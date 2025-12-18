Volodimir Zelenski este pregătit pentru alegerile prezidențiale și susține votul online pentru ucrainenii din străinătate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit ca Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale, răspunzând unei solicitări formulate de SUA. „Statele Unite ale Americii au făcut o solicitare pentru alegeri prezidențiale, iar eu le-am spus că aș fi pregătit pentru astfel de alegeri”, a declarat Zelenski jurnaliștilor joi dimineață, relatează Kyiv Post.

El a adăugat că alegerile parlamentare sau locale nu sunt luate în considerare în acest moment.

Comentând opțiunile de vot pentru ucrainenii din străinătate, Zelenski a spus că a susținut de mult timp introducerea votului la distanță sau electronic.

„Am susținut și am ridicat întotdeauna problema, încă de la începutul pandemiei de Covid-19, privind modificările legislative, astfel încât oamenii să poată vota online, dar până acum nu am găsit un consens cu parlamentarii”, a spus el.

Potrivit lui Zelenski, nu au existat evoluții în Parlament cu privire la modificările aduse legii electorale a Ucrainei.

În Ucraina, alegerile naționale nu pot avea loc cât timp este în vigoare legea marțială, așa cum prevede explicit Constituția. Cu toate acestea, Rusia și, ulterior, SUA au ridicat în repetate rânduri problema, pentru a pune la îndoială legitimitatea Guvernului actual ucrainean.

Un nou sondaj al Institutului Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) arată că mai mult de jumătate dintre ucraineni consideră că alegerile ar trebui să aibă loc doar după semnarea unui acord de pace.

Doar 9% susțin organizarea de alegeri înainte de un armistițiu. Cel mai mare grup, 57%, insistă că alegerile ar trebui să aibă loc numai după încheierea completă a războiului.

Directorul executiv al KIIS, Anton Hrușetski, a declarat că în prezent nu există nicio cerere publică de a organiza alegeri în timpul războiului.

„Apelurile pentru alegeri în Ucraina sunt percepute critic de societate și văzute ca încercări de a slăbi țara”, a spus el.

De asemenea, el a remarcat că încrederea publică în Zelenski rămâne ridicată.

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat recent Ucraina pentru că nu a organizat alegeri, susținând că țara „nu poate fi considerată o democrație” și sugerând că autoritățile ucrainene „folosesc războiul pentru a nu organiza alegeri”.

Zelenski a spus că alegerile sunt posibile doar dacă sunt îndeplinite două condiții: securitatea alegătorilor și a soldaților în contextul atacurilor cu rachete în curs și un cadru legal care garantează legitimitatea în temeiul legii marțiale.

Editor : M.C