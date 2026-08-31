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Raiduri aeriene și alerte care durează ore întregi: câte drone cu reacție a lansat Rusia asupra Ucrainei în patru zile

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ucraina - kiev atac
Mașinile circulă pe un drum, în timp ce un nor de fum negru se ridică dintr-un depozit de anvelope auto care a luat foc în urma unui atac rusesc în regiunea Kievului, Ucraina, pe 29 august 2026. Foto: Profimedia
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Kievul se confruntă cu raiduri aeriene și alerte care durează ore întregi în timpul zilei, în contextul în care Rusia a lansat 800 de drone cu motor cu reacție asupra Ucrainei în decurs de patru zile, folosind aceste arme mai rapide pentru a susține valuri prelungite de atacuri, relatează The Guardian.

Dronele Shahed de ultimă generație au o viteză de croazieră cuprinsă între 321 și 402 km/h, ceea ce reprezintă – aproximativ dublul vitezei de 185 km/h atinse de versiunea cu motor cu piston și depășește viteza interceptoarelor ieftine ale Ucrainei, făcându-le mai greu de oprit. 

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că modelele cu motor cu reacție reprezintă acum mai mult de jumătate din dronele folosite de Rusia pentru a ataca și a „epuiza” țara. 

„Numai în aceste patru zile au fost înregistrate aproape 1.500 de drone de toate tipurile – dintre care aproximativ 800 cu propulsie cu reacție”, a declarat liderul de la Kiev. El a adăugat că, în prezent, Ucraina se bazează pe avioane de luptă pentru a le doborî. 

Un Geran-4, cel mai recent model cu propulsie cu reacție, a lovit joi un depozit de muniție din Myla, un sat situat la 24 de km vest de Kiev. Treizeci și opt de persoane și-au pierdut viața, atacul declanșând ore întregi de explozii secundare în cadrul unuia dintre cele mai mortale atacuri izolate din acest război, distrugând depozitele și avariind locuințele din apropiere.

De asemenea, Rusia a folosit intens dronele în valuri de atacuri diurne din ultimele cinci zile, ceea ce a dus la ore întregi de alerte aeriene, în special la Kiev. Până la ora prânzului de luni, la Kiev au sunat opt alerte de raid aerian.

Atacurile din timpul zilei, deși nu erau deloc necunoscute, erau rare în trecut, ceea ce a determinat unele întreprinderi să-și întrerupă activitatea până la trecerea alertei, iar locuitorii s-au văzut nevoiți să decidă dacă să rămână în case, să caute un adăpost sau să ignore complet avertismentele.

Amenințările iminente reprezentate de drone obligă, de asemenea, serviciile de urgență să părăsească locul unui atac, ceea ce ar putea agrava impactul unui eventual incendiu provocat de o lovitură, așa cum s-a întâmplat la începutul acestei luni, când un depozit de alimente a fost lovit în Boryspil, la est de Kiev.

Forțele Kremlinului au atacat depozitele din jurul orașului Kiev în ultima lună, ca represalii la o campanie ucraineană îndreptată împotriva lanțurilor de distribuție Wildberries și Ozon din Rusia. Atacurile au dus la o penurie de alimente în magazine, dar un oficial ucrainean a îndemnat populația să nu intre în panică.

Serhii Beskrestnov, consilier al lui Zelenski în domeniul tehnologiei de apărare, a îndemnat oamenii să „nu cedeze zvonurilor, dezinformării și panicii” și a afirmat că întreprinderile își reconstruiesc lanțurile de aprovizionare ca răspuns la atacuri. „Nu vom muri de foame”, a scris el într-o postare pe rețelele sociale.

Dronele Shahed au fost proiectate inițial în Iran, iar tehnologia a fost transferată Rusiei. Modelul Shahed 238 a fost prezentat pentru prima dată de Iran în toamna anului 2023 și a apărut în Ucraina la scurt timp după aceea.

Abia în primăvară Rusia a început să producă și să pună în serviciu în număr mare cea mai recentă variantă cu motor cu reacție – Geran-4. În prezent, Rusia produce mai multe drone cu motor cu reacție decât variantele inițiale cu motor cu piston, în două modele: Geran-4 și Geran-5, care arată ca o rachetă cu aripi.

Beskrestnov a afirmat că, în luna august, au fost lansate în Ucraina cel puțin 2.500 de drone cu reacție, față de 1.500 în luna precedentă. Ștampilele cu data de producție găsite pe carcasă sugerează că acestea sunt lansate la câteva zile după ce au fost produse într-o fabrică din Ielabuga, a adăugat el.

Ucraina a reușit să pună la punct o serie de rachete de interceptare lansate de la sol, cu costuri reduse și suficient de rapide pentru a doborî un aparat Shahed cu motor cu piston, ridicând rata de interceptare la peste 90%. În weekend, președintele ucrainean a declarat că acest nivel trebuie menținut până în toamnă.

Inginerii se grăbesc acum să construiască drone de interceptare mai rapide, capabile să doboare dronele Shahed cu propulsie cu reacție, deși detaliile sunt puține. „Patru companii au dezvoltat drone de interceptare adecvate, iar una dintre ele dispune de cea mai performantă tehnologie”, a declarat Zelenski.

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Editor : A.M.G.

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