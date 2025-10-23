Lovitură financiară pentru Putin. UE vrea să dea Ucrainei 140 de miliarde din activele rusești înghețate. Reacția Kremlinului

Liderii Uniunii Europene se reunesc joi la Bruxelles pentru a-și demonstra sprijinul față de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în contextul tensiunilor recente generate de planurile fluctuante ale lui Donald Trump privind o întâlnire cu Vladimir Putin. Pe agenda summitului se află o propunere fără precedent: folosirea activelor rusești înghețate în Europa pentru un împrumut uriaș de 140 de miliarde de euro destinat Kievului, alături de adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, informează Reuters.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump anunțase că va avea o întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, la Budapesta, fapt care a stârnit îngrijorare în rândul aliaților europeni ai Kievului. Întâlnirea a fost însă ulterior amânată, iar miercuri Washingtonul a impus sancțiuni asupra marilor companii petroliere rusești, Lukoil și Rosneft.

După o întrevedere tensionată între Trump și Zelenski la Casa Albă, vinerea trecută, liderii europeni s-au grăbit să transmită un mesaj clar: Ucraina poate conta în continuare pe sprijinul Europei.

Planul „împrumutului de reparație”

Un semnal de sprijin pe termen lung este planul Comisiei Europene de a folosi activele rusești înghețate în Europa pentru a finanța un „împrumut de reparație” de 140 de miliarde de euro (aproximativ 163 de miliarde de dolari) destinat Ucrainei.

Conform propunerii, Uniunea Europeană ar utiliza sumele existente din valorificarea activelor Băncii Centrale a Rusiei pentru a acoperi o mare parte din nevoile de finanțare ale Kievului pentru anii 2026 și 2027.

Pentru ca planul să avanseze, liderii europeni trebuie să depășească rezervele juridice și financiare exprimate de Belgia, stat care găzduiește cele mai multe dintre aceste active, prin sistemul Euroclear.

Guvernele europene dezbat în prezent și destinația exactă a fondurilor. Unele state vor ca întreaga sumă să fie direcționată către achiziția de arme europene pentru armata ucraineană, în timp ce altele susțin că o parte din bani ar trebui folosită și pentru sprijin bugetar general sau pentru achiziția de armament din afara Europei.

„Deși există o voință politică clară de a merge mai departe, sunt încă multe întrebări deschise”, a declarat un diplomat european sub protecția anonimatului.

Kiev cere autonomie totală asupra fondurilor

Un oficial de rang înalt din administrația lui Zelenski a declarat pentru Reuters că Ucraina are nevoie de fonduri până la sfârșitul anului și dorește libertate deplină în modul de utilizare a acestora.

Comisia Europeană propune o soluție de compromis: cea mai mare parte a împrumutului să fie destinată achiziției de armament ucrainean și european, iar o parte mai mică să poată fi folosită pentru alte nevoi bugetare, inclusiv cumpărarea de arme din afara Uniunii.

Liderii europeni urmează să mandateze Comisia să elaboreze un proiect legislativ formal în acest sens.

Reacția Rusiei

Moscova a condamnat propunerea, calificând-o drept o „confiscare ilegală a proprietății” și avertizând asupra unor posibile represalii.

Între timp, Uniunea Europeană a aprobat miercuri seară cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce Slovacia și-a retras obiecțiile. Pachetul urmează să fie adoptat oficial joi dimineață și include:

interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia începând din ianuarie 2027,

măsuri suplimentare privind flota „umbrei” de petroliere,

sancțiuni împotriva a două rafinării independente din China.

Prin aceste decizii, Bruxellesul urmărește să transmită un semnal de unitate politică și fermitate în sprijinul Ucrainei, în timp ce relațiile dintre Washington și Moscova se află din nou într-o etapă tensionată.

