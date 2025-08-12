Un meteorit care a străpuns acoperișul unei case din orașul McDonough, statul american Georgia, este cu aproximativ 20 de milioane de ani mai vechi decât Pământul, arată analiza realizată de cercetători ai Universității din Georgia. Roca spațială s-a format acum 4,56 miliarde de ani și provine dintr-un asteroid uriaș care s-ar fi aflat între Marte și Jupiter, informează Live Science.

Cercetătorii au analizat meteoritul din McDonough, care s-a prăbușit în casa unui bărbat în luna iunie, și au stabilit că acesta este mai vechi cu 20 de milioane de ani decât planeta Pământ.

Meteoritul a brăzdat cerul sub forma unei bile de foc pe 26 iunie, înainte ca o parte din el să lovească o casă din orașul McDonough. Un cercetător de la Universitatea din Georgia (UGA) a analizat materialul recuperat din locuință și a descoperit că meteoritul s-a format acum aproximativ 4,56 miliarde de ani – ceea ce îl face cu circa 20 de milioane de ani mai vechi decât planeta noastră.

„Acest meteorit care a intrat în atmosferă are o istorie îndelungată înainte de a ajunge pe solul din McDonough”, a declarat într-un comunicat Scott Harris, cercetător în departamentul de geologie al UGA.

Analiza lui Harris a arătat că meteoritul, denumit acum oficial meteoritul McDonough, provine dincolo de Marte și este legat de un asteroid mult mai mare, care s-a fragmentat în urmă cu aproximativ jumătate de miliard de ani.

„Face parte dintr-un grup de asteroizi din centura principală dintre Marte și Jupiter, despre care credem acum că provin din fragmentarea unui asteroid mult mai mare, acum aproximativ 470 de milioane de ani”, a spus Harris. „În urma acelei fragmentări, unele bucăți ajung pe orbite care intersectează orbita Pământului, iar dacă li se oferă suficient timp, orbita lor în jurul Soarelui și orbita Pământului se aliniază în același loc, în același moment.”

Meteoritul McDonough a avut o intrare spectaculoasă pe 26 iunie. Biroul pentru Mediul Meteoriților din cadrul NASA a estimat că obiectul, cu un diametru de aproximativ un metru, se deplasa cu o viteză de 47.000 km/h, în timp ce Societatea Americană de Meteori a primit peste 240 de rapoarte despre observarea bilei de foc în sud-estul SUA. Mulți oameni au auzit și au simțit o bubuitură puternică, asemănătoare unui cutremur, a relatat Smithsonian Magazine la scurt timp după eveniment.

Pe măsură ce a trecut prin atmosferă, meteoritul a încetinit considerabil și s-a fragmentat înainte de a atinge solul, dar se deplasa încă suficient de rapid pentru a provoca pagube.

„Când [meteorii] întâlnesc Pământul, atmosfera noastră este foarte eficientă în a-i încetini”, a explicat Harris.

„Vorbim despre ceva de două ori mai mare decât un glonț de calibrul 50, care se deplasează cu cel puțin un kilometru pe secundă. Este echivalentul traversării a 10 terenuri de fotbal într-o singură secundă”, a mai spus el.

Când o parte din meteorit a lovit casa din McDonough, a străpuns acoperișul, tavanul și conducta de ventilație a sistemului de încălzire și climatizare. A lăsat o adâncitură în podeaua livingului și a produs un zgomot și o vibrație similare cu cele ale unei împușcături de aproape, potrivit comunicatului. Fragmentele s-au pulverizat la impact, împrăștiind praf cosmic prin încăpere, pe care proprietarul locuinței îl mai găsește și astăzi.

Harris a folosit microscopie optică și electronică pentru a analiza 23 de grame de fragmente recuperate din casă. Pe baza analizei, el crede că meteoritul este unul de tip pietros (condrit) cu un conținut scăzut de metal.

Cercetările vor continua la UGA, iar unele fragmente suplimentare găsite în zonă vor fi expuse la Muzeul Științei Tellus din Cartersville.

Meteoriții sunt relativ rari în statul Georgia; acesta este doar al 27-lea documentat în istorie și al șaselea a cărui cădere a fost observată direct, potrivit comunicatului. Harris a precizat însă că astfel de evenimente sunt acum înregistrate mai frecvent.

„Acesta este genul de fenomen care, în trecut, era așteptat o dată la câteva decenii, nu de mai multe ori în 20 de ani”, a spus Harris.

„Tehnologia modernă, împreună cu atenția publicului, ne va ajuta să recuperăm din ce în ce mai mulți meteoriți”, a adăugat el.

Editor : Ș.A.