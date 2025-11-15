Live TV

Zelenski anunţă o restructurare a sectorului energetic, în urma scandalului de corupţie și deturnarea a 100 de milioane de dolari

Data publicării:
volodimir zelenski la birou
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă începerea unei „restructurări” a companiilor publice din sectorul energetic, printre care şi operatorul nuclear Energoatom, aflat de câteva zile în centrul unui amplu scandal de corupţie, transmite AFP.

Luni, Biroul anticorupţie ucrainean (NABU) a anunţat că a identificat un „sistem infracţional” aflat la originea deturnării a 100 milioane de dolari din acest sector, dezvăluire ce a condus la demiterea ministrului justiţiei şi a ministrului energiei.

„Începem restructurarea principalelor întreprinderi publice din sectorul energetic”, a anunţat Zelenski într-un comunicat difuzat sâmbătă pe reţelele sociale.

La Energoatom ar urma să fie înfiinţat un nou consiliu de supraveghere „în termen de o săptămână”, dar sunt vizate şi alte companii publice din energie, ca de pildă operatorul hidroelectric al ţării sau cei din domeniul extracţiei şi transportului de gaz.

Potrivit lui Zelenski, va fi realizat un „audit complet” al activităţilor financiare ale acestor companii şi vor fi schimbaţi şefii şi „reprezentanţii statului” în aceste entităţi.

„Orice stratagemă descoperită în aceste companii trebuie să facă obiectul unui răspuns rapid şi just”, a adăugat el.

În comunicatul său, liderul ucrainean dă asigurări că le-a ordonat responsabililor guvernamentali să menţină „o comunicare constantă şi constructivă cu forţele de ordine şi organismele de luptă împotriva corupţiei”.

Cea mai recentă afacere de corupţie dezvăluită de NABU a zguduit preşedinţia de la Kiev, responsabilul prezumtiv al acestui sistem, Timur Mindich, fiind un prieten apropiat al lui Volodimir Zelenski, notează AFP, citată de Agerpres.

În vară, puterea a încercat să priveze de independenţă NABU şi Parchetul anticorupţie (SAP), structuri create acum 10 ani, însă a fost nevoită să dea înapoi în urma protestelor venite din rândul societăţii civile şi al aliaţilor occidentali ai Kievului.

Pe lângă problemele juridice, sectorul energetic ucrainean a fost puternic afectat în ultimele zile de o campanie de lovituri cu drone şi rachete ruseşti, care a aruncat în întuneric o mare parte a ţării.

Editor : Liviu Cojan

