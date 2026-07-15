Vânătoarea din Marea Neagră. Ucraina ar fi distrus într-o singură noapte 17 petroliere și 2 nave cu gaz ale Rusiei

Dronele Forțelor Sistemelor Fără Pilot din Ucraina (FSF) au demarat o campanie sistematică de atacuri asupra navelor de transport rusești din Marea Neagră, după ce, în ultimele nouă zile, au lovit 116 petroliere și alte ambarcațiuni în apele Mării Azov.

Acest lucru a fost declarat de comandantul FSF, Robert „Madyar” Brovdi. Atacurile se desfășoară în cadrul operațiunii speciale „MoLoChKa”, care are ca scop izolarea Crimeei anexate de aprovizionarea din teritoriul Rusiei.

Potrivit lui Madyar, numai în noaptea de 15 iulie, în Marea Neagră, 20 de nave rusești au fost atacate de dronele SBS. Dintre acestea, 17 erau petroliere, două erau tancuri de transport gaz și un remorcher. Comandantul SBS a promis că va publica ulterior înregistrările video care confirmă loviturile. Canalul ucrainean de monitorizare Supernova confirmă „cel puțin șapte” petroliere și alte nave lovite în cursul nopții. Se menționează că la atacuri a participat Brigada 412 independentă de sisteme fără pilot „Nemesis”.

Potrivit Institutului American pentru Studiul Războiului (ISW), în urma atacurilor ucrainene, activitatea navelor rusești în Marea Azov a scăzut drastic. Conform datelor analiștilor, numărul navelor cu transpondere AIS activate în această zonă maritimă a scăzut cu 55% — de la 267 la sfârșitul lunii iunie la 120 la data de 11 iulie. În apropierea orașului Kerci, numărul acestor nave s-a redus cu 75% — de la 37 la 9. O parte din tancuri și alte nave de transport au ieșit în Marea Neagră, iar restul au fost trimise la reparații sau în depozitare.

În plus, Rusia a suspendat traficul pe Canalul Azov-Don și a încetat să mai accepte cereri de trecere prin Strâmtoarea Kerci, ceea ce ar putea priva țara de până la 20% din exporturile de cereale. Marți, Ministerul Transporturilor și Ministerul Agriculturii din regiunea Rostov au anunțat că caută rute alternative pentru exportatorii care au început recent campania de recoltare.

Editor : A.R.