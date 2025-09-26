Live TV

Un scandal privind abuzuri sexuale în Ungaria se extinde, riscând să afecteze campania electorală. Viktor Orban promite răzbunare

viktor orban la bruxelles
Viktor Orban. Foto: GettyImages
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a amenințat că îi va pedepsi aspru pe cei care lansează acuzații nefondate împotriva cabinetului său, în încercarea de a devia atenția de la un scandal care ar putea să-i afecteze campania pentru realegerea din anul viitor, relatează Bloomberg.

În ultimele luni, Ungaria a fost martora unei furtuni politice fără precedent: în urma dezvăluirilor privind un scandal de pedofilie la Centrul de corecție pentru minori din Budapesta – mai cunoscut sub numele de „casa din strada Szőlő” – au apărut semne de întrebare privind responsabilitatea guvernamentală la cel mai înalt nivel. 

Guvernul Orban a fost criticat în legătură cu cazul care implică centrul de detenție pentru minori din Budapesta, al cărui fost director a fost acuzat că a exploatat tinere ca prostituate și de alte infracțiuni conexe.

Acuzațiile din dosarul privind „casa din strada Szőlő”

În centrul scandalului se află Péter Pál Juhász, fostul director al Centrului de corecție pentru minori din Budapesta, care a condus instituția din 2010. Pe 29 mai, el și o colegă au fost arestați preventiv sub acuzația de trafic de persoane, muncă forțată și abuz de autoritate, scrie 24.hu. Conform rapoartelor, două fete provenite din medii defavorizate – crescute anterior în centre de plasament – ar fi fost forțate să se prostitueze în cadrul instituției, în timp ce erau înregistrate oficial ca angajate.

Când Parlamentul s-a reunit după vacanța de vară, problema centrului din strada Szőlő a fost imediat pusă pe ordinea de zi.

Politicienii din opoziție – printre care Gergely Arató, Bence Tordai și Klára Dobrev – au adresat întrebări directe cu privire la implicarea politicienilor afiliați guvernului, numind în mod specific persoane (printre care viceprim-ministrul Zsolt Semjén) și cerând să afle cine a susținut directorul instituției și cui ar fi fost „livrați” băieții sau fetele din acel centru. De asemenea, au întrebat de ce autoritățile statului nu au luat măsuri timp de peste un deceniu.

Klára Dobrev, președinta Coaliției Democrate (DK), a oferit o recompensă de cinci milioane de forinți (12.800 euro) pentru orice persoană care furnizează dovezi, în timp ce Partidul Tisza a cerut suspendarea lui Zsolt Semjén până la finalizarea anchetei, explică dailynewshungary.com.

Membrii Cabinetului neagă orice legătură cu cazul

Guvernul a răspuns la criza politică cu o negare fermă. Prim-ministrul Viktor Orbán a descris evenimentele ca fiind o campanie deliberată de denigrare îndreptată împotriva membrilor cabinetului său și a anunțat că va întreprinde acțiuni legale împotriva tuturor celor implicați în defăimare. În Parlament, viceprim-ministrul Zsolt Semjén s-a apărat cu vehemență, vorbind despre o campanie de denigrare meticulos orchestrată, negând categoric orice faptă ilegală sau implicare. Semjén a subliniat: „Nu voi permite să fiu distrus în mod nedrept”.

Orban și miniștrii săi au petrecut săptămâna negând pe rând acuzațiile care îl leagă pe adjunctul premierului, Zsolt Semjen, de acest caz. Acuzatorii nu au prezentat nicio dovadă directă că acesta ar fi implicat.

Miză mare pentru Orban

Miza este mare pentru Orban înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor, întrucât partidul de opoziție Tisza, condus de fostul membru al regimului Peter Magyar, conduce în sondaje. Apariția partidului Tisza ca nouă forță politică a fost declanșată de o grațiere controversată legată de un alt abuz sexual la începutul anului 2024 – un scandal care i-a costat funcțiile pe fostul președinte și pe fostul ministru al Justiției.

„Toți membrii cabinetului sunt nevinovați”, a declarat Orban vineri la radioul de stat, Kossuth Radio.

„Pedofilia este cea mai gravă infracțiune care există. Dacă cineva acuză pe altcineva de pedofilie fără dovezi sau fapte, aceasta este o infracțiune gravă în sine”, a adăugat el.

Un raport al Ministerului Justiției, întocmit rapid săptămâna aceasta, sugerează o posibilă implicare a agenților serviciilor secrete străine în spatele acuzațiilor. La scurt timp după declarațiile lui Orban de vineri, Parchetul a emis un comunicat în care a anunțat că va prelua cazul de la poliție și va accelera ancheta privind centrul de detenție.

Două persoane au fost arestate în legătură cu acest caz, au declarat procurorii.

Orban a spus că, deși fostul director al centrului de detenție pentru minori exploata femei ca prostituate, aceste acte nu aveau nicio legătură cu instituția de stat, care, potrivit lui, găzduia tineri de sex masculin, scrie Bloomberg.

În timpul anchetei, Gábor Kuslits și Csaba Káncz au fost interogați în calitate de martori; ambii au citat zvonuri sau surse anonime/neclare și niciunul dintre ei nu a putut prezenta dovezi solide.

Raportul sugerează că în spatele atenției continue acordate cazului din strada Szőlő s-ar putea ascunde atacuri politice coordonate, cu scopul de a limita eficacitatea guvernului. Reprezentanți ai guvernului și mai mulți politicieni au anunțat că vor iniția acțiuni legale împotriva oricărei persoane care lansează acuzații defăimătoare, scrie dailynewshungary.com.

Opoziția susține că guvernul folosește acest caz pentru a reprima și mai mult disidența, în loc să se concentreze pe protecția copiilor. Magyar a cerut suspendarea lui Semjen până la efectuarea unei anchete cuprinzătoare, scrie Bloomberg.

„Comunicarea guvernului a trădat faptul că membrii Cabinetului sunt în panică”, a scris Magyar pe pagina sa de Facebook.

 

 

 

 

 

