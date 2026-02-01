„Catastrofa” de pe frontul din Zaporojie. Cum reușește armata rusă să găsească breșe în apărarea Ucrainei, în ciuda înaintării lente

Cucerirea postului de comandă din localitatea ucraineană Huliaipole de către forțele ruse, după un asalt rapid care i-a luat prin surprindere pe apărători, scoate în evidență principala problemă cu care armata ucraineană se confruntă după patru ani grei de război. Fiind nevoiți să apere o linie a frontului care se întinde pe o distanță de aproximativ 1.200 de kilometri, ucrainenii nu au destule trupe ca să apere fiecare sector la fel de bine, ceea ce creează breșe pe unde soldații ruși pot avansa mai ușor.

În timp ce liniile de apărare începeau să se clatine, unitățile ucrainene s-au refugiat în orășelul Huliaipole din regiunea Zaporojie, anticipând un asalt al forțele ruse.

Atacul a venit odată cu lăsarea ceții. Trupele ruse au reușit să pătrundă în oraș înaintând de-a lungul unui râu care curge prin mijlocul localității. Atrași de zgomotul produs de un generator, soldații ruși au descoperit postul de comandă ucrainean și l-au luat cu asalt.

Luați prin surprindere, apărătorii ucraineni s-au retras, după un schimb de focuri cu forțele ruse, lăsând în urmă laptopuri și hărți cu câmpul de luptă care au expus pozițiile operatorilor de drone ucraineni din apropiere.

În scurt timp, acele poziții au fost atacate, iar apărarea orașului Huliaipole s-a transformat într-o „catastrofă”, după cum a povestit pentru New York Times chiar Dmitro Filatov, comandantul unității trimise să susțină forțele ce apărau localitatea din sud-estul Ucrainei.

În cea mai mare parte a anului trecut, Ucraina și-a concentrat forțele în orașele importante pe care le controlează în regiunea Donețk și pe care Moscova a spus că trebuie neapărat să le ocupe – în urma negocierilor sau, dacă nu, prin forță – înainte ca războiul să se poată încheia.

Acest lucru a făcut ca zona foarte largă de la vest de Donețk, care include și orășelul Huliaipole din regiunea Zaporojie, să fie mai slab apărată și, deci, mult mai vulnerabilă în fața atacurilor armatei ruse.

Pentru a apăra Huliaipole, Ucraina a trimis unități mai slab instruite din cadrul Forțelor de Apărare Teritorială, o ramură a armatei formată în mare parte din voluntari civili. Foto: Profimedia Images

„Ucrainenii nu au resursele necesare pentru a se apăra peste tot”

În lunile noiembrie și decembrie, forțele ruse au avansat cel mai mult în Zaporojie și în regiunea învecinată, Dnipropetrovsk, ocupând un teritoriu de peste 400 de kilometri pătrați – cu 20% mai mult decât teritoriile cucerite în Donețk, în aceeași perioadă, potrivit analistului militar Pasi Paroinen de la Black Bird Group din Finlanda.

Armata rusă controlează acum cel puțin jumătate din localitatea Huliaipole, potrivit datelor publicate de Deep State UA și Black Bird. „Ucrainenii, pur și simplu, nu au resursele necesare pentru a se apăra peste tot”, a spus Paroinen.

Apărarea ucraineană nu pare a fi într-un pericol iminent de prăbușire totală în Zaporojie, care le-ar permite trupelor ruse să avanseze rapid încă și mai adânc în teritoriul Ucrainei.

Per total, câștigurile teritoriale ale Rusiei din ultimul an rămân modeste. În 2025, Rusia a cucerit mai puțin de 1% din întreg teritoriul Ucrainei.

Soldații ucraineni au reușit recent să alunge forțele ruse care au intrat în Kupiansk, un oraș din regiunea Harkov. În Huliaipole, însă, ucrainenii recunosc că le lipsesc resursele necesare pentru a elibera orașul. Captură foto: X

Dar soldații ucraineni spun că situația de pe front i-a forțat să lupte ca niște pompieri: se deplasează mereu dintr-un sector în altul al liniei frontului, în funcție de unde este situația mai gravă, pentru a încetini înaintarea trupelor ruse.

Obiectivul lor nu mai este să încerce să păstreze tot teritoriul pe care îl apără în acest moment, ci să încetinească înaintarea armatei ruse atât de mult încât să nu îi ofere niciun avantaj major în negocierile de pace purtate cu Statele Unite.

„Mergem acolo unde izbucnește incendiul”, a spus Filatov dintr-un post de comandă din apropiere de Huliaipole.

Sunetul care prevestește asaltul trupelor ruse

Pentru a apăra această localitate, Ucraina a trimis unități mai slab instruite din cadrul Forțelor de Apărare Teritorială, o ramură a armatei formată în mare parte din voluntari civili.

Situația a fost destul de liniștită până în toamna anului trecut, când localnicii au început să audă sunetul care prevestește de obicei un asalt al forțelor ruse: zumzetul micilor drone kamikaze.

„Ieși afară, faci doar un pas pe verandă și deja zboară pe deasupra ta”, a povestit Svitlana Listopad (70 de ani), care locuia în Huliaipole. „A bâzâit, apoi a zburat în casa vecinului – bum! – și a distrus-o.”

Listopad și-a dat seama că Huliaipole nu are nicio șansă să reziste când a văzut că unitatea care apăra orașul, Brigada 102 de Apărare Teritorială, scotea la înaintare un singur sistem de artilerie. „O dată la două zile, stătea pe strada noastră, trăgea poate vreo 10 focuri și asta era tot”, a povestit Listopad. „Nu aveau cu ce să tragă.”

În ciuda retragerii din Huliaipole, apărarea ucraineană nu pare a fi într-un pericol iminent de prăbușire totală în regiunea Zaporojie. Foto: Profimedia Images

La început soldații erau înlocuiți la fiecare trei zile. „Apoi, după o săptămână. Apoi, două săptămâni. Apoi, o lună. Ce îți spune asta? Că nu mai erau oameni care să îi înlocuiască”, a mai spus Listopad.

Imediat ce Listopad a fost evacuată din oraș, armata ucraineană a anunțat că s-a retras din cinci așezări la nord de Huliaipole. Abia atunci au venit întăririle, a spus Paroisen.

Când soldații lui Filatov au ajuns în Huliaipole, la începutul lunii decembrie, au descoperit că pozițiile de la limita de nord a orașului, despre care i se spusese că sunt ocupate de apărătorii ucraineni, fuseseră deja cucerite de ruși.

Unele unități nu au raportat pozițiile pe care le-au pierdut de teama represaliilor, a spus Filatov.

Soldații ucraineni recunosc că, cel mai probabil, nu au resursele necesare pentru a recuceri Huliaipole. Președintele rus Vladimir Putin le-a ordonat recent trupelor sale să continue asaltul și să cucerească inclusiv orașul Zaporojie, capitala regiunii, „în viitorul apropiat”.

