Cel puțin 12 morți în Ucraina. O dronă rusească a lovit un autobuz în regiunea Dnipropetrovsk

Un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz care transporta angajaţi ai unei mine din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk s-a soldat cu cel puţin 12 morți şi şapte răniţi duminică, au anunţat serviciile de urgenţă şi autorităţile locale.

„O dronă rusească a atacat un autobuz din serviciul unei companii din districtul Pavlograd”, au scris pe Telegram serviciile de urgenţă ucrainene.

Mesajul este însoţit de o fotografie ce arată un autobuz cu geamuri sparte, ieşit de pe şosea, în faţa căruia se află trupuri blurate, potrivit Agerpres.

Potrivit serviciilor de salvare, şapte persoane au fost spitalizate.

Conform poliţiei naţionale, atacul a avut loc în oraşul minier Ternivka, situat aproape de Pavlograd, la circa 70 km de front în linie dreaptă.

Grupul energetic DTEK a comunicat ulterior că angajaţi ai uneia din minele sale au fost vizaţi de acest atac, după terminarea schimbului. Potrivit acestei surse, 15 angajaţi au murit şi şapte au fost răniţi, un bilanţ încă neconfirmat de autorităţile ucrainene, adaugă AFP.

