Live TV

Opoziția cere comisie parlamentară pentru anchetarea Oanei Țoiu, în urma scandalului cu Victor Ponta. AUR anunță că va semna demersul

Data actualizării: Data publicării:
victor ponta oana toiu
Victor Ponta / Oana Țoiu, colaj. Inquam Photos / Mălina Norocea
Din articol
AUR susține demersul  Oana Țoiu, criticată și de PSD De unde a plecat totul 

Senatorul Ninel Peia, din grupul PACE - Întâi România, spune că va solicita conducerii Senatului înființarea unei comisii de anchetă privind repatrierea fiicei lui Victor Ponta și felul în care a răspuns ministra de Externe Oana Țoiu. Pentru a înregistra demersul, acesta are nevoie de semnături de la o treime din numărul total al senatorilor, adică 44. AUR anunță că susține demersul. 

Ninel Peia cere înființarea „unei Comisii de anchetă privind activitatea Ministrului Afacerilor Externe doamna Oana Țoiu și a Consulului General al României din Dubai, domnul Viorel-Riceard Badea în gestionarea crizei repatrierilor, verificarea legalității și a criteriilor de repatriere a cetățenilor români din zonele de conflict din Orientul Mijlociu”.

Senatorul susține, în solicitarea deja redactată privind înființarea comisiei de anchetă, că „există indicii că cetățeni români minori au fost privați de dreptul la repatriere prioritară pe criterii politice, fapt ce aduce atingere egalității în drepturi și siguranței naționale”.

„Având în vedere dimensiunea internațională și implicarea diplomației române, Senatul, în calitatea sa de for de control și decizional, trebuie să clarifice dacă resursele statului (zborurile de repatriere) au fost folosite cu respectarea legii sau au servit drept instrumente de răfuială politică ori PR guvernamental.

Obiectivele principale ale anchetei:

  • Identificarea criteriilor tehnice și juridice care au stat la baza întocmirii listelor de pasageri de către Celula de Criză a MAE;
  • Verificarea eventualelor comunicări informale (telefonice sau electronice) între cabinetul Ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și Consulatul General al României la Dubai, condus de Viorel-Riceard Badea;
  • Clarificarea situației locurilor rămase libere în aeronavele de repatriere, în raport cu numărul cetățenilor români care au solicitat asistență și au fost refuzați;
  • Analizarea modului în care a fost gestionat cazul minorului lăsat în urmă în zona de conflict”, mai reiese din document. 

Totuși, pentru a înregistra solicitarea, este nevoie de semnături din partea a 44 de senatori, adică o treime din numărul total. În acest moment, Opoziția are 46 de aleși la Senat: șase din partea neafiliaților, 12 din grupul PACE și 28 de la AUR. 

AUR susține demersul 

La solicitarea Digi24.ro, reprezentanții AUR au transmis că senatorii formațiunii vor semna înființarea comisiei de anchetă care o vizează pe ministra de Externe. 

Oana Țoiu, criticată și de PSD

Ministra de Externe a primit critici și din rândul social-democraților. „Adevărul este că trebuie să fii userist ca sa te pretezi la a-ti bate joc de un copil doar pentru că este fata unui politician”, a scris fostul ministru Adrian Câciu pe pagina sa de Facebook. 

Deputatul Mihai Fifor i-a cerut premierului Ilie Bolojan să o demită pe Oana Țoiu. „Fiica lui Victor Ponta este un copil. Atât. Nu este adversar politic. Nu este „problemă de imagine”. Nu este muniție pentru răzbunări mărunte”, a postat acesta. 

De unde a plecat totul 

Fiica lui Victor Ponta, aflată în Oman, nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care repatria cetățeni români din Dubai. Fostul premier susține că decizia a fost luată de ministra Afacerilor Externe, care ar fi considerat că prezența fetei la bord ar putea reprezenta o „vulnerabilitate pentru cursă”. La conferința de presă de joi, Oana Țoiu a explicat că „nu sunt luate decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil” și că prioritățile pentru repatrierea copiilor au fost stabilite pe criterii obiective, deși există „părinți care cer excepții în ordinea în care sunt stabilite aceste priorități”.

Citește și: VIDEO Ce crede Nicușor Dan despre scandalul momentului, izbucnit între Victor Ponta și Oana Țoiu

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor ponta oana toiu
1
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
fregata
2
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
3
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. SUA lucrează la planuri pentru securizarea...
An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
4
Rachetă iraniană, neutralizată de apărarea aeriană NATO din Turcia. Oficial din Ankara...
azer
5
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la...
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
Digi Sport
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Orban și Zelenski
Tensiune fără precedent între Ungaria și Ucraina: Kievul le cere ucrainenilor să nu mai călătorească în țara vecină
ID335414_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
Zbor de repatriere organizat de MAE: Un avion cu 180 de pasageri, inclusiv 94 de copii români, a decolat din Oman
Czech Republic Prepares For Presidential Elections
Parlamentul ceh a respins ridicarea imunităţii premierului Andrej Babis, acuzat de fraudă cu fonduri europene
Președintele României, Nicușor Dan
Ce crede Nicușor Dan despre scandalul momentului, izbucnit între Victor Ponta și Oana Țoiu
oana toiu 4
Oana Ţoiu: Grupurile de elevi din Vrancea şi Piatra Neamţ revin în ţară vineri. Din Iran sunt 8 cereri de asistenţă consulară
Recomandările redacţiei
Inauguration of NATO missile defence base in Romania
Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan, discuții cu președintele Emiratelor Arabe Unite. Premierul a...
portul constanta profimedia
Stenograme: Mita din Portul Constanța era negociată prin mesaje de...
gaze aragaz
Plafonarea gazelor până în 2027. Avertismentul unui expert...
Ultimele știri
Filmul întâlnirilor dintre Bălan și agenți KGB din Belarus. Fostul ofițer din Moldova, acuzat de spionaj, a încercat să scape de arest
Grecia va desfășura o baterie de rachete Patriot pentru a proteja Bulgaria
Fotbalistele iraniene au fost numite „trădătoare în vreme de război” după ce au refuzat să cânte imnul la un meci în Cupa Asiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se știe despre Jazmin, fiica cea mare a prințului Albert de Monaco: „Nu mă ascund!” Tatăl ei a...
Cancan
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Fanatik.ro
Gigi Becali își poate lua gândul de la transferul cu care voia să reformeze FCSB: „A semnat în America!”
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Fostul jucător de la FCSB anunţă revoluţia la echipa campioană: “S-a terminat demult acel ciclu şi jucătorii...
Adevărul
Pericol de blocaj la metrou. Factura de 217 milioane de lei care pune în pericol transportul subteran
Playtech
Ce poți conduce fără permis în România: lista oficială a vehiculelor
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două săptămâni de la a 5-a operație. Imaginile cu Lindsey Vonn fac înconjurul lumii
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Moda acum 6000 de ani: cum se afișau elitele preistorice cu aur, pene multicolore și podoabe extravagante
Newsweek
Casa de Pensii: Dosarele de la Mica Recalculare întârziate un an. 500.000 pensionari pierd bani. Care e cauza?
Digi FM
Cum ar putea profita Rusia de războiul dintre SUA și Iran. Avertismentul Ucrainei și de ce se teme Zelenski
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii