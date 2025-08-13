Șeful celui mai mare producător german de arme spune că prețurile tancurilor și armamentului vor scădea, în timp ce Europa se înarmează

Șeful Rheinmetall, cel mai mare producător de arme din Germania, a declarat că prețul tancurilor, vehiculelor blindate și artileriei va scădea în următorii ani, în ciuda creșterii cheltuielilor pentru apărare ale guvernelor europene, transmite Financial Times.

Ca răspuns la temerile că creșterea bugetelor alocate pentru apărare în Europa ar duce la inflație și la reducerea valorii pentru contribuabili, directorul executiv Armin Papperger a declarat pentru Financial Times că costul vehiculelor blindate și al sistemelor de artilerie „va scădea, nu va crește”.

Șeful celui mai mare producător de arme din Germania a declarat că economia creșterii producției și utilizarea mai intensă a automatizării „ar trebui să fie benefice pentru companie, dar și pentru clienți”.

Costul muniției era deja în scădere după ce Rheinmetall și-a mărit de zece ori capacitatea de producție de muniție în ultimii trei ani, ca răspuns la creșterea cererii, a declarat Papperger.

Astfel de economii au fost mai greu de realizat în cazul tancurilor și vehiculelor blindate. Cu toate acestea, el a spus că compania se așteaptă la „mii și mii” de comenzi pentru produse precum vehiculele Boxer și Puma, precum și tancul Leopard 2 — produs de compania franco-germană KNDS, dar cu o turelă fabricată de Rheinmetall — în următoarele 12 luni.

Această prognoză include comenzi în valoare estimată de 30-35 de miliarde de euro pentru tancuri și vehicule blindate numai din Germania, după ce cancelarul Friedrich Merz a promis să creeze cea mai puternică armată convențională din Europa și a permis împrumuturi nelimitate pentru a finanța cheltuielile de apărare.

Rheinmetall prevede noi comenzi în valoare de aproximativ 80 de miliarde de euro pentru anul care se încheie în iunie 2026. Portofoliul său de comenzi a fost de 55 de miliarde de euro pentru ultimele 12 luni. „Sunt cifre uriașe”, spune Papperger.

Compania a devenit unul dintre cei mai mari câștigători ai creșterii cheltuielilor europene pentru apărare în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Vladimir Putin în 2022. De atunci, acțiunile companiei au crescut vertiginos, valoarea acesteia ajungând la 72 de miliarde de euro.

Este aproape sigur că cererea în creștere va continua, după ce țările europene s-au angajat să-și mărească dramatic cheltuielile ca răspuns la agresiunea Rusiei și la presiunea SUA de a-și asuma o parte mai mare din povară în cadrul NATO.

Cheltuielile excesive au stârnit îngrijorarea unor economiști, care se tem că acestea ar putea duce la inflație sau chiar la speculații de prețuri din partea companiilor din domeniul apărării.

Papperger a declarat că Rheinmetall „niciodată” nu a cerut o majorare de preț pentru a compensa inflația puternică care a urmat pandemiei de coronavirus.

El a spus că nu vede niciun risc de reacție negativă împotriva producătorilor de arme, chiar dacă țări precum Germania și Marea Britanie se confruntă cu decizii grele privind reducerea cheltuielilor sociale, în același timp cu creșterea cheltuielilor militare.

„Nu simt asta în acest moment”, a spus el. „Suntem capabili să livrăm... Dacă livrezi, faci clientul fericit — iar clientul este guvernul”, spune Papperger pentru FT.

Rheinmetall va produce transportoare blindate Lynx în România

Compania germană a anunțat, în urmă cu două săptămâni, că va produce transportoare blindate Lynx în România, la Automecanica Mediaș.

Compania își va extinde astfel prezența în țară și rolul de producător și furnizor pentru Armata română.

Un nou Centru de Excelență Rheinmetall în România se va concentra pe transferul de know-how tehnic către forța de muncă locală. Echipat cu simulatoare avansate și programe practice de instruire, centrul va oferi expertiză în operarea și asistența sistemelor precum vehiculul Lynx.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, în cadrul vizitei sale la Berlin de luna aceasta, negocieri avansate între producătorul german de armament Rheinmetall și fabrica de la Mediaș a Romarm pentru un joint venture pe muniții. El a adăugat că România este în faza de explorare a parteneriatelor pe care poate să le aibă.

Editor : A.C.