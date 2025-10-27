Cele trei scenarii prin care Uniunea Europeană vrea să salveze Ucraina de la un eventual colaps financiar

După eșecul negocierilor la summitul UE de la Bruxelles, liderii europeni au început să discute mecanisme alternative de sprijin financiar pentru Kiev. Potrivit Politico, care citează trei diplomați ai UE, Comisia Europeană pregătește un document care prevede posibilitatea emiterii de către statele membre a unei datorii comune de zeci de miliarde de euro pentru a asigura stabilitatea economiei ucrainene.

Motivul pentru revizuirea schemei a fost refuzul Belgiei de a sprijini utilizarea activelor înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei ca sursă de finanțare. Pe teritoriul acestei țări se află cea mai mare parte a banilor Băncii Centrale care au fost supuși sancțiunilor, din care se planifica alocarea a aproximativ 140 de miliarde de euro. După cum a remarcat Bloomberg, Bruxelles a cerut garanții clare că Belgia nu va purta responsabilitatea financiară în cazul riscurilor asociate acordării creditului.

Proiectul documentului UE ia în considerare trei scenarii, indică Politico: emiterea unei datorii comune, așa-numitul „împrumut de reparație” garantat cu active rusești și încetarea finanțării Ucrainei. Ultima opțiune, potrivit surselor, este susținută doar de Ungaria. În absența de noi fonduri, Ucraina se poate confrunta cu o acută lipsă de finanțare deja la sfârșitul primului trimestru al anului 2026. Decizia este planificată să fie luată înainte de summitul Consiliului European din 18 decembrie.

Pentru o serie de state membre ale UE, care se confruntă deja cu un deficit bugetar, ideea emiterii de obligațiuni colective pare extrem de delicată. Potrivit a doi diplomați, majoritatea membrilor uniunii continuă să considere prioritară utilizarea activelor rusești, iar opțiunea datoriei comune este percepută mai degrabă ca un instrument de presiune. Unul dintre ei a remarcat: „De ce să discutăm alte abordări? Împrumutul reparator este singurul mecanism realist care rămâne”.

UE s-a confruntat deja cu provocări financiare similare, dar situația actuală pare mult mai complexă, notează Politico: SUA au refuzat să continue finanțarea în volumele anterioare, iar cele mai mari economii ale Europei se confruntă cu dificultăți interne. Mecanismul împrumutului reparator rămâne o practică nouă și necunoscută pentru instituțiile UE, de aceea, după cum subliniază diplomații, „perioada de turbulențe abia începe”.

Editor : A.R.