Live TV

News Alert Un pod ucrainean din apropierea R. Moldova, lovit de drone rusești. Două puncte de trecere a frontierei au fost închise

Data actualizării: Data publicării:
explozie pod ucraina
Sursă foto: captură video Zdg.md

Un pod ucrainean aflat la doar câțiva kilometri de granița cu Republica Moldova a fost lovit joi de drone rusești cu încărcătură explozivă. Poliția de Frontieră din Republica Moldova a anunțat că activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie a fost sistată.

Dronele au lovit podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe, în Ucraina, potrivit Zdg.md. Podul este amplasat pe traseul Odesa–Reni și asigură traversarea peste râul Nistru.

Imagini cu momentul exploziei au fost surprinse și publicate pe Telegram.  

În urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a fost izolată „pentru evaluarea situației și prevenirea oricăror riscuri suplimentare”.

„Recomandăm cetățenilor să evite deplasările în zona respectivă și să manifeste prudență sporită. Totodată, să se abțină de la călătorii în regiunea Odesa (Ucraina)”, a transmis Poliția de Frontieră, potrivit Zdg.md.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
Foto: Getty Images
2
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Călin Georgescu.
5
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
A rămas însărcinată, dar n-avea nicio idee ce avea să urmeze: ”A spus că e singur”. Va deveni mamă și bunică în același timp
Digi Sport
A rămas însărcinată, dar n-avea nicio idee ce avea să urmeze: ”A spus că e singur”. Va deveni mamă și bunică în același timp
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Female hand holding a republic of moldova passport with airline ticket at airport terminal, reflecting travel and international journey.
Noi reguli pentru obținerea cetățeniei moldovenești, care complică procesul de acordare
v orban face un gest cu mana
Viktor Orban exclude definitiv folosirea activelor ruseşti îngheţate în folosul Ucrainei. „Este un drum închis. S-a terminat”
Valeri Gherasimov la birou
Valeri Gherasimov susține că forţele ucrainene din Donbas sunt într-o „situaţie critică”. Cu ce câștiguri se laudă Rusia
nicusor dan la consiliul european
Nicușor Dan, mesaj de la ultima reuniune a Consiliului European din 2025. Cel mai important subiect pentru România: bugetul UE
Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko.
Lukașenko, despre un acord de pace Rusia-Ucraina: „Europenii nu vor ajuta cu nimic. Dacă SUA se retrag, escaladarea e inevitabilă”
Recomandările redacţiei
cabinet medical
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu...
NATO Secretary General Mark Rutte visits Poland
Secretarul general NATO exclude aderarea Ucrainei la Alianță. Care...
Belgium Europe Summit
Haos la Bruxelles, în ziua summitului UE. Proteste violente: 10.000...
ANRE
Amenzi de 54,5 milioane de lei pentru producători de gaze offshore...
Ultimele știri
„Grinch-ul decorurilor festive”, prins de poliţiştii din Bistrița înainte de Crăciun. Tânărul e acuzat de furt calificat şi distrugere
Un deţinut a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă. El executa o condamnare de patru ani şi şapte luni de închisoare
Administraţia Trump îndeamnă „bărbaţii albi” să reclame discriminările rasiste de la locul de muncă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Săgetător. Două zodii vor avea parte de schimbări în relații
Cancan
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Fanatik.ro
Ce prime se plătesc în marile companii de stat cu profituri de miliarde. Unde s-au tăiat bonusurile...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
Adevărul
„Gata să fie împușcat”. Cum s-a opus unul dintre principalii „locotenenți” ai lui Putin războiului din...
Playtech
Redeschiderea unei succesiuni. Acte necesare şi condiţiile puse autorităţi
Digi FM
Radu Paraschivescu, despre prietenia pierdută cu Lia Savonea: „Era unul dintre foarte puținii...
Digi Sport
Ce lovitură! Românul care a pierdut 4.000.000 € din cauza războiului din Ucraina: ”Vor intra în posesia...
Pro FM
Celine Dion, la 31 de ani de la nunta cu Rene Angelil: „Răspunsul este în continuare da. Aniversare fericită...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
Motivele pentru care unor bărbați nu le crește barba. 5 factori care influențează părul facial
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
„Am fost devastaţi când am pierdut-o”. Tigrul malaezian, aflat în pericol critic de dispariţie, tot mai...
Film Now
Ceilalți doi copii ai lui Michele și Rob Reiner, primele cuvinte despre șocul și durerea lor: "Au fost cei...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...