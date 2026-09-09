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Ungaria pune din nou frână negocierilor pentru aderarea Ucrainei la UE. Ce condiție menține Budapesta

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Péter Magyar și Anita Orbán
Premierul Péter Magyar și ministra de Externe Anita Orbán. Sursa foto: Profimedia Images
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Ungaria a blocat din nou progresele în procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, condiționând orice nou pas de garanții privind protejarea drepturilor minorității maghiare din Ucraina. Budapesta nu a blocat însă parcursul paralel de aderare al Republicii Moldova, deși alte state membre se opun separării celor două procese.

Statele membre ale UE nu au reușit, nici săptămâna aceasta, să facă progrese în procesul de aderare a Ucrainei, pe fondul opoziției persistente a Ungariei, relatează Euronews.

La reuniunea de marți a Grupului de lucru pentru extindere și țările care negociază aderarea la UE (COELA) din cadrul Consiliului, reprezentantul Ungariei a menținut veto-ul introdus pentru prima dată săptămâna trecută. Acesta vizează deschiderea unui nou cluster de negociere cu Ucraina, care acoperă piața internă și politica în domeniul concurenței. Ungaria s-a opus deschiderii acestuia, în pofida sprijinului acordat de un număr mare de state membre și de Comisia Europeană.

Ungaria nu și-a extins veto-ul și asupra Republicii Moldova, al cărei proces de aderare este gestionat în paralel cu cel al Ucrainei, deschizând astfel calea pentru lansarea clusterului trei în cazul Chișinăului.

Alte state membre sunt însă reticente în privința separării celor două țări candidate, ale căror parcursuri de aderare rămân legate în mod oficial.

Budapesta condiționează noi progrese în procesul de aderare a Ucrainei la UE de punerea în aplicare a garanțiilor promise pentru protejarea drepturilor minorității maghiare din Ucraina. Ungaria și-a exprimat explicit această poziție săptămâna trecută, când a blocat deschiderea celor două clustere.

Oficiali ungari și ucraineni au purtat discuții în timpul verii privind drepturile minorității vorbitoare de limbă maghiară, iar Kievul s-a angajat să protejeze drepturile acesteia în domeniul educației, culturii și limbii. Budapesta cere acum ca aceste angajamente să fie puse în practică.

Într-o declarație făcută luni, ministrul ungar de Externe, Anita Orbán, a afirmat că au fost înregistrate progrese în această privință și a precizat că au început lucrările pentru elaborarea unei noi legislații în domeniul educației. Anterior, Ungaria aprobase deschiderea a două capitole de negociere cu Ucraina, referitoare la drepturile fundamentale și relațiile externe.

Decizia evidențiază o schimbare în abordarea Budapestei față de ambițiile Ucrainei de aderare la UE. În timp ce fostul guvern condus de Viktor Orbán bloca categoric orice progres în procesul de aderare a Kievului, noul guvern condus de Péter Magyar a dat dovadă de mai multă flexibilitate, deși continuă să se opună unei aderări accelerate a Ucrainei.

Editor : M.I.

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