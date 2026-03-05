Live TV

Video Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e exclus după apartenența politică a părinților

Data actualizării: Data publicării:
victor ponta oana toiu
Victor Ponta / Oana Țoiu, colaj. Inquam Photos / Mălina Norocea
Din articol
Ponta: „Doamna Țoiu a dat-o jos din avion” Reacția consulului României în Dubai

Fiica lui Victor Ponta, aflată în Oman, nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care repatria cetățeni români din Dubai. Fostul premier susține că decizia a fost luată de ministra Afacerilor Externe, care ar fi considerat că prezența fetei la bord ar putea reprezenta o „vulnerabilitate pentru cursă”. La conferința de presă de joi, Oana Țoiu a explicat că „nu sunt luate decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil” și că prioritățile pentru repatrierea copiilor au fost stabilite pe criterii obiective, deși există „părinți care cer excepții în ordinea în care sunt stabilite aceste priorități”.

Ea a explicat că prioritățile sunt stabilite pe două criterii - cazuri medicale sau grupuri școlare, inclusiv vârsta copiilor.

 

„Noi nu luăm decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil, nici ca prioritizare, nici ca deprioritizare, dar ce pot să îi spun acum public domnului Ponta, așa cum pot să-i spun oricărui părinte, este că vom face tot ce ține de noi să existe rute pentru România și vom asigura prioritate în continuare copiilor.

Un element important însă este că această prioritate, așa cum este ea în acest moment gândită, ține de ordinea inclusiv a vârstelor copiilor. Vom considera bebelușii, copiii care au o vârstă preșcolară, școlară o prioritate mai mare decât copiii care sunt de o vârstă aproape de cea a adulților. Toți copiii trebuie să fie siguranță. Nu putem noi să alegem între familii, între copii. Avem încredere că o să putem să facem eforturile diplomatice și logistice ca acest lucru să fie posibil mâine-poimâine în următoarele zile. Dar, deși înțeleg emoțiile fiecărui părinte, nu putem stabili priorități pe criterii politice”, a explicat oana Țoiu, într-o conferință de presă susținută joi la sediul MAE.

Ministra a mai precizat că unii părinți solicită excepții pentru copiii lor.

„Miniștrii nu stabilesc un nume și prenume. Eu nu voi comenta despre cazul niciunui minor, dar criteriile au fost stabilite transparente public. Dumneavoastră ați avut acces la ele din prima zi. Ce pot să confirm este că în această perioadă, indiferent de nume și prenume, sunt părinți care cer excepții în ordinea în care sunt stabilite de exemplu aceste priorități. Ce pot să confirm este că am spus tuturor consulilor cu care am discutat că ce trebuie să respecte sunt criteriile stabilite și comunicate transparent, indiferent de cerințele pe care le au”, a explicat ea.

„Am cerut tuturor consulilor acestei țări, în toate deciziile pe care le au pentru asistența consulară, să nu țină cont de alte criterii decât cele stabilite public. Cele stabilite public, ca prioritate pentru stat român, pe care le-ați auzit și dumneavoastră de la mine, sunt cazurile medicale și grupurile de copii neînsoțitori, împreună cu școala lor”, a completat Țoiu.

Ponta: „Doamna Țoiu a dat-o jos din avion”

Victor Ponta a susținut că fiica sa, Irina Ponta, nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care transporta cetățeni români din Dubai, decizia fiind luată de Oana Țoiu, a relatat România TV. Informația a fost confirmată pentru DC News de fostul premier.

„Da, este adevărat. Doamna Țoiu a dat-o jos din avionul care aducea români. A sunat ea personal la Consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul de București, deși e minoră și e singură acolo. Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa”, a declarat Victor Ponta.

Potrivit relatărilor, fiica lui Ponta se afla în tabără în Oman și nu a putut să fie adusă împreună cu ceilalți copii în siguranță în România. Ceilalți minori au fost transferați la Consulatul General al României din Dubai, unde s-au întâlnit cu un alt grup venit din Abu Dhabi. Grupul se va deplasa cu autocarul către un aeroport din Oman, o călătorie de aproximativ cinci ore, și de acolo va fi transportat în România printr-un culoar special de zbor, asigurat de autoritățile de la București, mai relatează publicația citată.

