingere.

Noul contingent pleacă duminică, pe cale terestră, de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență din Ciolpani. Pompierii vor merge pe ruta Giurgiu – Ruse – Sofia – Kulata – Salonic – Larisa – Nea Makri, localitate din regiunea Attica, aflată la aproximativ 25 de kilometri nord-est de Atena.

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Pompierii români vor folosi tehnica de intervenție care se află deja în Grecia și care a fost utilizată de echipele trimise anterior. Este vorba despre două autospeciale pentru stingerea incendiilor de pădure, cu o capacitate de 3.000 de litri, o autospecială de 5.000 de litri, una de mare capacitate, de 10.000 de litri, precum și o cisternă de 30.000 de litri.

Echipamentul mai include o autospecială de primă intervenție și comandă dotată cu sistem de aeronavă fără pilot, o autospecială de comunicații radio pe unde scurte, un microbuz, un camion cu container și un vehicul utilitar de teren echipat pentru stingerea incendiilor.

Misiunile pompierilor români în Grecia se desfășoară în cadrul programului european de pre-poziționare organizat de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar și finanțat de Uniunea Europeană. Programul are rolul de a sprijini statele europene afectate de incendiile de vegetație.

 

Editor : A.R.

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