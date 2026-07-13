Un activist anti-Kremlin spune că Putin riscă să-și piardă puterea dacă încheie un acord de pace cu Ucraina: „Înțelege asta”

Unul dintre cei mai mari dușmani ai președintelui rus din Occident a avertizat că, din cauza impopularității crescânde a lui Vladimir Putin în Rusia, acesta nu-și poate permite să pună capăt războiului cu Ucraina, deoarece ar fi linșat de propriul popor, relatează The Independent.

Sir Bill Browder a declarat în cadrul podcastului World of Trouble al The Independent: „Dacă va încheia un acord de pace, își va pierde puterea. Dacă își pierde puterea, va fi spânzurat de un stâlp de iluminat”.

Activistul anticorupție și anti-Kremlin, care a condus cândva cel mai mare fond de investiții din Rusia, luptă împotriva lui Putin de aproape două decenii. Declarațiile sale vin la câteva zile după ce liderii NATO s-au reunit în Turcia și au convenit să permită Kievului să producă propriile rachete de apărare aeriană Patriot, esențiale pentru a face față atacului din partea Moscovei.

Putin a susținut în repetate rânduri că a ordonat invazia Ucrainei în 2014 pentru a contracara o potențială amenințare reprezentată de aderarea Kievului la NATO, pentru a salva populația vorbitoare de limbă rusă din estul țării sau ca parte a unei datorii patriotice de a readuce Ucraina în imperiul rus.

Însă adevărul, potrivit lui Bill Browder, este că aceasta face parte dintr-o încercare disperată a președintelui rus de a se agăța de putere după ce a manipulat atâta timp bogăția țării.

„Un trilion de dolari, adică o mie de miliarde de dolari, au fost furați de Putin și de cei o mie de oameni din anturajul său de la statul rus”, a spus el. „Iar motivul pentru care oamenii duc o viață grea în Rusia este că acei bani ar fi trebuit cheltuiți pe școli, spitale, drumuri și servicii publice. În schimb, au fost cheltuiți pe avioane private, iahturi și vile în sudul Franței”.

„Cu trecerea timpului, Putin și-a dat seama că a furat prea mulți bani, că într-o bună zi... se va întâmpla ceva și oamenii se vor înfuria foarte repede, se vor organiza foarte repede și vor mărșălui spre Kremlin”.

Acesta a afirmat că președintele rus ar putea să-și elimine adversarii politici, dar că, dacă ar face compromisuri în privința Ucrainei – unde Rusia a suferit peste 1,2 milioane de victime –, națiunea ar reacționa cu furie la risipa de vieți omenești.

„Poate să vizeze anumite persoane și să le ucidă, să le închidă sau să le deporteze, în cazuri izolate. Dar dacă un milion de oameni mărșăluiesc în Piața Roșie, e terminat, și el înțelege asta”, a continuat el.

„Deci, ce faci dacă ești un om foarte mic – el e un omuleț minuscul – care e și un omuleț foarte laș? Ți-e frică de moarte de propriul tău popor? ... [Atunci] îți inventezi un dușman străin și pornești un război”. „Și acesta este motivul pentru care acest război nu se va sfârși”.

Sir Bill Browder a afirmat că, pe măsură ce Statele Unite par să se îndepărteze de NATO și de apărarea europeană sub conducerea lui Donald Trump, rolul Ucrainei a devenit din ce în ce mai crucial.

„Cred că, peste câțiva ani, europenii – în cadrul unui nou NATO din care Statele Unite nu vor mai face parte – vor implora Ucraina să se alăture sistemului lor de apărare”. „Îmi imaginez că va exista un fel de acord în care Ucraina va spune: «Dacă ne ajutați financiar la reconstrucție, noi vă vom ajuta militar în domeniul apărării», pentru că a devenit acum cea mai importantă forță de luptă din regiunea noastră”.

Acesta, în vârstă de 62 de ani, a reușit să evite numeroase încercări de extrădare la Moscova pe parcursul campaniei sale de 17 ani pentru obținerea dreptății în cazul avocatului său, Serghei Magnitski, care a fost torturat și ucis în detenție în Rusia după ce a dezvăluit o fraudă de proporții împotriva statului.

Au existat numeroase tentative de asasinat asupra sa, iar puțini dintre cei care mai sunt în viață au avut un motiv mai personal pentru a-l studia pe Putin.

Legea Magnitsky din SUA, inspirată de asasinarea avocatului în 2009, constituie în prezent temeiul juridic pentru sancțiunile cu caracter personal impuse de Statele Unite împotriva Rusiei și a funcționarilor corupți din întreaga lume.

O legislație similară a fost adoptată în Regatul Unit, în Uniunea Europeană, în Canada și în alte țări pentru a sancționa persoanele care încalcă drepturile omului și funcționarii corupți, aceasta constituind coloana vertebrală a regimului internațional de sancțiuni împotriva Rusiei în contextul crizei din Ucraina.

Sir Bill Browder, care era adesea ocolit de establishment-ul britanic din Londra, un important centru de spălare a banilor murdari proveniți din Rusia, a fost ridicat la rangul de cavaler în 2024 pentru eforturile sale de a curăța acest mediu. Banii ruși nu mai circulă cu ușurință prin City, dar el a avertizat că mulți alți funcționari și lideri corupți din întreaga lume continuă să folosească capitala britanică ca refugiu sigur pentru bunurile furate.

Președintele rus se află într-o situație dificilă, pe măsură ce infrastructura energetică a țării sale este grav afectată de rachetele cu rază lungă de acțiune lansate de Kiev, iar economia începe să se clatine. Au apărut semne că unii înalți oficiali încep să pună la îndoială campania împotriva Ucrainei.

În consecință, mulți prevăd o victorie a Kievului asupra Kremlinului. Însă Sir Bill Browder consideră că războiul se va prelungi și se va încheia cu un impas, fără ca vreuna dintre părți să iasă învingătoare.

„Îl cunosc destul de bine din propria mea luptă și știu că nu face niciodată ceea ce ar fi rațional să facă. Întregul său mod de acțiune constă în a escalada conflictul, indiferent de situație”.

El consideră că cel mai probabil scenariu este ca Ucraina să impună Rusiei un preț atât de mare pentru acest război, încât conflictul să devină unul înghețat, la fel ca în Peninsula Coreeană.

„Nu cred că Putin va semna vreodată un tratat de pace. Nu cred că războiul se va încheia vreodată în mod oficial, dar îmi imaginez că se va reduce la un nivel scăzut, poate chiar la o situație de acalmie totală pe front, la fel cum s-a întâmplat în cazul Coreei de Nord și Coreei de Sud”.

Cea din urmă s-a bucurat de zeci de ani de prosperitate și democrație, în timp ce prima este cuprinsă de dictatură și de foamete frecventă.

„Știi ce se va întâmpla peste 20 de ani”, a adăugat Sir Bill. „Ucraina va fi precum Coreea de Sud: o economie în plină expansiune, democratică și dinamică, iar Rusia va fi precum Coreea de Nord: izolată de toată lumea... și va fi o situație mult, mult mai gravă”.

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Editor : A.M.G.