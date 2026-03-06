Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial

Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta, a cărei situație a generat un scandal în spațiul public între familia acesteia și reprezentanții Ministerului de Externe, în special ministra Oana Țoiu, a ajuns vineri, 6 martie, înapoi în România, cu un avion comercial, potrivit surselor Digi24.ro.

Informația a fost confirmată și printr-o postare pe Facebook a Dacianei Sârbu, dar și de Victor Ponta, pentru Digi24.ro.

„Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați oferit ajutorul. Datorită vouă astăzi mi-am strâns copilul în brațe,Vă mulțumesc pentru mesajele voastre de încurajare și pentru gândurile bune care m-au făcut să mă simt mai putin singură”, a scris Daciana Sârbu, pe Facebook

Potrivit publicației Gândul, fiica lui Victor Ponta a prins o cursă FlyDubai care a aterizat pe aeroportul Otopeni în jurul orei 8.45.

Situația fiicei fostului prim-ministru Victor Ponta și a Dacianei Sârbu a generat un scandal în spațiul public pe parcursul zilei de 5 martie.

Fiica lui Victor Ponta, aflată în Oman, nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care repatria cetățeni români din Dubai. Fostul premier susține că decizia a fost luată de ministra Afacerilor Externe, care ar fi considerat că prezența fetei la bord ar putea reprezenta o „vulnerabilitate pentru cursă”.

La conferința de presă de joi, Oana Țoiu a explicat că „nu sunt luate decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil” și că prioritățile pentru repatrierea copiilor au fost stabilite pe criterii obiective, deși există „părinți care cer excepții în ordinea în care sunt stabilite aceste priorități”.

Editor : M.G.