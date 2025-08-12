Live TV

Video Un meteorit mai vechi decât Pământul a străpuns acoperișul unei case din statul american Georgia: datează de 4,56 miliarde de ani

Data actualizării: Data publicării:
Comet, asteroid, meteorite flying
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Un meteorit care a străpuns acoperișul unei case din orașul McDonough, statul american Georgia, este cu aproximativ 20 de milioane de ani mai vechi decât Pământul, arată analiza realizată de cercetători ai Universității din Georgia. Roca spațială s-a format acum 4,56 miliarde de ani și provine dintr-un asteroid uriaș care s-ar fi aflat între Marte și Jupiter, informează Live Science.

Cercetătorii au analizat meteoritul din McDonough, care s-a prăbușit în casa unui bărbat în luna iunie, și au stabilit că acesta este mai vechi cu 20 de milioane de ani decât planeta Pământ.

Meteoritul a brăzdat cerul sub forma unei bile de foc pe 26 iunie, înainte ca o parte din el să lovească o casă din orașul McDonough. Un cercetător de la Universitatea din Georgia (UGA) a analizat materialul recuperat din locuință și a descoperit că meteoritul s-a format acum aproximativ 4,56 miliarde de ani – ceea ce îl face cu circa 20 de milioane de ani mai vechi decât planeta noastră.

„Acest meteorit care a intrat în atmosferă are o istorie îndelungată înainte de a ajunge pe solul din McDonough”, a declarat într-un comunicat Scott Harris, cercetător în departamentul de geologie al UGA.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Analiza lui Harris a arătat că meteoritul, denumit acum oficial meteoritul McDonough, provine dincolo de Marte și este legat de un asteroid mult mai mare, care s-a fragmentat în urmă cu aproximativ jumătate de miliard de ani.

„Face parte dintr-un grup de asteroizi din centura principală dintre Marte și Jupiter, despre care credem acum că provin din fragmentarea unui asteroid mult mai mare, acum aproximativ 470 de milioane de ani”, a spus Harris. „În urma acelei fragmentări, unele bucăți ajung pe orbite care intersectează orbita Pământului, iar dacă li se oferă suficient timp, orbita lor în jurul Soarelui și orbita Pământului se aliniază în același loc, în același moment.”

Meteoritul McDonough a avut o intrare spectaculoasă pe 26 iunie. Biroul pentru Mediul Meteoriților din cadrul NASA a estimat că obiectul, cu un diametru de aproximativ un metru, se deplasa cu o viteză de 47.000 km/h, în timp ce Societatea Americană de Meteori a primit peste 240 de rapoarte despre observarea bilei de foc în sud-estul SUA. Mulți oameni au auzit și au simțit o bubuitură puternică, asemănătoare unui cutremur, a relatat Smithsonian Magazine la scurt timp după eveniment.

Pe măsură ce a trecut prin atmosferă, meteoritul a încetinit considerabil și s-a fragmentat înainte de a atinge solul, dar se deplasa încă suficient de rapid pentru a provoca pagube.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Când [meteorii] întâlnesc Pământul, atmosfera noastră este foarte eficientă în a-i încetini”, a explicat Harris.

„Vorbim despre ceva de două ori mai mare decât un glonț de calibrul 50, care se deplasează cu cel puțin un kilometru pe secundă. Este echivalentul traversării a 10 terenuri de fotbal într-o singură secundă”, a mai spus el.

Când o parte din meteorit a lovit casa din McDonough, a străpuns acoperișul, tavanul și conducta de ventilație a sistemului de încălzire și climatizare. A lăsat o adâncitură în podeaua livingului și a produs un zgomot și o vibrație similare cu cele ale unei împușcături de aproape, potrivit comunicatului. Fragmentele s-au pulverizat la impact, împrăștiind praf cosmic prin încăpere, pe care proprietarul locuinței îl mai găsește și astăzi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Harris a folosit microscopie optică și electronică pentru a analiza 23 de grame de fragmente recuperate din casă. Pe baza analizei, el crede că meteoritul este unul de tip pietros (condrit) cu un conținut scăzut de metal.

