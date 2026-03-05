Fiica lui Victor Ponta, aflată în Oman, nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care repatria cetățeni români din Dubai. Fostul premier susține că decizia a fost luată de ministra Afacerilor Externe, care ar fi considerat că prezența fetei la bord ar putea reprezenta o „vulnerabilitate pentru cursă”. La conferința de presă de joi, Oana Țoiu a explicat că „nu sunt luate decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil” și că prioritățile pentru repatrierea copiilor au fost stabilite pe criterii obiective, deși există „părinți care cer excepții în ordinea în care sunt stabilite aceste priorități”.

Ea a explicat că prioritățile sunt stabilite pe două criterii - cazuri medicale sau grupuri școlare, inclusiv vârsta copiilor.

„Noi nu luăm decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil, nici ca prioritizare, nici ca deprioritizare, dar ce pot să îi spun acum public domnului Ponta, așa cum pot să-i spun oricărui părinte, este că vom face tot ce ține de noi să existe rute pentru România și vom asigura prioritate în continuare copiilor.

Un element important însă este că această prioritate, așa cum este ea în acest moment gândită, ține de ordinea inclusiv a vârstelor copiilor. Vom considera bebelușii, copiii care au o vârstă preșcolară, școlară o prioritate mai mare decât copiii care sunt de o vârstă aproape de cea a adulților. Toți copiii trebuie să fie siguranță. Nu putem noi să alegem între familii, între copii. Avem încredere că o să putem să facem eforturile diplomatice și logistice ca acest lucru să fie posibil mâine-poimâine în următoarele zile. Dar, deși înțeleg emoțiile fiecărui părinte, nu putem stabili priorități pe criterii politice”, a explicat oana Țoiu, într-o conferință de presă susținută joi la sediul MAE.

Ministra a mai precizat că unii părinți solicită excepții pentru copiii lor.

„Miniștrii nu stabilesc un nume și prenume. Eu nu voi comenta despre cazul niciunui minor, dar criteriile au fost stabilite transparente public. Dumneavoastră ați avut acces la ele din prima zi. Ce pot să confirm este că în această perioadă, indiferent de nume și prenume, sunt părinți care cer excepții în ordinea în care sunt stabilite de exemplu aceste priorități. Ce pot să confirm este că am spus tuturor consulilor cu care am discutat că ce trebuie să respecte sunt criteriile stabilite și comunicate transparent, indiferent de cerințele pe care le au”, a explicat ea.

„Am cerut tuturor consulilor acestei țări, în toate deciziile pe care le au pentru asistența consulară, să nu țină cont de alte criterii decât cele stabilite public. Cele stabilite public, ca prioritate pentru stat român, pe care le-ați auzit și dumneavoastră de la mine, sunt cazurile medicale și grupurile de copii neînsoțitori, împreună cu școala lor”, a completat Țoiu.

Ponta: „Doamna Țoiu a dat-o jos din avion”

Victor Ponta a susținut că fiica sa, Irina Ponta, nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care transporta cetățeni români din Dubai, decizia fiind luată de Oana Țoiu, a relatat România TV. Informația a fost confirmată pentru DC News de fostul premier.

„Da, este adevărat. Doamna Țoiu a dat-o jos din avionul care aducea români. A sunat ea personal la Consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul de București, deși e minoră și e singură acolo. Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa”, a declarat Victor Ponta.

Potrivit relatărilor, fiica lui Ponta se afla în tabără în Oman și nu a putut să fie adusă împreună cu ceilalți copii în siguranță în România. Ceilalți minori au fost transferați la Consulatul General al României din Dubai, unde s-au întâlnit cu un alt grup venit din Abu Dhabi. Grupul se va deplasa cu autocarul către un aeroport din Oman, o călătorie de aproximativ cinci ore, și de acolo va fi transportat în România printr-un culoar special de zbor, asigurat de autoritățile de la București, mai relatează publicația citată.

Reacția consulului României în Dubai

Viorel Riceard Badea, consulul general al României în Dubai, a fost contactat de Gândul în legătură cu cazul fiicei fostului premier Victor Ponta, căreia i s-a refuzat accesul la un avion care transporta cetățeni români în România din cauza unei „vulnerabilități pentru cursă”.

„Sincer, nu ştiu că n-am fost acolo, eram cu un milion de români, pe telefon, care au un milion de probleme şi numai de-asta n-avem chef acum, înţelegeţi şi nici nu mă interesează, sincer. Nu ştiu absolut nimic despre chestia asta”, a precizat Viorel Riceard Badea.

Întrebat dacă s-a interesat să verifice acuzația, Badea a răspuns: „Mă credeţi că nu mă interesează? De ce m-ar interesa?”

„Da, îmi pare rău! Dacă se constată aşa nu e în regulă, sunt de acord cu dvs. Nu am avut cum să ştiu chestia asta pentru că eu eram cu oameni, mă înţelegeţi, pe trei telefoane”, a completat el.

Badea a recunoscut totuși că, odată informat, va încerca să clarifice situația.

„O să mă interesez… Dacă răspund la telefon, sigur”, a conchis el.

Un număr de 250 de români, care au părăsit Emiratele Arabe Unite din cauza deteriorării situaţiei de securitate în Orientul Mijlociu, au ajuns pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Bucureşti, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe. Prima cursă FlyDubai a aterizat la 00:17 cu 138 de pasageri, iar a doua, tot FlyDubai, a sosit la 08:30 cu 112 români la bord. O altă aeronavă a decolat în cursul zilei de astăzi din Dubai cu destinaţia Bucureşti.

Editor : Ana Petrescu