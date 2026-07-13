Șeful diplomației de la Varșovia spune că Rusia nu are capacitatea de a ataca Polonia: „Cel mult, ar putea încerca un fel de provocare”

Rusia nu dispune de resursele militare necesare pentru a ataca Polonia, deși Varșovia ia în serios amenințările venite din partea Moscovei, a declarat ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, relatează Kyiv Post.

În ciuda retoricii sale belicoase, Moscova nu reprezintă un motiv de „panică” pentru Varșovia, a declarat Sikorski într-un interviu acordat ziarului italian Il Messaggero și publicat duminică, adăugând că, cel mult, Vladimir Putin ar putea pune în scenă o formă de „provocare” pentru a testa hotărârea NATO.

La începutul lunii iulie au apărut informații potrivit cărora serviciile de informații americane ar fi avertizat Varșovia cu privire la posibile acțiuni ale Rusiei împotriva Poloniei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins ulterior aceste informații, calificându-le drept „povești de speriat”, și a adăugat că Varșovia ar trebui „în orice caz să se gândească la asta” și „să reflecteze asupra propriei sale securități”.

Ca răspuns, Sikorski a declarat pentru Il Messaggero că amenințarea din partea Rusiei nu este ceva nou.

„De aproximativ 500 de ani, ne gândim la securitatea noastră în raport cu Rusia și nu vom înceta să o facem”, a spus el. „Dar Putin nu dispune astăzi de mijloacele necesare pentru a ne ataca. Cel mult, ar putea încerca un fel de provocare”.

Sikorski a declarat că, prin dezvăluirea publică a planurilor Rusiei, speră să descurajeze Kremlinul să le pună în aplicare.

„De aceea le transmitem rușilor un semnal”, a spus el. „Știm că pregătesc ceva, la fel cum s-a întâmplat și înainte de invazia Ucrainei. Și, dezvăluind intențiile lor din timp, sper că îi vom putea convinge să renunțe la atitudinea lor agresivă”.

El a declarat pentru publicația italiană că guvernul polonez nu este prea îngrijorat de declarațiile Kremlinului, având în vedere că forțele Moscovei nu au reușit să cucerească regiunea Donbas din estul Ucrainei după 13 ani de conflict. Înainte de invazia din 2022, Rusia susținea separatiștii din regiune încă din 2014.

Ministrul polonez de Externe a continuat afirmând că, deși Rusia nu poate câștiga războiul din Ucraina, nu poate fi exclusă posibilitatea unor noi agresiuni, întrucât Vladimir Putin a luat în trecut decizii pe baza unor „evaluări excesiv de optimiste și complet eronate”.

În acest context, șeful diplomației poloneze a lăudat cu entuziasm reziliența și perseverența Ucrainei pe parcursul unui război care se află acum în al cincilea an.

„Dacă, acum cinci ani, cineva ne-ar fi spus că Ucraina va reuși să evite ocupația, va continua să exporte cereale prin Marea Neagră și va menține o linie de front stabilă, nimeni nu ar fi crezut”, a spus el. „Kievul a realizat mult mai mult decât ar fi putut prevedea cineva”.

„Obișnuiam să credem că Putin are a doua armată ca putere din lume”, a glumit Sikorski. „Astăzi, se poate spune că are a doua armată ca putere din Ucraina”.

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Editor : A.M.G.