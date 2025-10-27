Valdis Dombrovskis, comisarul UE pentru Economie, a vorbit, în exclusivitate la Digi24, despre activele rusești confiscate de UE, care ar putea fi folosite pentru finanțarea Ucrainei.

Comisia Europeană propune acum așa-numitul împrumut de „reparație”. „Vrem să folosim aceste bunuri blocate în favoarea Ucrainei, care ar urma să fie returnate doar când Rusia va plăti consecințele războiului”, a explicat Valdis Dombrovskis.

„FMI a estimat că Ucraina are nevoie de 60 de miliarde de dolari în următorii doi ani, fără a lua în calcul finanțarea militară de care are nevoie, de o valoare similară”, a adăugat oficialul.

„Credeți că ne pregătim pentru război, noi, Uniunea Europeană, sau ne pregătim să descurajăm agresiunea rusă?, a fost întrebat Valdis Dombrovskis de Cosmin Prelipceanu.

Comisarul pentru Economie a răspuns că „ceea ce e important este să ajungem la o pace de durată în Ucraina, să fie oprită expansiunea Rusiei – pentru că Rusia vorbește deschis despre invadarea altor țări”.

„Nu vrem să permitem Rusiei să se regrupeze și să continue agresiunea. Este un element important și, din acest punct de vedere, sunt importante discuțiile despre pace. Trebuie să rămânem pe traseul actual, să asigurăm suportul necesar pentru Ucraina și să punem presiunea pe țara agresoare, Rusia. În urmă cu doar câteva zile, Uniunea Europeană a agreat încă un pachet de sancțiuni”.

Citește și:

Lovitură financiară pentru Putin. UE vrea să dea Ucrainei 140 de miliarde din activele rusești înghețate. Reacția Kremlinului

Cele trei scenarii prin care Uniunea Europeană vrea să salveze Ucraina de la un eventual colaps financiar

De ce a blocat premierul Belgiei planul „nebunesc” al UE de a da un împrumut Ucrainei de 140 de miliarde de euro din activele ruseşti

Editor : Ș.R.