Zelenski respinge revendicările teritoriale ale Rusiei. La ce teritoriu nu va renunța liderul ucrainean și ce îi cere Americii

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat vineri că Ucraina nu va accepta revendicările teritoriale ale Rusiei, care includ întreaga regiune Donbas pentru a încheia războiul, şi a insistat că acordul de garanţii de securitate pe care îl solicită de la SUA pentru a împiedica Kremlinul să invadeze din nou trebuie semnat înainte de confirmarea oricărui ipotetic acord de pace care să pună capăt conflictului, informează EFE.

„Până acum, nu am găsit un compromis în problema teritorială, în special în ceea ce priveşte estul Ucrainei. Vorbim despre regiunea Doneţk”, a declarat Zelenski, citat de agenţia de ştiri de stat ucraineană Ukrinform, la o conferinţă de presă la Kiev.



Doneţk este controlat în proporţie de peste 75% de Rusia şi, împreună cu Lugansk, ocupat aproape în întregime de Kremlin, formează regiunea Donbas, pe care Moscova o cere în integralitatea sa ca o condiţie nenegociabilă pentru încetarea războiului.

Zelenski nu va ceda Donbasul

Zelenski şi-a reiterat deschiderea faţă de posibilitatea propusă de SUA de a crea o zonă de liber schimb fără prezenţă militară în zona aflată acum sub controlul Kievului şi pe care o reclamă Moscova, dar a precizat că acest lucru trebuie să se întâmple fără ca teritoriul să înceteze să fie ucrainean.



În ceea ce priveşte ordinea în care doreşte să fie semnate diversele acorduri pentru a pune capăt războiului, Zelenski a declarat că cel care garantează sprijinul SUA pentru Kiev în cazul în care Rusia ar invada din nou teritoriul ucrainean trebuie semnat înaintea celorlalte.



„S-au realizat multe, dar oamenii trebuie să creadă în acest progres, deoarece după un război atât de dificil există puţină încredere. Avem nevoie de ceva pe care să ne putem baza. În acest caz, principalul lucru pe care ne putem baza sunt garanţiile de securitate”, a declarat liderul ucrainean.



Aşa cum a spus în repetate rânduri Zelenski, documentul - prin care SUA ar oferi Kievului garanţii de securitate inspirate de articolul 5 din Tratatul NATO, prin care statele membre se angajează să sprijine orice ţară membră atacată - este gata şi trebuie doar să fie semnat la nivel prezidenţial şi aprobat de Congresul SUA pentru a deveni obligatoriu din punct de vedere juridic.



Preşedintele ucrainean a declarat, de asemenea, că se aşteaptă ca SUA să facă presiuni asupra Rusiei pentru a accepta planul în 20 de puncte negociat între Washington şi Kiev ca punct de pornire pentru încheierea războiului.



Zelenski a mai spus că noua componenţă a delegaţiei trimise de Moscova la discuţiile trilaterale dintre Rusia, Ucraina şi Statele Unite, care au început la sfârşitul săptămânii trecute în Emiratele Arabe Unite şi se aşteaptă să se reia acolo duminică, demonstrează o mai mare disponibilitate a Rusiei de a ajunge la un acord decât în reuniunile anterioare.

Președintele ucrainean vrea un acord de securitate cu SUA înainte de semnarea păcii

Rusia a trimis o delegaţie la Abu Dhabi compusă în întregime din personal militar. În rundele anterioare de discuţii, Kremlinul fusese reprezentat de personalităţi cu un profil mai degrabă politic şi ideologic care - potrivit negociatorilor ucraineni - şi-au prezentat argumentele istorice pentru a justifica războiul şi au mers până acolo încât i-au ameninţat pe membrii delegaţiei de la Kiev.



Nu în ultimul rând, Zelenski a răspuns invitaţiei preşedintelui rus Vladimir Putin - şi anume de a călători la Moscova pentru a avea o întrevedere cu scopul încheierii războiului - cu o propunere simetrică: i-a oferit liderului de la Kremlin oportunitatea de a veni la Kiev pentru această întâlnire.



„Cu siguranţă nu este posibil să mă întâlnesc cu Putin la Moscova. Ar fi la fel dacă m-aş întâlni cu Putin la Kiev. Şi eu pot să-l invit la Kiev, să vină. Îl invit public, dacă îndrăzneşte, evident”, a declarat preşedintele ucrainean.



Aşa cum a făcut şi în timpul rundelor anterioare de negocieri dintre trimişii ambelor părţi, Putin l-a invitat pe Zelenski săptămâna aceasta să călătorească la Moscova pentru întâlnirea directă dintre cei doi lideri, pe care preşedintele ucrainean o solicită de luni de zile.



Însă Ucraina consideră propunerea lui Putin o provocare fără nicio perspectivă de a fi pusă în aplicare.