Reacția consulului României în Dubai

Viorel Riceard Badea, consulul general al României în Dubai, a fost contactat de Gândul în legătură cu cazul fiicei fostului premier Victor Ponta, căreia i s-a refuzat accesul la un avion care transporta cetățeni români în România din cauza unei „vulnerabilități pentru cursă”.

„Sincer, nu ştiu că n-am fost acolo, eram cu un milion de români, pe telefon, care au un milion de probleme şi numai de-asta n-avem chef acum, înţelegeţi şi nici nu mă interesează, sincer. Nu ştiu absolut nimic despre chestia asta”, a precizat Viorel Riceard Badea.

Întrebat dacă s-a interesat să verifice acuzația, Badea a răspuns: „Mă credeţi că nu mă interesează? De ce m-ar interesa?”

„Da, îmi pare rău! Dacă se constată aşa nu e în regulă, sunt de acord cu dvs. Nu am avut cum să ştiu chestia asta pentru că eu eram cu oameni, mă înţelegeţi, pe trei telefoane”, a completat el.

Badea a recunoscut totuși că, odată informat, va încerca să clarifice situația.

„O să mă interesez… Dacă răspund la telefon, sigur”, a conchis el.

Un număr de 250 de români, care au părăsit Emiratele Arabe Unite din cauza deteriorării situaţiei de securitate în Orientul Mijlociu, au ajuns pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Bucureşti, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe. Prima cursă FlyDubai a aterizat la 00:17 cu 138 de pasageri, iar a doua, tot FlyDubai, a sosit la 08:30 cu 112 români la bord. O altă aeronavă a decolat în cursul zilei de astăzi din Dubai cu destinaţia Bucureşti.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
sanchez
2
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
3
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
4
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Royal Navy obliterate supersonic missile in historic first
5
Tensiuni în estul Mediteranei: Londra trimite nava de război a Marinei Regale HMS Dragon...
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
OTOPENI - AEROPORT - REPATRIERE CETATENI ROMANI - ORIENTUL MIJLOCIU - 3 MAR 2026
MAE: 250 de români au revenit în țară din Emiratele Arabe Unite. O a treia cursă a decolat din Dubai cu destinația București
Călători în aeroport. Foto: INQUAM Photos George Călin
Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
emblema mae pe o usa de sticla
MAE, noi date despre românii reveniți în țară din Orientul Mijlociu: dintre cei care au solicitat asistență consulară, 490 sunt acasă
647318747_1448010720306835_4508466262179964618_n
Oana Țoiu, discuții cu ministrul de Externe din Oman despre românii blocați acolo şi zboruri care să îi preia şi pe cei din Dubai
ID290661_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1025
Remus Ștefureac: Evacuarea cetățenilor români din Orientul Mijlociu a prilejuit o nouă etalare a poziționărilor extreme
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan și Emmanuel Macron
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Emmanuel Macron privind...
ilie bolojan face declaratii
Guvernul menține prețurile la gaz pentru populație până în aprilie...
baza militara akrotiri cipru
Răsturnare de situație: drona care a lovit baza militară din Cipru nu...
Gen Ben Hodges
Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, generalul Ben Hodges...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski: „În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în 3 zile decât în Ucraina de la începutul războiului”
Dragoş Pîslaru: Cererea de plată 4 din PNRR consider că o vom primi integral. Împreună cu cererea 3 probabil vom depăşi 3 miliarde euro
Guvernul a aprobat reorganizarea Romsilva: Numărul direcțiilor silvice, redus semnificativ. Criterii de performanță pentru directori
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Revolta unui fost mare fotbalist. E supărat de felul în care se acordă pensia de merit în România
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Cea mai frumoasă femeie din lume face o declarație controversată: ”Nu știi niciodată ce vei obține”
Adevărul
Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete
Playtech
Cât pierzi la salariu dacă stai o săptămână în concediu medical: calcul simplu
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Iranul are o „armă” mult mai periculoasă decât bomba nucleară. Avertismentul lansat de CIA încă din anii ’70
Newsweek
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
Digi FM
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii