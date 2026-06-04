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Video Un avion Lufthansa s-a prăbușit la Aeroportul din Frankfurt în dreptul unei porți de îmbarcare

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Avion al companiei Lufthansa. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Avion al companiei Lufthansa. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Un incident în curs de evaluare s-a petrecut pe aeroportul din Frankfurt, unde un avion al companiei Lufthansa s-a prăbușit brusc cu botul pe sol, după cum arată imaginile de la fața locului, potrivit focus.de.

Operatorul aeroportului, Fraport, a confirmat un „incident” cu un avion Lufthansa. Lufthansa a anunțat că va oferi mai multe informații ulterior. A fost înființată o celulă de criză, scrie focus.de.

Un videoclip de la locul incidentului arată cum trenul de aterizare din față al avionului se înclină în față la poarta de îmbarcare. Imaginile de pe rețelele de socializare arată un avion Lufthansa cu burta la pământ în imediata apropiere a unei porți de îmbarcare.

NEW: Front landing gear of a Lufthansa Boeing 787-9 collapses while parked at the gate at Frankfurt Airport.

No statement has currently been made regarding the cause or whether there were any injuries. pic.twitter.com/TgK4bTxQjj

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 4, 2026

Trenul de aterizare din față al aparatului Boeing 787-9 al companiei Lufthansa s-a prăbușit în timp ce aeronava era staționată la poarta de îmbarcare a Aeroportului din Frankfurt.

Până în prezent nu s-a făcut nicio declarație cu privire la cauza incidentului sau la eventualele victime.

pic.twitter.com/Kfxt87vBVH

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 4, 2026

Editor : M.C

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