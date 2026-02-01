Live TV

Rusia a anexat de facto Belarusul, arată o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului

Data actualizării: Data publicării:
Russian President Putin On Working Trip To St Petersburg
Aleksandr Lukașenko și Vladimir Putin, doi prieteni și aliați. Foto: Profimedia

O analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) susține că Rusia a anexat de facto Belarusul. Rusia ar putea folosi Belarusul pentru a invada spațiul aerian polonez și lituanian ca parte a eforturilor sale „de fază zero” de a crea condiții informaționale și psihologice pentru pregătirea unui potențial război cu NATO, potrivit UNN.

Analiștii indică faptul că „baloane” belaruse au intrat ilegal în spațiul aerian polonez în noaptea de 30 spre 31 ianuarie pentru a doua oară în 72 de ore.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a raportat că radarul militar polonez a detectat obiecte care intrau în spațiul aerian polonez din Belarus noaptea și că aceste obiecte erau cel mai probabil baloane. Ca răspuns, autoritățile poloneze au restricționat temporar spațiul aerian deasupra Voievodatului Podlaskie (de-a lungul frontierei de est a Poloniei cu Belarus) – notează analiștii.

Comandamentul spune că această intruziune reprezintă „un alt incident dintr-o serie de incidente de tip hibrid observate în zona de est a Poloniei”.

În ultimii ani, au existat numeroase cazuri de baloane meteorologice care au trecut din Belarus în Polonia, adesea utilizate de persoane suspectate de contrabandă cu țigări.

ISW evaluează că Rusia a anexat de facto Belarusul și folosește incursiuni în spațiul aerian polonez și lituanian din Belarus ca parte a eforturilor sale din „faza zero” – faza de creare a condițiilor informaționale și psihologice – pentru a se pregăti pentru un posibil război viitor între NATO și Rusia.

Într-un comunicat al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze se afirmă că și în noaptea de 1 februarie, armata poloneză a înregistrat „o incursiune în spațiul aerian polonez a unor obiecte asemănătoare baloanelor dinspre Belarus”.

Zborurile obiectelor au fost urmărite de sisteme radar militare și nu au reprezentat o amenințare la adresa securității spațiului aerian polonez, a menționat comandamentul.

„Comandamentul operațional al forțelor armate este în contact constant cu serviciile și instituțiile relevante și transmite constant datele colectate despre obiectele observate. Forțele Armate Poloneze rămân pregătite să îndeplinească sarcini legate de asigurarea securității spațiului aerian polonez”, se arată în comunicat.

