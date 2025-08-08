Live TV

„Urcaţi la bord. Plecăm spre Marte!”. Compania lui Elon Musk a semnat un parteneriat fără precedent cu Agenţia Spaţială Italiană

Compania SpaceX a multimiliardarului Elon Musk a încheiat un parteneriat fără precedent cu Agenţia Spaţială Italiană (ASI) pentru a transporta mai multe instrumente ştiinţifice pe planeta Marte, au anunţat joi managerii celor două părţi semnatare.

"Italia va zbura spre Marte!", a scris directorul agenţiei italiene, Teodoro Valente, pe reţeaua de socializare X, anunţând noul acord, care va permite "transportarea unor experimente italiene în timpul primelor zboruri comerciale ale rachetei Starship spre Marte", informează AFP, potrivit Agerpres.

Această megarachetă dezvoltată de SpaceX pentru a ajunge pe Lună şi "Planeta Roşie" este încă în curs de dezvoltare, iar cele mai recente zboruri ale sale cu rol de testare, realizate la începutul anului, s-au încheiat prin explozii spectaculoase.

Elon Musk, care are ambiţia de "a coloniza planeta Marte" şi care este renumit pentru previziunile sale prea optimiste, continuă totuşi să mizeze pe primele lansări reuşite ale rachetei Starship începând din 2026.

"Urcaţi la bord! Plecăm spre Marte! SpaceX oferă de acum serviciile sale Starship spre 'Planeta Roşie'", a declarat joi Gwynne Shotwell, preşedinta companiei SpaceX, într-un mesaj publicat pe X, salutând parteneriatul încheiat în acest sens cu Italia şi promiţând noi anunţuri în viitorul apropiat.

Elon Musk, care a fost un colaborator foarte apropiat al preşedintelui american Donald Trump, a stabilit o relaţie personală cu şefa guvernului ultraconservator din Italia, Giorgia Meloni, exprimându-şi în acelaşi timp, în mod public, sprijinul faţă de alte partide europene de extremă dreapta.

Proiectul unui contract de securitate cibernetică între Guvernul de la Roma şi compania SpaceX a fost criticat vehement de opoziţia italiană la începutul acestui an.