Cercetările vor continua la UGA, iar unele fragmente suplimentare găsite în zonă vor fi expuse la Muzeul Științei Tellus din Cartersville.

Meteoriții sunt relativ rari în statul Georgia; acesta este doar al 27-lea documentat în istorie și al șaselea a cărui cădere a fost observată direct, potrivit comunicatului. Harris a precizat însă că astfel de evenimente sunt acum înregistrate mai frecvent.

„Acesta este genul de fenomen care, în trecut, era așteptat o dată la câteva decenii, nu de mai multe ori în 20 de ani”, a spus Harris.

„Tehnologia modernă, împreună cu atenția publicului, ne va ajuta să recuperăm din ce în ce mai mulți meteoriți”, a adăugat el.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
2
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
4
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
5
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
S-a aflat! Cine este bărbatul care a produs un accident mortal în Constanța, după ce a condus beat și drogat
Digi Sport
S-a aflat! Cine este bărbatul care a produs un accident mortal în Constanța, după ce a condus beat și drogat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Eu,,Usa,And,Russian,Flags,With,Chess,Pieces,Symbolizing,The
Ce a decis UE înaintea summitului Putin-Trump. Document semnat de...
Rata creșterii prețurilor în România a fost de 4,8 % în septembrie. Deși în scădere, rămâne cea mai mare din Uniunea Europeană, conform Eurostat.
Rata anuală a inflației a crescut cu aproape 8% față de anul trecut...
barbat si un termometru care arata temperaturi ridicate
Prognoza meteo actualizată: ANM anunță cod galben de caniculă...
barbat cu hanorac cu gluga in fata unor calculatoare
Capcană online cu promisiuni de câștiguri mari. Escrocii nu cer bani...
Ultimele știri
Rafinăria de la Saratov a fost închisă în urma atacului ucrainean cu drone
Pompierii români avertizează: peste 250 de incendii au izbucnit în doar 24 de ore. Câte hectare au ars și ce i se recomandă populației
Donald Trump l-a invitat la Washington pe președintele Coreei de Sud. Când va avea loc întâlnirea și despre ce vor discuta cei doi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sistemul nostru solar.
Când s-au format planetele din sistemul nostru solar. Descoperirea unui mic meteorit oferă noi indicii cercetătorilor
Proteste Georgia
Steagul Rusiei, ars în Georgia. „Porcilor, nu sunteți bineveniți aici! Astăzi sunt artificii, mâine vor fi rachete Grad”
exercitiinato
Georgia a găzduit exerciţii militare cu soldaţi ai NATO în plină criză politică privind apropierea față de Rusia
jandarm și protestatari în Georgia
Un partener-cheie al NATO are relații tot mai strânse cu Rusia, China și Iran. „Este ultima bătălie pentru a opri colapsul democrației”
Image of moon in black space
Un asteroid masiv riscă să se ciocnească cu Luna. Efectele pentru Terra: sateliții vor fi în pericol, ploaie de stele spectaculoasă
Partenerii noștri
Pe Roz
Georgina Rodriguez, cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo. Inelul dăruit de starul portughez este estimat...
Cancan
Final de august atipic, anunțat de ANM! Vremea se schimbă neașteptat în aceste zone
Fanatik.ro
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Înmormântarea lui Irinel Columbeanu, pregătită! Ce se întâmplă cu fostul milionar la azil, omul lui de...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
Pro FM
Theo Rose și Anghel Damian emană iubire. Sunt născuți la o zi distanță: "Gravităm firesc unul în jurul...
Film Now
Bruce Willis nu se lasă intimidat de înălțimea soției sale. Emma Heming a dat tot din casă: „Nu e genul ăla...
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Primele bănci au virat, deja, pensiile pe card. 1.300.000 pensionari primesc sume mai mici. De ce?
Digi FM
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”