Zelenski, o nouă vizită pe front, în plin scandal de corupţie. Unde a ajuns președintele ucrainean

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a vizitat militarii care luptă în regiunea Zaporojie, în sudul Ucrainei, un front pe care armata rusă a revendicat recent cuceriri. Vizita vine la câteva zile după deplasarea într-un alt sector periculos al frontului, Pokrovsk.

„Am discutat cu militari despre deciziile necesare consolidării apărării în sectorul Orihiv”, a anunţat pe Telegram Volodimir Zelenski, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Acest sector este unul dintre punctele de lansare a unei contraofensive - soldată cu un eşec - a forţelor ucrainene în 2023.

Președintele ucraineana mai spus că a „ascultat un raport privind situaţia operaţională în acest sector, activitatea inamică şi pierderi în rândul ocupanţilor”.

Zelenski anunţă această vizită în plin scandal de corupţie în sectrorul energetic, care a condus la demisia a doi dintre minşitrii săi şi la sancționarea unui apropiat al şefului statului.

Rusia anunţă noi cuceriri

Tot joi, ministerul rus al apărării a anunţat cucerirea satului Danilivka, în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk - unde militarii ruși au pătruns în vară - şi a oraşului Sînelnîkove, situat în regiunea Harkov - un front care era în mare „înghețat” de mai multe luni.

În estul Ucrainei, confrunătri armate se concentrează în vederea preluării controlului asupra nodului-cheie Pokrovsk.

Sute de militari ruşi au pătruns în ultimele săptămâni în zonă şi pun la încercare apărarea ucraineană.

