UE impune taxe noi produselor cumpărate prin magazinele online chinezești tip Temu. Cât vor costa coletele

Comerț online China
Situația în România

Miniştrii de finanţe ai Uniunii Europene au convenit vineri introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru coletele cu valoare redusă care ajung în blocul comunitar, măsura fiind parte a eforturilor de a limita afluxul de produse ieftine din China, vândute prin platforme de comerţ electronic precum Shein şi Temu, potrivit Reuters.

Taxa se va aplica per tip de produs începând cu 1 iulie 2026 şi va rămâne în vigoare până la identificarea unei soluţii permanente pentru eliminarea scutirii de taxe vamale pentru achiziţiile online sub pragul de 150 de euro, a anunţat Consiliul Uniunii Europene, care reprezintă cele 27 de state membre.

Uniunea Europeană plănuia iniţial eliminarea acestei scutiri abia în 2028, în cadrul unei reforme ample a sistemului vamal. Presiunea pentru accelerarea măsurii a crescut însă semnificativ, pe fondul îngrijorărilor legate de „inundarea” pieţei europene cu produse chinezeşti la preţuri foarte mici.

„Această măsură temporară răspunde situaţiei în care astfel de colete intră în prezent în UE fără taxe vamale, generând concurenţă neloială pentru vânzătorii europeni, riscuri pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor, niveluri ridicate de fraudă şi probleme de mediu”, a transmis Consiliul UE.

Potrivit unei surse din cadrul Consiliului, taxa va fi aplicată per tip de produs, pe baza codurilor tarifare vamale la nivel de şase cifre. Astfel, zece perechi de şosete identice vor fi taxate cu 3 euro, în timp ce cinci perechi de şosete din lână şi cinci din bumbac vor fi considerate două tipuri diferite de produse şi vor genera o taxă totală de 6 euro.

Europarlamentarul irlandez Barry Andrews, care solicitase anterior o taxă de 5 euro per colet, a salutat acordul privind taxa de 3 euro per tip de produs şi a declarat că statele membre ar trebui să o majoreze dacă nu va reduce semnificativ volumul livrărilor ieftine.

Platforme online precum Shein, Temu, AliExpress şi Amazon Haul livrează direct consumatorilor europeni haine, accesorii şi gadgeturi produse în fabrici din China, la preţuri extrem de scăzute. Ca urmare a scutirii vamale, numărul coletelor de mică valoare livrate în UE s-a dublat anul trecut, ajungând la 4,6 miliarde, peste 90% dintre acestea provenind din China. Importurile din acest an sunt estimate la un nivel şi mai ridicat.

Retailerii europeni au salutat în general decizia introducerii taxei vamale, considerând-o un pas important către o concurenţă mai echitabilă.

În paralel, Uniunea Europeană analizează şi introducerea unei taxe separate de procesare, propusă de Comisia Europeană la nivelul de 2 euro per colet. Deocamdată, nu este clar când ar putea fi aplicată această taxă suplimentară.

Situația în România

În România, coletele cu o valoare sub 150 de euro care sosesc din afara Uniunii Europene vor fi taxate cu 25 de lei. Curtea Constituţională a României (CCR) a decis miercuri, 10 decembrie, să respingă obiecția de neconstituționalitate ridicată de Partidului AUR în legătură cu Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, astfel că legea merge la promulgare.

„În România, aceste fluxuri au crescut la 225.000 de colete pe zi, astăzi. Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse, efecte de mediu, efecte logistice”, spunea ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, în luna august. Taxa ar fi trebuit să intre în vigoare din această toamnă, dar pentru că actualul termen din proiectul de lege, de 1 noiembrie 2025, a fost depășit, noul termen este 1 ianuarie 2026.

 

 

