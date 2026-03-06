Live TV

Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial

Data actualizării: Data publicării:
Victor Ponta
Victor Ponta. Foto: Inquam Photos / George Călin

Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta, a cărei situație a generat un scandal în spațiul public între familia acesteia și reprezentanții Ministerului de Externe, în special ministra Oana Țoiu, a ajuns vineri, 6 martie, înapoi în România, cu un avion comercial, potrivit surselor Digi24.ro. 

Informația a fost confirmată și printr-o postare pe Facebook a Dacianei Sârbu, dar și de Victor Ponta, pentru Digi24.ro. 

„Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați oferit ajutorul. Datorită vouă astăzi mi-am strâns copilul în brațe,Vă mulțumesc pentru mesajele voastre de încurajare și pentru gândurile bune care m-au făcut să mă simt mai putin singură”, a scris Daciana Sârbu, pe Facebook

Potrivit publicației Gândul, fiica lui Victor Ponta a prins o cursă FlyDubai care a aterizat pe aeroportul Otopeni în jurul orei 8.45. 

Situația fiicei fostului prim-ministru Victor Ponta și a Dacianei Sârbu a generat un scandal în spațiul public pe parcursul zilei de 5 martie.

CITEȘTE ȘI: Opoziția cere comisie parlamentară pentru anchetarea Oanei Țoiu, în urma scandalului cu Victor Ponta. AUR anunță că va semna demersul

Fiica lui Victor Ponta, aflată în Oman, nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care repatria cetățeni români din Dubai. Fostul premier susține că decizia a fost luată de ministra Afacerilor Externe, care ar fi considerat că prezența fetei la bord ar putea reprezenta o „vulnerabilitate pentru cursă”.

La conferința de presă de joi, Oana Țoiu a explicat că „nu sunt luate decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil” și că prioritățile pentru repatrierea copiilor au fost stabilite pe criterii obiective, deși există „părinți care cer excepții în ordinea în care sunt stabilite aceste priorități”.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor ponta oana toiu
1
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
fregata
2
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
3
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. SUA lucrează la planuri pentru securizarea...
An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
4
Rachetă iraniană, neutralizată de apărarea aeriană NATO din Turcia. Oficial din Ankara...
azer
5
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la...
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
Digi Sport
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
victor ponta oana toiu
Opoziția cere comisie parlamentară pentru anchetarea Oanei Țoiu, în urma scandalului cu Victor Ponta. AUR anunță că va semna demersul
Orban și Zelenski
Tensiune fără precedent între Ungaria și Ucraina: Kievul le cere ucrainenilor să nu mai călătorească în țara vecină
mae
Zbor de repatriere organizat de MAE: Un avion cu 127 de români, inclusiv 95 de copii, a decolat din Oman
Președintele României, Nicușor Dan
Ce crede Nicușor Dan despre scandalul momentului, izbucnit între Victor Ponta și Oana Țoiu
oana toiu 4
Oana Ţoiu: Grupurile de elevi din Vrancea şi Piatra Neamţ revin în ţară vineri. Din Iran sunt 8 cereri de asistenţă consulară
Recomandările redacţiei
Inauguration of NATO missile defence base in Romania
Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene...
buncarul khamenei bombardat
Momentul în care buncărul lui Khamenei a fost bombardat de 50 de...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Reacția furioasă a Rusiei după decizia Finlandei privind armele...
Group of energy storage systems or battery container units
Comisia Europeană a aprobat schema de 150 de milioane de euro pentru...
Ultimele știri
Avocatul Poporului a sesizat CCR privind ordonanța Guvernului pentru reforma administrației publice
„Ești un laș incredibil”: Scandal uriaș în tabăra MAGA. Tucker Carlson și Ben Shapiro se atacă public pe tema Iranului
Ministrul Economiei: Viitoarele coaliții de guvernare ar trebui să semneze că nu modifică taxele
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au parte de noroc în aceste zile. Ce schimbări aduce Soarele în Pești
Cancan
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Fanatik.ro
Și-a lăsat iubitul pentru antrenor! Triunghiul amoros în care a fost implicată una dintre cele mai bune...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, virală după ce a fost cerută în căsătorie. Cum au reacționat Novak Djokovic și soția sa...
Adevărul
Pericol de blocaj la metrou. Factura de 217 milioane de lei care pune în pericol transportul subteran
Playtech
Dacă ai asigurare storno, poți primi banii înapoi pe vacanță, în caz de război? Explicațiile unui specialist...
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două săptămâni de la a 5-a operație. Imaginile cu Lindsey Vonn fac înconjurul lumii
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Emma Watson, îndrăgostită total de antreprenorul mexican. Potrivit apropiaților, actrița ar fi „în al nouălea...
Adevarul
Moda acum 6000 de ani: cum se afișau elitele preistorice cu aur, pene multicolore și podoabe extravagante
Newsweek
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
Digi FM
Cum ar putea profita Rusia de războiul dintre SUA și Iran. Avertismentul Ucrainei și de ce se teme Zelenski
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Șapte ani de la moartea îndrăgitului Luke Perry. Totul despre ultimele zile ale lui Dylan din "Beverly Hills...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii