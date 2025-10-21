Live TV

Sofia declară că va permite avionului lui Putin să traverseze spațiul aerian bulgar în drum spre Budapesta, deși rușii nu au cerut asta

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin
Sputnik/Gavriil Grigorov/ REUTERS

Bulgaria a declarat că va permite avionului președintelui rus Vladimir Putin să traverseze spațiul său aerian în drum spre Budapesta pentru un summit cu președintele american Donald Trump, deși Moscova nu a făcut încă o cerere oficială.

Ministrul de externe Georg Georgiev a declarat luni că Sofia va aproba trecerea după ce Trump și Putin au convenit să se întâlnească în cadrul unei convorbiri telefonice joi trecută pentru a discuta despre pacea în Ucraina, scrie TPWorld.

Deși nu a fost stabilită încă o dată, Georgiev a spus că „atunci când se depun eforturi pentru pace, aceste eforturi trebuie sprijinite”.

El a reafirmat, de asemenea, sprijinul Bulgariei pentru suveranitatea Ucrainei și a spus că președintele Ucrainei, Volodymir Zelenski, ar trebui să fie, de asemenea, invitat la discuții, adăugând că soarta Ucrainei nu ar trebui să fie decisă fără participarea acesteia.

Citește și

Avertismentul Varșoviei după ce Putin ar putea survola teritoriul polonez pentru summitul de la Budapesta: Nu putem garanta acest lucru

Summitul propus are loc în ciuda mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) împotriva lui Putin pentru deportarea copiilor ucraineni în timpul invaziei Rusiei.

Atât Bulgaria, cât și Ungaria sunt membre ale CPI, deși Ungaria a anunțat că se va retrage în iunie 2026.

La începutul acestui an, Budapesta l-a găzduit pe prim-ministrul israelian Benjamin Netaniahu, căutat și el de CPI, dar a refuzat să dea curs mandatului.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trotineta
1
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
profimedia-0975326545
2
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
JD Vance
3
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt...
Hacker
5
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Digi Sport
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
Scandalul pensiilor speciale ale magistraților ia amploare. Care sunt...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
„Conservele lui Putin”. Cum îi face biroul de propagandă loc în...
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Guvernul se împrumută masiv: deficit la buget de 103 miliarde de lei...
Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după a intrat pe...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, întâlnire cu șeful Cancelariei Președintelui Coreei, Kang Hoon Sik. Despre ce au discutat cei doi oficiali
România, pe primul loc în UE la accidentele rutiere mortale. Șeful Direcției de Poliție Rutieră: „Totul pleacă de la educație”
Avertismentul Varșoviei după ce Putin ar putea survola teritoriul polonez pentru summitul de la Budapesta: Nu putem garanta acest lucru
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin
Rușii sunt „obișnuiți” să aștepte o victorie în Ucraina. Putin refuză concesiile și insistă pe „cauzele profunde” ale conflictului
vladimir putin-donald trump
Summitul Trump - Putin de la Budapesta, nesigur. Întâlnirea dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov a fost amânată
Steven Pifer
Summitul de la Budapesta, o capcană pentru Trump. Ce crede un fost ambasador american la Kiev despre cedarea Donbasului
Autostradă
București va fi legat de Salonic printr-o autostradă și o linie ferată
2025-09-16T165542Z_439040959_RC24TGABXFIX_RTRMADP_3_BELARUS-RUSSIA-DRILLS-PUTIN
Regiunea care ar putea decide soarta războiului din Ucraina: De ce este Donbas obsesia lui Putin
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Gigi Mustață a dezvăluit tot ce s-a întâmplat între galerie și Denis Alibec: „Vii tu să ne spui că ai jucat 7...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Marius Şumudică, război total cu Mandorlini: „I-a omorât pe Biliboc, pe Korenica, pe toţi! Jocul CFR-ului m-a...
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
Pilonul 2 de pensii: până când se mai poate retrage întreaga sumă acumulată
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
A început demantelarea unei reţele internaţionale de trucare de meciuri! Arestări și în România
Pro FM
Olga Guțanu, scandal în familie după relația cu CRBL. Cum a reacționat mama ei: „Nu a acceptat. A spus că o...
Film Now
Cele două filme în care Zac Efron și Nicole Kidman au jucat împreună. Cum a fost relația dintre cei doi pe...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
3.600.000 pensionari au o pensie care nu le ajunge pentru un trai decent. La ce trebuie să renunțe?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Paula Seling, recuperare dificilă după accidentul cu trotineta: „O să mai dureze. Mi-am rupt clavicula”