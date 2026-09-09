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SUA se împrumută la cele mai mari costuri din ultimii trei ani. Ce îi neliniștește pe investitori

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Facade of the New York Stock Exchange in New York city in Wall Street decorated with a US flag
Bursa de Valori din New York, în apropiere de Wall Street, Manhattan, decorată cu un uriaș steag al Statelor Unite. Sursa foto: Profimedia Images
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Costurile de împrumut ale Statelor Unite au urcat miercuri la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, pe fondul temerilor investitorilor privind inflația și nivelul uriaș al datoriei americane. Nici intervenția Trezoreriei SUA pe piața obligațiunilor nu a reușit să calmeze situația.

În jurul orei 15:20 GMT, randamentul la obligaţiunile la care se împrumută SUA pe zece ani, cele mai urmărite obligaţiuni, era de 4,85%, un nivel nemaiîntâlnit după luna noiembrie 2023, scrie Agerpres.

Anterior, Trezoreria SUA a anunţat că, până joi, va răscumpăra obligaţiuni pe termen lung în valoare de până la şase miliarde de dolari, triplând suma implicată de obicei în astfel de operaţiuni. Cu toate acestea, anunţul nu a avut efectul calmant dorit: toate randamentele la obligaţiunile americane au crescut imediat.

În data de 19 august, Trezoreria americană (-Ministerul de Finanţe al SUA-nr.) a anunţat că va interveni mai agresiv pe piaţa de obligaţiuni guvernamentale, o mişcare interpretată de analişti ca o încercare de a reduce costurile la care se împrumută statul federal.

Creşterea preţurilor la energie din cauza războiului din Orientul Mijlociu, evidenţiată de faptul că preţul ţiţeiului Brent a urcat din nou peste 100 de dolari pe baril miercuri, îi îngrijorează pe investitori, care se tem de un şoc inflaţionist.

În acest context, ei solicită randamente mai mari pentru titlurile de stat, în ideea de a compensa creşterile de preţuri, care, în timp, erodează valoarea capitalului lor împrumutat. De asemenea, pieţele financiare sunt îngrijorate şi de nivelul datoriei SUA, care a trecut de 40.000 de miliarde de dolari.

Editor : M.I.

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