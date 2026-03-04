Live TV

Un oficial al Pentagonului spune că Israelul l-a ucis pe ayatollahul Khamenei, nu Statele Unite

Data publicării:
Ali Khamenei
Ali Khamenei. Foto: Profimedia

Un înalt responsabil al Pentagonului a atribuit „operaţiunilor israeliene” eliminarea ayatollahului Ali Khamenei și a reiterat că obiectivul „primar” al SUA este limitarea capacităţilor militare iraniene.

Elbridge Colby, subsecretar pentru politica de apărare, a fost audiat de Comisia pentru forţele armate din Senatul SUA potrivit France Presse preluată de Agerpres.

Potrivit acestui responsabil numit de preşedintele Donald Trump, operaţiunile americane în Iran sunt centrate pe „capacitatea Republicii islamice de a proiecta putere militară” împotriva SUA - în special împotriva bazelor americane din Orientul Mijlociu - dar de asemenea împotriva aliaţilor Statelor Unite în regiune şi „dincolo de aceasta”.

Capacităţile vizate sunt „în principal forţele de rachete” ale Iranului, care - potrivit lui - „au crescut în mod semnificativ şi reprezintă o ameninţare”, în timp ce marina iraniană a fost, de asemenea, vizată.

Senatorul Jack Reed, principalul reprezentant democrat în Comisia pentru forţele armate din Senat, l-a întrebat de ce „primul obiectiv în această campanie a fost atacarea şi eliminarea (ayatollahului) Khamenei şi a liderilor-cheie ai regimului” în ofensiva declanşată sâmbătă.

Elbridge Colby a răspuns: „Acestea au fost operaţiuni israeliene”.

Donald Trump sugerase încă de sâmbătă că SUA nu vizează o schimbare de regim în Iran, dar preşedintele american i-a îndemnat totuşi pe iranieni la revoltă în contextul înlăturării ayatollahului Khamenei.

