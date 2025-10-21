Sofia declară că va permite avionului lui Putin să traverseze spațiul aerian bulgar în drum spre Budapesta, deși rușii nu au cerut asta

Bulgaria a declarat că va permite avionului președintelui rus Vladimir Putin să traverseze spațiul său aerian în drum spre Budapesta pentru un summit cu președintele american Donald Trump, deși Moscova nu a făcut încă o cerere oficială.

Ministrul de externe Georg Georgiev a declarat luni că Sofia va aproba trecerea după ce Trump și Putin au convenit să se întâlnească în cadrul unei convorbiri telefonice joi trecută pentru a discuta despre pacea în Ucraina, scrie TPWorld.

Deși nu a fost stabilită încă o dată, Georgiev a spus că „atunci când se depun eforturi pentru pace, aceste eforturi trebuie sprijinite”.

El a reafirmat, de asemenea, sprijinul Bulgariei pentru suveranitatea Ucrainei și a spus că președintele Ucrainei, Volodymir Zelenski, ar trebui să fie, de asemenea, invitat la discuții, adăugând că soarta Ucrainei nu ar trebui să fie decisă fără participarea acesteia.

Summitul propus are loc în ciuda mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) împotriva lui Putin pentru deportarea copiilor ucraineni în timpul invaziei Rusiei.

Atât Bulgaria, cât și Ungaria sunt membre ale CPI, deși Ungaria a anunțat că se va retrage în iunie 2026.

La începutul acestui an, Budapesta l-a găzduit pe prim-ministrul israelian Benjamin Netaniahu, căutat și el de CPI, dar a refuzat să dea curs mandatului.

