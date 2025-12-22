Polonia a atins gradul maxim de pregătire operațională a sistemului său de apărare aeriană Patriot, marcând o etapă importantă în strategia integrată de apărare aeriană și antirachetă a țării, a anunțat ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz. Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de apărare aeriană bazat pe sistemele Patriot fabricate în SUA, anunță Radio Polonia.

Aceasta urmează realizării pregătirii operaționale complete a primei divizii Patriot din Polonia, integrată cu stații radar și Sistemul Integrat de Comandă de Luptă (IBCS).

Potrivit ministrului Apărării Władysław Kosiniak-Kamysz, noul sistem permite Poloniei să intercepteze rachete balistice și de croazieră, precum și să contracareze avioanele inamice.

Vorbind la cea de-a treia Brigadă de rachete de apărare aeriană din Varșovia, în Sochaczew, Kosiniak-Kamysz a spus că lansarea operațională a bateriilor Patriot fabricate în SUA în cadrul programului „Wisła” reprezintă un „moment istoric” pentru capacitățile de apărare națională ale Poloniei.

„Aceasta este realizarea sistemului nostru integrat de apărare aeriană împotriva rachetelor, avioanelor și dronelor”, a spus el, adăugând că se așteaptă ca între 2027 și 2029 să sosească în Polonia încă 48 de lansatoare Patriot.

Programul „Wisła”, inițiativa de apărare aeriană de top a Poloniei, este construit în jurul sistemelor de rachete Patriot, radarelor LTAMDS și rețelei de comandă IBCS. Etapele viitoare vor integra sisteme precum F-35 într-o arhitectură unificată de apărare aeriană.

Ambasadorul SUA în Polonia, Thomas Rose, care a participat la ceremonie, a lăudat leadershipul Poloniei în domeniul apărării aeriene.

„Nici măcar Statele Unite nu dispun încă de un sistem bazat pe IBCS complet operațional, precum Polonia”, a spus el, numind Varșovia „primul oraș din lume protejat complet de un sistem integrat de comandă a apărării aeriene”.

„Polonia este acum la conducere. Nimeni nu ar trebui să se pună cu Polonia”, a adăugat Rose. „Dacă o fac, ar fi o prostie”.

Rose a avertizat împotriva complacerii, subliniind amenințările la adresa securității în vecinătatea imediată a Poloniei: „Polonia nu-și poate permite să se bazeze pe iluzii – amenințările sunt prea aproape”.

