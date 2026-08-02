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„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de zeci de ani cu un amfiteatru roman fals

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Franco Malosso, escroc din Italia care a construit un amfiteatru roman fals ca să păcălească turiștii
Franco Malosso, autorul acestei fraude colosale, a fost condamnat la doi ani și patru luni de închisoare. Autoritățile locale au cerut despăgubiri de 560.000 de euro. Captură foto: X
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Din articol
Malosso prezenta amfiteatrul drept „cel mai vechi, cel mai mare și printre cele mai spectaculoase din lume”

Franco Malosso, un italian de 69 de ani care își zicea Franz Von Rosenfranz în cercurile de artiști, a pus la cale una dintre cele mai impresionante înșelătorii arheologice din Italia. El a construit un amfiteatru roman fals în dealurile din provincia Vicenza, pe care apoi l-a prezentat ca fiind o descoperire din antichitate, organizând tururi ghidate și reconstituiri istorice pentru care cerea până la 40 de euro de persoană.

După un proces care a durat 10 ani, autorul acestei fraude colosale a ajuns la închisoare ca să își ispășească pedeapsa de doi ani și patru luni pentru construirea ilegală a amfiteatrului și pentru falsificarea unor lucrări de artă, potrivit El Pais.

La începutul anilor '2000, Malosso a construit amfiteatrul antic fals pe un teren de 5.000 de metri pătrați, unde a instalat o serie de gradene făcute din bucăți de piatră prelucrate pentru a arăta cât mai vechi.

Coloanele erau și ele tot false, fiind realizate din ciment, precum și statuile din ipsos și bazinul artificial săpat în zona arenei. Forma structurii este inspirată din amfiteatrele romane antice.

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Malosso a construit amfiteatrul antic fals pe un teren de 5.000 de metri pătrați, unde a instalat o serie de gradene făcute din bucăți de piatră prelucrate pentru a arăta cât mai vechi. Captură foto: X

În urma unei plângeri făcute în 2016 de autoritățile comunei Arcugnano, unde se află amfiteatrul, poliția a investigat situl și a descoperit că întreg complexul, cunoscut sub numele de Amfiteatrul Berico, este unul modern și a fost construit fără autorizațiile necesare.

Nu se știe sigur dacă Malosso, care se descria drept un „filantrop, antreprenor și dirijor de orchestră”, a vrut să reconstruiască un posibil teatru antic sau, pur și simplu, să creeze un sit arheologic fals pe care să îl prezinte ca fiind o descoperire reală.

Malosso prezenta amfiteatrul drept „cel mai vechi, cel mai mare și printre cele mai spectaculoase din lume”

Malosso a reușit inițial să păcălească guvernul local, care a inclus amfiteatrul într-un ghid și o aplicație de promovare turistică finanțate de Uniunea Europeană, potrivit ziarului Corriere della Sera.

Malosso pretindea că a descoperit numeroase artefacte istorice din antichitate, dar și din neolitic, potrivit The Telegraph. În unele materiale promoționale, el a prezentat amfiteatrul drept „cel mai vechi, cel mai mare și printre cele mai spectaculoase din lume”.

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Malosso pretindea că a descoperit numeroase artefacte istorice din antichitate, dar și din neolitic. Captură foto: X

Malosso le spunea turiștilor că mai multe figuri istorice au vizitat amfiteatrul, inclusiv Iulius Cezar la întoarcerea din Egipt, alături de Cleopatra. El susținea că a descoperit locul în grădina unei mari vile după ce o alunecare de teren a expus amfiteatrul de mult dispărut.

Malosso a pretins și că personajul fictiv Julieta Capulet din tragedia Romeo și Julieta de William Shakespeare ar fi trăit într-o biserică veche construită în zona amfiteatrului, în ciuda faptului că orașul în care se desfășoară acțiunea piesei este Verona, nu Vicenza.

Când escrocheria a fost dezvăluită, viceprimarul orașului Vicenza, Jacopo Bulgarini D’Elci, a spus că este „una dintre cele mai incredibile înșelătorii de la Războiul Lumilor lui Orson Welles”.

Autoritățile din Arcugnano au cerut despăgubiri de 560.000 de euro. Malosso a primit, deocamdată, o amendă de doar 3.000 de euro și va trebui să demoleze toate structurile pe care le-a construit ilegal și să refacă peisajul original.

Editor : Raul Nețoiu

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