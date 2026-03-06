Opoziția cere comisie parlamentară pentru anchetarea Oanei Țoiu, în urma scandalului cu Victor Ponta. AUR anunță că va semna demersul

Senatorul Ninel Peia, din grupul PACE - Întâi România, spune că va solicita conducerii Senatului înființarea unei comisii de anchetă privind repatrierea fiicei lui Victor Ponta și felul în care a răspuns ministra de Externe Oana Țoiu. Pentru a înregistra demersul, acesta are nevoie de semnături de la o treime din numărul total al senatorilor, adică 44. AUR anunță că susține demersul.

Ninel Peia cere înființarea „unei Comisii de anchetă privind activitatea Ministrului Afacerilor Externe doamna Oana Țoiu și a Consulului General al României din Dubai, domnul Viorel-Riceard Badea în gestionarea crizei repatrierilor, verificarea legalității și a criteriilor de repatriere a cetățenilor români din zonele de conflict din Orientul Mijlociu”.

Senatorul susține, în solicitarea deja redactată privind înființarea comisiei de anchetă, că „există indicii că cetățeni români minori au fost privați de dreptul la repatriere prioritară pe criterii politice, fapt ce aduce atingere egalității în drepturi și siguranței naționale”.

„Având în vedere dimensiunea internațională și implicarea diplomației române, Senatul, în calitatea sa de for de control și decizional, trebuie să clarifice dacă resursele statului (zborurile de repatriere) au fost folosite cu respectarea legii sau au servit drept instrumente de răfuială politică ori PR guvernamental.

Obiectivele principale ale anchetei:

Identificarea criteriilor tehnice și juridice care au stat la baza întocmirii listelor de pasageri de către Celula de Criză a MAE;

Verificarea eventualelor comunicări informale (telefonice sau electronice) între cabinetul Ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și Consulatul General al României la Dubai, condus de Viorel-Riceard Badea;

Clarificarea situației locurilor rămase libere în aeronavele de repatriere, în raport cu numărul cetățenilor români care au solicitat asistență și au fost refuzați;

Analizarea modului în care a fost gestionat cazul minorului lăsat în urmă în zona de conflict”, mai reiese din document.

Totuși, pentru a înregistra solicitarea, este nevoie de semnături din partea a 44 de senatori, adică o treime din numărul total. În acest moment, Opoziția are 46 de aleși la Senat: șase din partea neafiliaților, 12 din grupul PACE și 28 de la AUR.

AUR susține demersul

La solicitarea Digi24.ro, reprezentanții AUR au transmis că senatorii formațiunii vor semna înființarea comisiei de anchetă care o vizează pe ministra de Externe.

Oana Țoiu, criticată și de PSD

Ministra de Externe a primit critici și din rândul social-democraților. „Adevărul este că trebuie să fii userist ca sa te pretezi la a-ti bate joc de un copil doar pentru că este fata unui politician”, a scris fostul ministru Adrian Câciu pe pagina sa de Facebook.

Deputatul Mihai Fifor i-a cerut premierului Ilie Bolojan să o demită pe Oana Țoiu. „Fiica lui Victor Ponta este un copil. Atât. Nu este adversar politic. Nu este „problemă de imagine”. Nu este muniție pentru răzbunări mărunte”, a postat acesta.

De unde a plecat totul

Fiica lui Victor Ponta, aflată în Oman, nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care repatria cetățeni români din Dubai. Fostul premier susține că decizia a fost luată de ministra Afacerilor Externe, care ar fi considerat că prezența fetei la bord ar putea reprezenta o „vulnerabilitate pentru cursă”. La conferința de presă de joi, Oana Țoiu a explicat că „nu sunt luate decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil” și că prioritățile pentru repatrierea copiilor au fost stabilite pe criterii obiective, deși există „părinți care cer excepții în ordinea în care sunt stabilite aceste priorități”.

Editor : A.G.