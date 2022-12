Un podcast a dus la redeschiderea unui caz celebru de dispariție și la condamnarea criminalului după 40 de ani

Un bărbat din Australia devenit subiectul unui faimos podcast a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru uciderea soției sale, informează BBC.

Chris Dawson, în vârstă de 74 de ani, a fost condamnat în august, după zeci de ani de speculații privind dispariția soției sale, Lynette Dawson, în 1982.

Un judecător a concluzionat că Dawson și-a ucis soția ca să-și poată continua relația cu iubita adolescentă care era și babysitter-ul cuplului. Avocatul lui Dawson a dat de înțeles că va ataca decizia.

Lynette Dawson avea 33 de ani când a dispărut din casa cuplului din Sydney. Trupul ei nu a fost găsit niciodată și toate dovezile din proces au fost circumstanțiale.

Judecătorul Ian Harrison a spus vineri că fapta lui Dawson a fost "brutală" și n-a fost "nici spontană, nici de neevitat".

Chris Dawson va putea fi eliberat după executarea a cel puțin 18 ani din pedeapsă, judecătorul recunoscând că este probabil ca acuzatul să moară în închisoare.

Dawson a fost pus sub acuzare în 2018, după ce cazul său a fost discutat în podcastul The Teacher's Pet al ziarului The Australian și a atras atenție la nivel mondial. A urmat o nouă investigație în acest caz, găsindu-se dovezi care au dus la punerea sub acuzare.

Chris Dawson a negat mereu orice implicare în dispariția soției lui, susținând că femeia i-a abandonat pe el și pe copii, poate pentru a se alătura unui grup religios.

Judecătorul din acest caz a stabilit că dovezile împotriva lui Dawson erau "convingătoare" și că acesta era obsedat de iubita sa adolescentă. Ea era elevă la școala unde Chris Dawson preda și acuzatul o voia ca "înlocuitoare" pentru soția lui. Judecătorul a mai spus că Dawson a devenit disperat după ce planul de a ieși din căsătorie nu a reușit, iar iubita sa intenționa să pună capăt relației.

Într-o audiere preliminară, Shanelle Dawson, fiica lui Chris Dawson, l-a implorat să dezvăluie unde i-a ascuns trupul. Ea avea doar patru ani când i-a dispărut mama. "Te rog să ne spui unde este. De ce nu ai divorțat de ea, pentru ca ea să poată să rămână alături de cei care aveau nevoie de ea?"

Întrebat dacă acum clientul său va dezvălui locul unde se află victima lui, avocatul lui Dawson a spus că bărbatul își menține nevinovăția.

Editor : V.M.