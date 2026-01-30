Live TV

Rusia a fost de acord să nu mai atace Ucraina până pe 1 februarie, anunță Kremlinul. Neclarități despre momentul discuției Trump-Putin

Vladimir Putin și Donald Trump
Colaj foto: Vladimir Putin și Donald Trump / Sursa foto: Profimedia Images

Rusia a fost de acord să se abțină de la atacuri asupra Ucrainei timp de o săptămână, până la 1 februarie, la cererea președintelui SUA, Donald Trump, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Există însă confuzie atât cu privire la momentul în care a intrat în vigoare presupusul acord verbal, cât și la domeniul de aplicare. Trump i-a cerut lui Putin să se abțină de la atacuri doar asupra Kievului până la 1 februarie „pentru a crea condiții favorabile pentru negocieri”, a subliniat Peskov, părând să contrazică parțial afirmațiile președintelui SUA.

„Președintele Trump i-a cerut președintelui Putin să se abțină de la atacul asupra Kievului timp de o săptămână, până pe 1 februarie, cât timp se creează condiții favorabile pentru negocieri. [...] Da, a existat o solicitare personală din partea președintelui Trump”, a răspuns el la o întrebare legată de inițiativa Washingtonului, potrivit agenției ruse de stat Ria Novosti.

Trump a dezvăluit, joi, că omologul său rus, Vladimir Putin, a acceptat cererea sa de a nu lansa atacuri aeriene asupra capitalei Ucrainei și a altor localități timp de o săptămână, din cauza vremii extrem de reci din țara devastată de război.

L-am rugat personal pe președintele Putin să nu bombardeze Kievul și diversele orașe și localități din Ucraina ... timp de o săptămână ... în timpul acestei perioade de frig extrem, care a atins valori record”, a explicat președintele american în cadrul unei ședințe a Cabinetului, scrie Reuters.

Totuși, Trump nu a specificat când a avut loc convorbirea, iar Casa Albă nu a anunțat nicio conversație recentă a lui Trump cu președintele rus.

La scurt timp după declarațiile liderului de la Washington, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat informația, mulțumind americanilor pentru eforturile depuse.

Potrivit acestuia, echipele au discutat acordul în Emiratele Arabe Unite.

Ne așteptăm ca acordurile să fie respectate. Sperăm că Statele Unite vor putea asigura încetarea focului în domeniul energetic”, a declarat Zelenski.

El a subliniat însă că adevărata încercare urmează: „Situația din această seară și din zilele următoare – starea actuală a instalațiilor noastre energetice și a orașelor noastre – va arăta dacă acest lucru funcționează”.

Temerile liderului de la Kiev s-au dovedit fondate, pentru că Rusia a lansat, în noaptea de joi spre vineri, o rachetă balistică şi 111 drone cu rază lungă de acţiune de diferite tipuri asupra Ucrainei, într-un nou atac aerian, care a venit la câteva ore după ce Trump a anunţat acord verbal cu Putin. Cea mai mare parte a atacurilor s-au concentrat în regiunile ucrainene de graniţă cu Rusia sau zone apropiate de liniile frontului, potrivit autorităților de la Kiev.

