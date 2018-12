VIDEO. Furtună în parlamentul britanic. Corbyn, surprins în timp ce o înjură pe Theresa May

Liderul opoziției britanice, Jeremy Corbyn, apare într-o filmare în care pare a-i aduce injurii premierului Theresa May.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Scena a fost surprinsă în parlament, în timpul unui discurs tensionat ținut de Theresay May de la tribuna legislativului britanic.

Din filmare se poate observa destul de clar reacția lui Corbyn, care, iritat de afirmațiile premierului, o numește „femeie proastă” pe Theresa May.

Liderul opoziţiei laburiste britanice, Jeremy Corbyn, a criticat-o luni seară pe şefa guvernului de la Londra, Theresa May, pentru decizia de a amâna până la jumătatea lunii ianuarie votul în parlament asupra acordului cu Uniunea Europeană privind Brexitul, transmite Agerpres.



„Camera (Comunelor) trebuie să continue procedura de votare şi să avanseze pentru a lua în considerare alternative realiste. Nu poate exista niciun motiv logic pentru această amânare, prim-ministrul nu mai are sprijinul cabinetului său'', a subliniat Corbyn.



Premierul britanic Theresa May a anunţat luni că intenţionează să reprogrameze pentru săptămâna care începe pe 14 ianuarie votul în parlament asupra acordului privind Brexitul.



„Mulţi membri ai acestei camere sunt îngrijoraţi de faptul că trebuie să luăm o decizie în curând. Intenţionăm să revenim asupra dezbaterii «Votului relevant» în săptămâna care începe cu 7 ianuarie şi să organizăm votul în săptămâna următoare'', a declarat şefa executivului britanic în faţa membrilor Camerei Comunelor.



Anterior, media britanice informaseră că liderul opoziţiei laburiste intenţionează să o avertizeze pe Theresa May că va prezenta o moţiune de cenzură în parlament dacă ea nu stabileşte o dată pentru supunerea la vot a acordului privind Brexitul.



Theresa May a fost criticată dur după ce săptămâna trecută amânase în ultimul moment votul prevăzut asupra acordului privind Brexitul, recunoscând că întâmpină o opoziţie masivă.



May a provocat o nouă controversă după ce mai mulţi miniştri din cabinetul său au sugerat că ea nu intenţionează să supună la vot acordul în parlament înainte de jumătatea lunii ianuarie, cu numai zece săptămâni înainte ca Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană.



Prim-ministrul britanic i-a cerut joi Bruxellesului noi garanţii pentru a o ajuta să obţină ratificarea acordului de Brexit de către deputaţii britanici, dar liderii europeni au părut mai degrabă agasaţi de aceste solicitări considerate prea vagi.



Liderii Celor 27, care s-au declarat cu toţii „gata să o ajute" pe Theresa May, au adoptat un text, fără valoare juridică, menit să atenueze îngrijorările parlamentului britanic. Ei au repetat, totuşi, că acordul de divorţ „nu poate fi renegociat".



„Prietenii noştri britanici trebuie să ne spună ce vor, în loc să ne facă să spunem ce vrem noi", a afirmat preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în faţa presei. Juncker a adăugat că executivul european va publica pe 19 decembrie „toate informaţiile general utile care privesc pregătirea unui «no deal»", ipoteza unui Brexit fără acord devenind pe zi ce trece tot mai probabilă.



Noile garanţii cerute de Theresa May privesc aşa-numita „plasă de siguranţă'', soluţia imaginată pentru a împiedica revenirea unei frontiere fizice între Irlanda şi provincia britanică Irlanda de Nord, care ar pune în pericol acordurile de pace de pe insulă. Această „plasă de siguranţă" prevede crearea unui „teritoriu vamal unic" înglobând UE şi Marea Britanie după tranziţia post-Brexit, care nu ar trebui să se aplice decât în caz de eşec al negocierilor care urmează privind viitoarele relaţii comerciale ambiţioase pe care Londra şi Cei 27 vor să le stabilească.

Etichete:

,

,

,

,