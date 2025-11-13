Zelenski, o nouă vizită pe front, în plin scandal de corupţie. Unde a ajuns președintele ucrainean

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a vizitat militarii care luptă în regiunea Zaporojie, în sudul Ucrainei, un front pe care armata rusă a revendicat recent cuceriri. Vizita vine la câteva zile după deplasarea într-un alt sector periculos al frontului, Pokrovsk.
„Am discutat cu militari despre deciziile necesare consolidării apărării în sectorul Orihiv”, a anunţat pe Telegram Volodimir Zelenski, potrivit AFP, preluată de News.ro.
Acest sector este unul dintre punctele de lansare a unei contraofensive - soldată cu un eşec - a forţelor ucrainene în 2023.
Președintele ucraineana mai spus că a „ascultat un raport privind situaţia operaţională în acest sector, activitatea inamică şi pierderi în rândul ocupanţilor”.
Zelenski anunţă această vizită în plin scandal de corupţie în sectrorul energetic, care a condus la demisia a doi dintre minşitrii săi şi la sancționarea unui apropiat al şefului statului.
Rusia anunţă noi cuceriri
Tot joi, ministerul rus al apărării a anunţat cucerirea satului Danilivka, în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk - unde militarii ruși au pătruns în vară - şi a oraşului Sînelnîkove, situat în regiunea Harkov - un front care era în mare „înghețat” de mai multe luni.
În estul Ucrainei, confrunătri armate se concentrează în vederea preluării controlului asupra nodului-cheie Pokrovsk.
Sute de militari ruşi au pătruns în ultimele săptămâni în zonă şi pun la încercare apărarea ucraineană.
