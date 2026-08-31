Live TV

Video O fetiță de șase ani a fost salvată după trei zile și trei nopți din noroiul care i-a acoperit satul din Nepal

Data publicării:
Screenshot 2026-08-31 195210
Foto: captură video
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

În timp ce bilanţul morţilor şi al dispăruţilor continuă să crească în Nepalul lovit de dezastru, unele întâmplări redau speranţa. Manisha Magar, o fetiţă de şase ani, a fost salvată după ce a petrecut ore în şir blocată sub noroi în Timure, unul dintre primele sate lovite pe 26 august de imensa alunecare de teren, cu noroi şi resturi, asemănătoare unui tsunami, relatează AFP.

Scena, filmată de poliţia nepaleză pe 29 august, arată echipele de salvare în plină acţiune, îndepărtând resturile îngropate în noroi, ghidate de strigătele fetiţei. Unul dintre salvatori reuşeşte apoi să scoată fetiţa din dărâmături, înainte de a o lua în braţe, notează News.ro.

După ce a primit îngrijiri de urgenţă, fetiţa a putut fi transportată la spital.

În alte cadre ale secvenţei, mai multe persoane îi dau de mâncare fetiţei, înfăşurată într-o pătură.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit poliţiei nepaleze, Manisha Magar ar fi petrecut trei zile şi trei nopţi sub noroi. Acum se află „în sfârşit în siguranţă”, au precizat autorităţile.

Echipele de salvare nepaleze şi chineze sunt în continuare pe deplin mobilizate pentru a găsi persoanele dispărute, în timp ce bilanţul de ambele părţi ale frontierei dintre Nepal şi China se agravează, ajungând la 939 de morţi şi 3.925 de dispăruţi.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi...
MCZoPTQ0MCZoYXNoPTI4N2YwMTUxODFlYzE3ODcyMjU5NTllNDQyMzZlZTQy.thumb
2
Pe cine ar vota bucureștenii dacă ar fi alegeri. Partidul clasat pe primul loc ar obține...
Donald Trump
3
În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe...
comisia europeana
4
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Foto Getty Images
5
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Alimentele recomandate de...
Cum l-a numit bașkanul lui Gaziantep pe Mirel Rădoi, după ce l-a dat afară: "Nu exagerez"
Digi Sport
Cum l-a numit bașkanul lui Gaziantep pe Mirel Rădoi, după ce l-a dat afară: "Nu exagerez"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nepal-China flash flood death toll rises, hundreds remain missing
Cu 3 luni înainte de viitura devastatoare, Nepalul a solicitat Chinei avertizări timpurii, odată cu creşterea riscului
raed arafat captura
Raed Arafat, după tragedia din Nepal: Ne reamintește cât de important este să fim pregătiţi înainte ca dezastrul să se producă
profimedia-1129056926
Bilanț tragic la granița Nepal-China: peste 600 de morți și 3.000 de dispăruți. Eforturi disperate de căutare și salvare
Nuwakot, Nepal - August 26, 2026: Aerial view shows flooding along the Bhotekoshi River affecting low-lying areas along the riverbanks and nearby residences in Nuwakot, Nepal. The flooding has caused widespread damage to homes, roads, bridges, and other i
„Al treilea pol” al planetei se topește. Dezastrul din Nepal, o tragedie anunțată: cum și de ce devin ghețarii capcane ale morții
Nepal-China flash flood death toll rises, hundreds remain missing
Mărturia unui supravieţuitor al viiturii devastatoare din Nepal: „Peste tot se auzea un vuiet puternic al morţii”
Recomandările redacţiei
drapele ue in fata sediului comisiei europene
„Adevărata provocare se află în Balcani”. Ce înseamnă refuzul...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor neagă că va susține orice premier desemnat: PNL, USR și...
Flota NATO
„Scutul lui Ahile”. Israelul vinde Greciei un pachet integrat pe mai...
Lucian Pahonţu, șeful SPP, a fost trecut în rezervă / Sursă foto: Inquam Photos / George Calin
Lucian Pahonțu, prima reacție după acuzațiile privind Revoluția și...
Ultimele știri
Criza migranților din Ceuta: Premierul spaniol exclude orice rol al Marocului în cele întâmplate. De ce-l acuză Israelul de minciună
Accident naval în Portul Tulcea: un vapor scăpat de sub control a scufundat două bărci și a lovit alte cinci, plus două pontoane
Peter Magyar consideră că UE se confruntă cu „o lipsă de conducere politică”: „Există deja sentimentul că ar trebui să ne schimbăm”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pot da lovitura la bani în septembrie 2026. Pentru ele începe o perioadă cu oportunități financiare
Cancan
Motivul HALUCINANT pentru care Dragoș, subofițerul de la ISU Neamț, a ucis-o pe Andreea. Filmul tragediei
Fanatik.ro
„Circul din afara terenului s-a mutat și în teren”. Adi Ilie, necruțător cu FCSB, a vorbit despre play-out!
editiadedimineata.ro
Pedro Sánchez acuză Rusia și Israel că au folosit criza din Ceuta împotriva Spaniei
Fanatik.ro
I-a șocat pe toți cei de la FCSB: „I-am trimis dimineața asistentul medical acasă. Frisoane, vomă, stări de...
Adevărul
Unde sunt cele mai mari pensii din România. Diferența dintre primul și ultimul loc trece de 1.900 de lei
Playtech
Câţi bani face un român pe zi din sticlele SGR reciclate: „Nu știu de ce te mai duci la job la banii ăştia”
Digi FM
Oana Roman, atacată și amenințată cu moartea. Persoane necunoscute i-ar fi filmat casa: „Am avut o vară...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adio, Spania: transferul lui Andrei Rațiu e 99% gata!
Pro FM
Harry Styles nu s-a putut abține! Ce a spus despre nunta lui Taylor Swift cu Travis Kelce, chiar la Madison...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Critici dure pentru Anne Hathaway înainte de „Days of Thunder 2”. Randy Quaid rupe tăcerea: „Trebuie să fie...
Adevarul
Cartea Electronică de Identitate nu va fi obligatorie de la 1 septembrie în sistemul medical. Anunțul CNAS
Newsweek
Pensionarii vor plăti 1.000.000.000€ CASS din pensie în 2026. Parlamentarii au pensie specială de 12.000 lei
Digi FM
Au 14 copii, dar nu s-ar opri aici. Surprinzător, banii nu sunt principala problemă a acestei familii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O adevărată cursă contra cronometru. Ce arată noile date despre procesul de formare al planetelor
Digi Animal World
Cât de des trebuie să-ți plimbi câinele în fiecare zi? De câtă mișcare are nevoie, în funcție de vârstă și...
Film Now
Detaliul care nu le-a scăpat fanilor. Eva Mendes și-a arătat singurul tatuaj din viața ei, dedicat lui Ryan...
UTV
Iustin Petrescu și Hara s-ar fi despărțit după doar două luni de căsnicie. Detaliile observate de fani