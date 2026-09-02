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Grupul DIGI a virat peste 1,1 miliarde de lei la bugetul de stat în primele 8 luni ale anului 2026

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În perioada ianuarie – august 2026, Grupul DIGI a plătit către bugetul consolidat al României suma de peste 1,1 miliarde de lei, valoare care reprezintă totalul obligațiilor fiscale - taxe, impozite și alte contribuții, generate de operațiunile DIGI Romania, alături de cele aferente celorlalte entități din Grup, active pe piața locală.

Prezent de peste 30 de ani în peisajul telecomunicațiilor din România, DIGI s-a remarcat ca unul dintre jucătorii de referință ai pieței, ce oferă soluții de conectivitate fixe și mobile de înaltă calitate, bazate pe tehnologii de ultimă generație, la tarife accesibile pentru o bază largă de utilizatori. Compania pune în practică un model de afaceri solid, axat pe investiții constante în infrastructură, cu scopul de a acoperi nevoile tot mai mari ale consumatorilor.

Despre Grupul DIGI

DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV), telefonie fixă și comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. Compania derulează operațiuni în România, Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Regatul Unit.

Soluțiile de conectivitate și comunicații electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de vârf. DIGI pune la dispoziția clienților săi și o ofertă diversificată de conținuturi radio și TV: sport (Digi Sport), știri (Digi24), filme, documentare, muzică și serviciul de content online Digi TV.

Editor : A.D.V.

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