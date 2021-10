Grupul DIGI dă o mână de ajutor vaccinării. Angajații și rudele lor s-au putut imuniza anti-COVID

Grupul DIGI dă o mână de ajutor angajaţilor şi rudelor acestora în lupta împotriva COVID. Compania a reluat acțiunile de imunizare și a amenajat, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică București, un nou centru mobil într-unul dintre sediile Grupului din București. E cea de-a treia campanie de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2.

În prima zi a campaniei, peste 100 de angajați și membri ai familiilor lor s-au vaccinat împotriva noului Coronavirus. Printre ei și Andreea, care a fost printre primele persoane imunizate.

"Au trecut 6 luni de la a două doză și având în vedere că m-a ferit Dumnezeu de COVID, am venit să fac și doză booster. Inițial am vrut să merg la un centru de vaccinare, dar era aglomerație, era coadă, erau cei care își făceau prima doză. Și atunci s-a nimerit perfect să mă programez aici. Au fost pași foarte simpli. A fost o mare facilitate pentru noi", a declarat Andreea Sumanu, jurnalist Digi24 .

Programarea angajaților s-a făcut la fel că în campaniile anterioare, pe platforma internă a companiei. În parteneriat cu Direcția de Sănătate publică a fost amenajat un centru mobil de vaccinare într-unul din sediile din București ale firmei.

Camelia Maria, director al Departamentului Resurse Umane: "Suntem la cea de-a treia campanie de vaccinare la sediul DIGI și suntem încântați că am depășit pragul de 500 de persoane imunizate, salariați și membri ai familiilor lor. Apreciem și sprijinul DSP București, care ne-a fost alături de fiecare dată, și încurajăm oamenii DIGI să aibă grijă de sănătatea lor și a celor dragi. Tocmai înțelegând importanța unui astfel de act în mod sigur nu ne oprim aici. Și avem în vedere că și în cursul lunii noiembrie să desfășurăm o serie de campanii targetând de această dată imunizarea cu doza 3".

Serul folosit a fost cel produs de Pfizer. Și persoanele care nu s-au vaccinat până în prezent au avut posibilitatea de a se imuniza.

"Am considerat până acum că sunt tânăr și că e posibil să nu mă afecteze sau voi fi asimptomatic, dar până la urmă am decis să mă vaccinez, să fie totul în regulă. Mai ales cu ultimele mutații, better safe than sorry", a spus un tânăr.

"Este o măsură pe care ar trebui s-o facem cu toții, să ne vaccinăm ca să nu ducem boala mai departe, să nu o dăm nici altor persoane și nici familiei noastre", a adăugat altul.

Ioan Bogdan Furtună, medic în centrul de vaccinare: "Procesul de vaccinare în ultima perioadă decurge foarte bine. Au început cetățenii să înțeleagă rolul vaccinării și importanța vaccinării. Lumea conștientizează că formele pe care le putem dezvolta ulterior sunt mult mai mici, mai minore și putem trece mult mai repede prin boală și fără probleme de sănătate grave".

Următoarea etapă a campaniei se va organiza în data de 28 octombrie, când le va fi administrat rapelul celor care s-au vaccinat cu prima doză.





