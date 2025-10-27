Live TV

Exclusiv Se pregătește Europa pentru război? Ce a răspuns Valdis Dombrovskis despre agresiunea rusă și conflictul din Ucraina

Data publicării:
Steagul UE militar
Foto: Shutterstock

Valdis Dombrovskis, comisarul UE pentru Economie, a vorbit, în exclusivitate la Digi24, despre activele rusești confiscate de UE, care ar putea fi folosite pentru finanțarea Ucrainei.

Comisia Europeană propune acum așa-numitul împrumut de „reparație”. Vrem să folosim aceste bunuri blocate în favoarea Ucrainei, care ar urma să fie returnate doar când Rusia va plăti consecințele războiului”, a explicat Valdis Dombrovskis.

FMI a estimat că Ucraina are nevoie de 60 de miliarde de dolari în următorii doi ani, fără a lua în calcul finanțarea militară de care are nevoie, de o valoare similară”, a adăugat oficialul.

Credeți că ne pregătim pentru război, noi, Uniunea Europeană, sau ne pregătim să descurajăm agresiunea rusă?, a fost întrebat Valdis Dombrovskis de Cosmin Prelipceanu.

Comisarul pentru Economie a răspuns că „ceea ce e important este să ajungem la o pace de durată în Ucraina, să fie oprită expansiunea Rusiei – pentru că Rusia vorbește deschis despre invadarea altor țări”.

Nu vrem să permitem Rusiei să se regrupeze și să continue agresiunea. Este un element important și, din acest punct de vedere, sunt importante discuțiile despre pace. Trebuie să rămânem pe traseul actual, să asigurăm suportul necesar pentru Ucraina și să punem presiunea pe țara agresoare, Rusia. În urmă cu doar câteva zile, Uniunea Europeană a agreat încă un pachet de sancțiuni”.

Citește și:

Lovitură financiară pentru Putin. UE vrea să dea Ucrainei 140 de miliarde din activele rusești înghețate. Reacția Kremlinului

Cele trei scenarii prin care Uniunea Europeană vrea să salveze Ucraina de la un eventual colaps financiar

De ce a blocat premierul Belgiei planul „nebunesc” al UE de a da un împrumut Ucrainei de 140 de miliarde de euro din activele ruseşti

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
2
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
ilie bolojan in studioul digi24
3
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
4
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
”Uriașul” lui Putin: ”UE se pregătește în mod deschis pentru un război cu Rusia. Planul este clar”
Digi Sport
”Uriașul” lui Putin: ”UE se pregătește în mod deschis pentru un război cu Rusia. Planul este clar”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
fmi
Valdis Dombrovskis, despre deficitul României: Fiscalitatea trebuie...
un barbat pune la incarcare o masina electrica
Mașinile chinezești inundă Europa. Comisar european: Investigăm acest...
carrefour
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este...
spectacol de artificii
Liber la petreceri organizate de primării pe final de an, după ce...
Ultimele știri
Kelemen Hunor, despre tăierea posturilor din primării: „Ne învârtim în jurul acestui subiect din august, de trei luni”
Szijjarto, despre aderarea Ucrainei la UE: „Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este premier, nu se va întâmpla”
Ce a spus Vladimir Putin despre cooperarea Rusiei cu Coreea de Nord în timpul întâlnirii cu șefa diplomației lui Kim Jong Un
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Dmitri Peskov.
Cum explică Rusia testul rachetei nucleare Burevestnik, după comentariile lui Trump
Maia Sandu.
Maia Sandu spune că Republica Moldova este pregătită pentru aderarea la UE: Următoarea etapă este blocată de refuzul Ungariei
profimedia-0783574544
„Putin se joacă cu focul nuclear, care îl va arde și pe el.” Avertismentul unui expert după pana de curent de la centrala Zaporojie
incendiu dupa un atac rusesc in kiev
„Capitala este sub atac balistic”. Kievul a fost lovit cu rachete rusești: cel puțin o persoană a murit și alte 10 au fost rănite
rusia-petrol
Ce efect vor avea în Europa sancțiunile impuse de SUA asupra petrolului rusesc. Expert: „România va fi afectată doar indirect”
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie, Balanțele învață să pună în echilibru viața...
Cancan
Ce probleme avea bărbatul care a sărit de la etaj, în Râmnicu Vâlcea, și a murit. S-a găsit biletul de adio...
Fanatik.ro
Ororile comise de ”Dr. Devil” în numele Rusiei. Ce le făcea prizonierilor ucraineni medicul sancționat de UE
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Elena Hagi, imagini emoționante, în premieră. Cum a fost surprinsă alături de Ianis Hagi
Adevărul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Playtech
Câte puncte îți trebuie pentru o pensie decentă. Exemplu de calcul pentru 2.500 și 4.000 lei
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
I-a furat peste 50.000 € ”celei mai frumoase femei din România” și i-a scris un singur cuvânt: ”Pe bune?”
Pro FM
Familia lui Britney Spears, îngrijorată după ce artista a fost filmată conducând agresiv: „Arată că face...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Război de distrugere: Putin nu mai vrea să cucerească Ucraina, ci să o ruineze
Newsweek
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Cum arată un iepure fără urechi. A fost numit Van Gogh, iar imaginile cu el au făcut înconjurul lumii
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere