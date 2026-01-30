Live TV

Zelenski respinge revendicările teritoriale ale Rusiei. La ce teritoriu nu va renunța liderul ucrainean și ce îi cere Americii

Data publicării:
volodimir zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Din articol
Zelenski nu va ceda Donbasul Președintele ucrainean vrea un acord de securitate cu SUA înainte de semnarea păcii

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat vineri că Ucraina nu va accepta revendicările teritoriale ale Rusiei, care includ întreaga regiune Donbas pentru a încheia războiul, şi a insistat că acordul de garanţii de securitate pe care îl solicită de la SUA pentru a împiedica Kremlinul să invadeze din nou trebuie semnat înainte de confirmarea oricărui ipotetic acord de pace care să pună capăt conflictului, informează EFE.

Până acum, nu am găsit un compromis în problema teritorială, în special în ceea ce priveşte estul Ucrainei. Vorbim despre regiunea Doneţk, a declarat Zelenski, citat de agenţia de ştiri de stat ucraineană Ukrinform, la o conferinţă de presă la Kiev.

Doneţk este controlat în proporţie de peste 75% de Rusia şi, împreună cu Lugansk, ocupat aproape în întregime de Kremlin, formează regiunea Donbas, pe care Moscova o cere în integralitatea sa ca o condiţie nenegociabilă pentru încetarea războiului.

Zelenski nu va ceda Donbasul

Zelenski şi-a reiterat deschiderea faţă de posibilitatea propusă de SUA de a crea o zonă de liber schimb fără prezenţă militară în zona aflată acum sub controlul Kievului şi pe care o reclamă Moscova, dar a precizat că acest lucru trebuie să se întâmple fără ca teritoriul să înceteze să fie ucrainean.

În ceea ce priveşte ordinea în care doreşte să fie semnate diversele acorduri pentru a pune capăt războiului, Zelenski a declarat că cel care garantează sprijinul SUA pentru Kiev în cazul în care Rusia ar invada din nou teritoriul ucrainean trebuie semnat înaintea celorlalte.

S-au realizat multe, dar oamenii trebuie să creadă în acest progres, deoarece după un război atât de dificil există puţină încredere. Avem nevoie de ceva pe care să ne putem baza. În acest caz, principalul lucru pe care ne putem baza sunt garanţiile de securitate, a declarat liderul ucrainean.

Aşa cum a spus în repetate rânduri Zelenski, documentul - prin care SUA ar oferi Kievului garanţii de securitate inspirate de articolul 5 din Tratatul NATO, prin care statele membre se angajează să sprijine orice ţară membră atacată - este gata şi trebuie doar să fie semnat la nivel prezidenţial şi aprobat de Congresul SUA pentru a deveni obligatoriu din punct de vedere juridic.

Preşedintele ucrainean a declarat, de asemenea, că se aşteaptă ca SUA să facă presiuni asupra Rusiei pentru a accepta planul în 20 de puncte negociat între Washington şi Kiev ca punct de pornire pentru încheierea războiului.

Zelenski a mai spus că noua componenţă a delegaţiei trimise de Moscova la discuţiile trilaterale dintre Rusia, Ucraina şi Statele Unite, care au început la sfârşitul săptămânii trecute în Emiratele Arabe Unite şi se aşteaptă să se reia acolo duminică, demonstrează o mai mare disponibilitate a Rusiei de a ajunge la un acord decât în reuniunile anterioare.

Președintele ucrainean vrea un acord de securitate cu SUA înainte de semnarea păcii

Rusia a trimis o delegaţie la Abu Dhabi compusă în întregime din personal militar. În rundele anterioare de discuţii, Kremlinul fusese reprezentat de personalităţi cu un profil mai degrabă politic şi ideologic care - potrivit negociatorilor ucraineni - şi-au prezentat argumentele istorice pentru a justifica războiul şi au mers până acolo încât i-au ameninţat pe membrii delegaţiei de la Kiev.

Nu în ultimul rând, Zelenski a răspuns invitaţiei preşedintelui rus Vladimir Putin - şi anume de a călători la Moscova pentru a avea o întrevedere cu scopul încheierii războiului - cu o propunere simetrică: i-a oferit liderului de la Kremlin oportunitatea de a veni la Kiev pentru această întâlnire.

Cu siguranţă nu este posibil să mă întâlnesc cu Putin la Moscova. Ar fi la fel dacă m-aş întâlni cu Putin la Kiev. Şi eu pot să-l invit la Kiev, să vină. Îl invit public, dacă îndrăzneşte, evident, a declarat preşedintele ucrainean.

Aşa cum a făcut şi în timpul rundelor anterioare de negocieri dintre trimişii ambelor părţi, Putin l-a invitat pe Zelenski săptămâna aceasta să călătorească la Moscova pentru întâlnirea directă dintre cei doi lideri, pe care preşedintele ucrainean o solicită de luni de zile.

Însă Ucraina consideră propunerea lui Putin o provocare fără nicio perspectivă de a fi pusă în aplicare.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bancnote de 100 de lei
1
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
rubio si lavrov
5
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
Digi Sport
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Donald Trump
Rusia a fost de acord să nu mai atace Ucraina până pe 1 februarie, anunță Kremlinul. Neclarități despre momentul discuției Trump-Putin
harta ucraina
Problema regiunii Donețk, nerezolvată. Volodimir Zelenski: „Cerințele dure impuse Ucrainei nu reprezintă în niciun caz un compromis”
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Discuțiile dintre Ucraina, SUA și Rusia ar putea fi amânate din cauza tensiunilor din Iran. Anunțul lui Zelenski
zelenski la birou
Zelenski anunță că Ucraina va fi pregătită pentru aderarea la UE în 2027. Tensiuni cu lideri europeni
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui Vladimir Putin de a se întâlni la Moscova
Recomandările redacţiei
Antonia Colibasanu
Cum poate Europa să arate forță în era Trump. Antonia Colibășanu: Am...
Colaj Alexandr Adarich
Bancher ucrainean cu cetățenia română, găsit mort după ce a căzut de...
sediu si sgila CJUE
România, dată în judecată de CE, la Curtea de Justiție a UE, pentru...
profimedia-0772551801
Fondul de criză al UE, în valoare de 500 de miliarde €, ar putea fi...
Ultimele știri
SUA schimbă conducerea civilă şi militară a misiunii sale în Fâşia Gaza
Pădurile României, distruse sistematic: Comorova, perla verde a litoralului, pe jumătate pierdută. Tăieri ilegale și în Prahova
Câmpul minat comercial al lui Donald Trump pune presiune pe aliații Americii: „A majorat tarifele vamale în două situații distincte”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Fanatik.ro
După ce Anei Maria Bărbosu i-a fost luată medalia olimpică, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Giovanni Becali aruncă bomba: „Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României!”. Exclusiv
Adevărul
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
"A fost o nebunie!" Alcaraz conducea cu 6-4, 7-6 și nimeni nu a putut anticipa ce urmează: 5 ore și 27 de...
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Jamie Lee Curtis, dezvăluiri neașteptate la patru ani de când a câștigat primul premiu Oscar din carieră: „Nu...
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este...
Newsweek
Victorie pentru pensionari. Eliminarea CASS la pensiile peste 3.000 lei, la Înalta Curte. Ce șanse sunt?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Cine este femeia despre care s-a spus că ar fi noua cucerire a lui Ben Affleck. Modelul de 28 de ani a rupt...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”