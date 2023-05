Un profesor universitar din Florida a bătut recordul mondial pentru cea mai lungă perioadă petrecută sub apă și nu are de gând să renunțe la stilul de viață subacvatic prea curând, scrie CBS News. Jospeh Dituri plănuiește să rămână sub apă cel puțin 100 de zile cu scopul de a studia cum corpul uman funcționează în condiții extreme.

Sâmbătă trecută a fost a 74-a zi pe care Joseph Dituri a petrecut-o în Cabana Subacvatică a lui Jules (Jules' Undersea Lodge), care se află la fundul unei lagune adânci de 9 metri din Key Largo, Florida.

Fostul record, stabilit de alți doi profesori în 2014, era de 73 de zile. „Curiozitatea pentru descoperire m-a condus aici”, a scris Dituri pe Twitter. „Obiectivul meu din prima zi a fost să inspir generațiile viitoare, să fac interviuri cu oameni de știință care studiază viața subacvatică și să învăț cum corpul uman funcționează în medii extreme.”

Dituri crede că sănătatea sa se va îmbunătăți datorită presiunii crescute din mediul subacvatic, care ar putea preveni anumite boli ce apar odată cu înaintarea în vârstă. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

În timpul șederii sale în Cabana Subacvatică, Dituri a studiat cum corpul uman reacționează la presiuni extreme după perioade lungi de timp. În același timp, profesorul a continuat să predea cursul său de inginerie biomedicală online, potrivit Universității din Florida de Sud (USF).

Misiunea subacvatică a lui Dituri, numită Project Neptune 100, a fost organizată de Fundația Dezvoltării Resurselor Marine. Proiectul utilizează unicitatea locației în care se desfășoară pentru a atrage atenția asupra cercetării marine și a eforturilor de conservare, dar și pentru a studia impactul forței de compresiune asupra corpului, potrivit fundației.

Dituri, care a făcut parte din Forțele Navale ale Statelor Unite timp de aproape trei decenii și care a plecat pentru a studia traumatismele cerebrale, crede că sănătatea sa se va îmbunătăți datorită presiunii crescute din mediul subacvatic, care ar putea preveni anumite boli ce apar odată cu înaintarea în vârstă, potrivit USF.

Dituri a fost supus mai multor teste psihosociale, psihologice și medicale în timpul studiului. Pe lângă echipa medicală care îl vizitează cu regularitate pentru a efectua o parte din teste asupra sa, un psiholog și un psihiatru monitorizează impactul psihologic pe care Dituri îl resimte trăind într-un mediu izolat și închis pentru o perioadă lungă de timp.

Profesorul plănuiește să iasă la suprafață pe data de 9 iunie. Până atunci, el încearcă să rămână cât mai activ. Dituri se scoală la ora 5 în fiecare zi pentru antrenamentul de dimineață. „Ne așteptăm că o să fiu un super-om când ies de aici”.

Dituri nu a fost mereu singur în cele peste 70 de zile pe care le-a petrecut sub apă. În jur de 30 de adulți și 15 elevi l-au vizitat în această perioadă, potrivit Florida Keys News Bureau.

Cu toate că s-a bucurat de timpul în care a locuit sub apă, Dituri a recunoscut că există un lucru de care îi este foarte dor: „soarele”.

Editor : Raul Nețoiu