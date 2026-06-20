Volodimir Zelenski a returnat Poloniei decoraţia retrasă de Karol Nawrocki

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă că a returnat Poloniei cea mai înaltă distincţie a acestei ţări, care îi fusese retrasă de omologul său polonez Karol Nawrocki pe fondul tensiunilor legate de istoria celor două ţări vecine, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Noi credeam că Ordinul Vulturul Alb, acordat în 2023, era destinat poporului ucrainean şi armatei noastre. Este ceea ce s-a declarat atunci”, a susţinut Zelenski, într-un mesaj pe reţelele de socializare.

Totuşi, a adăugat el, „Ucraina va rămâne deschisă tuturor formatelor de discuţii semnificative cu Polonia, pentru a evita interpretările contradictorii ale capitolelor dificile şi dureroase din trecutul nostru comun”, a completat preşedintele ucrainean.

Omologul său polonez Karol Nawrocki a anunţat vineri seară că Ordinul Vulturul Alb, decernat anterior lui Zelenski, îi va fi retras în urma deciziei acestuia de la sfârşitul lunii mai de a glorifica Armata Insurecţională Ucraineană (UPA), o organizaţie naţionalistă din al Doilea Război Mondial considerată în Polonia responsabilă pentru moartea a peste 100.000 de polonezi.

După ce preşedintele polonez, care s-a declarat „indignat” de hotărârea omologului său ucrainean, a anunţat retragerea decoraţiei oferite acestuia, mai mulţi oficiali ucraineni au anunţat încă de vineri seară că, în semn de protest, vor restitui la rândul lor statului polonez diverse decoraţii primite. Printre aceştia se numără în special ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga şi şeful administraţiei prezidenţiale de la Kiev, Kirilo Budanov.

Editor : Liviu Cojan