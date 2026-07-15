Live TV

Vânătoarea din Marea Neagră. Ucraina ar fi distrus într-o singură noapte 17 petroliere și 2 nave cu gaz ale Rusiei

Data actualizării: Data publicării:
Petrolier
Petrolier. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Dronele Forțelor Sistemelor Fără Pilot din Ucraina (FSF) au demarat o campanie sistematică de atacuri asupra navelor de transport rusești din Marea Neagră, după ce, în ultimele nouă zile, au lovit 116 petroliere și alte ambarcațiuni în apele Mării Azov.

Acest lucru a fost declarat de comandantul FSF, Robert „Madyar” Brovdi. Atacurile se desfășoară în cadrul operațiunii speciale „MoLoChKa”, care are ca scop izolarea Crimeei anexate de aprovizionarea din teritoriul Rusiei.

Potrivit lui Madyar, numai în noaptea de 15 iulie, în Marea Neagră, 20 de nave rusești au fost atacate de dronele SBS. Dintre acestea, 17 erau petroliere, două erau tancuri de transport gaz și un remorcher. Comandantul SBS a promis că va publica ulterior înregistrările video care confirmă loviturile. Canalul ucrainean de monitorizare Supernova confirmă „cel puțin șapte” petroliere și alte nave lovite în cursul nopții. Se menționează că la atacuri a participat Brigada 412 independentă de sisteme fără pilot „Nemesis”.

Potrivit Institutului American pentru Studiul Războiului (ISW), în urma atacurilor ucrainene, activitatea navelor rusești în Marea Azov a scăzut drastic. Conform datelor analiștilor, numărul navelor cu transpondere AIS activate în această zonă maritimă a scăzut cu 55% — de la 267 la sfârșitul lunii iunie la 120 la data de 11 iulie. În apropierea orașului Kerci, numărul acestor nave s-a redus cu 75% — de la 37 la 9. O parte din tancuri și alte nave de transport au ieșit în Marea Neagră, iar restul au fost trimise la reparații sau în depozitare.

În plus, Rusia a suspendat traficul pe Canalul Azov-Don și a încetat să mai accepte cereri de trecere prin Strâmtoarea Kerci, ceea ce ar putea priva țara de până la 20% din exporturile de cereale. Marți, Ministerul Transporturilor și Ministerul Agriculturii din regiunea Rostov au anunțat că caută rute alternative pentru exportatorii care au început recent campania de recoltare.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan...
liviu dragnea
3
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
George Simion.
4
Simion pune o primă condiție în schimbul unei colaborări cu PSD: „Asta e soluția dacă vor...
Caine
5
Un câine drogat a avut nevoie de intervenția salvatorilor pentru a fi coborât de pe cel...
Kylian Mbappe nu s-a ferit de cuvinte și a spus cine sunt vinovații, după eliminarea de la Cupa Mondială
Digi Sport
Kylian Mbappe nu s-a ferit de cuvinte și a spus cine sunt vinovații, după eliminarea de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski-emmanuel macron - 17 noiembrie 2025
Rachete SCALP, sisteme SAMP/T și avioane Rafale. Parteneriat istoric între Franța și Ucraina
Cristina-Cileacu_avatar_1771411709
Freyja, scutul care poate schimba aritmetica războiului
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Nicuşor Dan participă, astăzi, la Kiev, la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est. Președintele României a ajuns în capitala Ucrainei
oleksandr sirski in uniforma de camuflaj
Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene: „Sunt soldați care nu au părăsit linia frontului de 200 de zile”
colaj cu Vladimir Putin și zone bombardate de ucraineni în Sevastopol, Crimeea
De la atu la vulnerabilitate: ce ar însemna pentru Putin pierderea Crimeei. „Este cheia de aur a ambițiilor imperiale ale Rusiei”
Recomandările redacţiei
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică...
Meteorologii anunță un nou val de căldură și nopți tropicale. În mai...
tutuianu 170629_AUDIERI_GUVERN_TUDOSE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
Adrian Țuțuianu, șeful AEP, spune că se pot organiza anticipate, dar...
509021582_122137974872723345_696277687402505230_n
Ședință în Situation Room convocată de Trump. Pe ce s-a axat...
Ultimele știri
Anunț pentru românii care pleacă în Bulgaria sau Grecia: restricții temporare pe podul Giurgiu – Ruse
CM 2026. Presa internaţională, după prima semifinală: „Cea mai nesemnificativă echipă a Franței văzută vreodată la Cupa Mondială”
O nouă amânare la CCR în cazul Ordonanței SAFE, după sesizarea lui Grindeanu privind un posibil conflict juridic Guvern-Parlament
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată fiul regretatei Mădălina Manole la 17 ani. Fratele artistei a făcut publică o fotografie rară...
Cancan
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia...
Fanatik.ro
Iubita lui Lamine Yamal, reacție în 4 cuvinte după ce Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026. N-a...
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
O nouă magie a lui„Harry Potter” Varga? Patronul trebuie să plătească 1.5 milioane euro până la ora 23.59...
Adevărul
„O să facă baie în Delta Dunării”. Tanczos Barna avertizează că urșii se extind spre zonele de deal și șes
Playtech
Ce s-a schimbat în averea lui Marcel Ciolacu după plecarea din Guvern. Câți bani are în conturi și ce datorii...
Digi FM
Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant la 16 ani de la moartea Mădălinei Manole: „Ești în rugăciunile mele în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat pentru Deschamps! A fost anunțat noul selecționer al Franței: "Mult succes!"
Pro FM
Fosta soție a lui Eminem, transportată de urgență la spital. În urmă cu două luni fusese arestată
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
La 14 ani de la divorțul de Tom Cruise, Katie Holmes pare că iubește din nou. Cine este bărbatul cu care a...
Adevarul
„România va fi obligată să facă mai multe sacrificii.” Miza ascunsă a scandalului dintre Ucraina și Polonia...
Newsweek
Schimbare majoră la pensie. Stagiul complet de cotizare crește de la 1 august. Milioane de români afectați
Digi FM
Ada Galeș, mărturisiri dureroase după ce a pierdut o sarcină: „Rațiunea nu mai ajută cu nimic!” Anul trecut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...