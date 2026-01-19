Live TV

Video Instanța supremă decide luni dacă Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest preventiv

Data actualizării: Data publicării:
horatiu potra flancat de doi politisti
Horațiu Potra. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Arest preventiv menţinut de Curtea de Apel Bucureşti Aducerea în ţară a lui Horaţiu Potra Planuri de acţiuni violente Rolul lui Călin Georgescu Intervenţia poliţiei şi armele găsite

Înalta Curte de Casație și Justiție este aşteptată, luni, să decidă dacă mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi fratele său, aduşi în ţară din Dubai în 20 noiembrie 2025, rămân în arest sau vor fi eliberați.

La ora 10:00 ar trebui să înceapă ședința de judecată.

Hotărârea privind menţinerea arestării preventive a celor trei luată de Curtea de Apel Bucureşti, pe 9 ianuarie, a fost contestată de aceştia la Înalta Curte de Casaţie şi justiţie (ICCJ).

În 21 noiembrie 2025, Horaţiu Potra a fost arestat preventiv pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive, scrie News.ro. Aceeaşi măsură a fost luată şi în cazul fiului şi nepotului său, Dorian şi Alexandru Potra.

Arest preventiv menţinut de Curtea de Apel Bucureşti

Pe 9 ianuarie, Curtea de Apel Bucureşti a menţinut măsura arestării preventive în cazul lui Horaţiu Potra, a fiului şi a nepotului său, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Potrivit aceleiaşi surse, măsura arestării preventive luată faţă de Horaţiu, Dorian şi Alexandru- Cosmin Potra este menţinută „până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile”.

Cei trei au contestat decizia la Înalta Curte de Casaţie şi justiţie, care va fi dezbătută de instanţa supremă în cursul zilei de luni, 19 ianuarie.

Aducerea în ţară a lui Horaţiu Potra

Horaţiu Potra, prins în Dubai în luna septembrie, a fost de acord să fie adus în ţară, motiv pentru care procedurile s-au derulat repede. În caz contrar, acestea ar fi putut dura mai mult, având în vedere că nu există acord de extrădare cu Emiratele Arabe. El a fost adus în ţară în 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul şi nepotul său.

Potra a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu şi alţi 20 de inculpaţi acuzaţi că ar fi comis infracţiuni grave pentru destabilizarea României.

În rechizitoriu, procurorii au reţinut că, în contextul hotărârii CCR din 6 decembrie 2024 prin care au fost anulate alegerile prezidenţiale din România, în dimineaţa de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit, la un complex de echitaţie din Ciolpani, judeţul Ilfov, ”în condiţii de clandestinitate”, cu mercenarul Horaţiu Potra. Anchetatorii arată, în rechizitoriu, că acesta acţiona în zone de conflict internaţional şi desfăşura acţiuni de recrutare şi instruire paramilitară şi l-a susţinut pe Georgescu şi în timpul campaniei electorale, dar şi anterior, în scopul pregătirii acesteia.

Planuri de acţiuni violente

Procurorii au informat că, la întâlnirea de la Ciolpani, Georgescu şi Potra au discutat un plan conform căruia mercenarul şi persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfăşoare „acţiuni violente cu caracter subversiv”, pentru a deturna manifestaţiile paşnice de la vremea respectivă.

„Strategia urmărea, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, precizau anchetatorii.

Rolul lui Călin Georgescu

Aceştia menţionau că prin acţiunile sale, între care contactarea liderului unei organizaţii radical-naţionaliste şi transmiterea unui îndemn ”alarmist şi potenţial manipulator” susţinătorilor săi vizând continuarea votului, Georgescu a întreţinut şi întărit ”rezoluţia infracţională” a lui Potra.

Procurorii mai arătau că Horaţiu Potra a coagulat un grup paramilitar de 21 persoane, condus de către el, stabilind să se deplaseze cu şapte maşini spre Bucureşti, unde să declanşeze proteste faţă de autorităţile statului, ce urmau să fie deturnate în ”acţiuni violente apte să desăvârşească politica revizionistă” a lui Călin Georgescu, ”în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat şi al asigurării reconfigurării ordinii constituţionale, prin detaşarea de principiile sale fundamentale şi de regulile statului de drept”, punând în pericol siguranţa naţională.

Intervenţia poliţiei şi armele găsite

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, poliţiştii au făcut filtre în zona localităţilor Baloteşti-Săftica, din judeţul Ilfov, şi Măneşti şi Corneşti, din judeţul Dâmboviţa, precum şi în Capitală, oprind şi controlând maşinile, în interiorul cărora s-au găsit cuţite tip briceag, pumnale, cuţite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare şi cozi de topoare, pistoale şi materiale pirotehnice din categoria celor mai periculoase, cu potential de a produce explozii puternice care ar fi putut provoca pagube imense, răni grave şi deces.

Concluzia procurorilor care i-au trimis în judecată pe cei 22 de inculpaţi este că urmarea imediată a acţiunilor acestora a constat în punerea în pericol a securităţii naţionale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituţională, precum şi pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condiţiile legii.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
Armata germană
2
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
3
Vremea: cât mai durează gerul și unde a fost cel mai frig duminică dimineața. Un val de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
4
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
5
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
Digi Sport
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
curtea de apel bucuresti-1
Curtea de Apel București a amânat decizia privind cererile de suspendare a doi judecători CCR. Când se va pronunța
intrarea in sala CCR
CCR a amânat până pe 11 februarie decizia privind pensiile magistraților: judecătorii vor timp să studieze expertiza depusă joi de ÎCCJ
sediul inaltei curti de casatie si justitie
Înalta Curte a realizat o „expertiză independentă”, potrivit căreia reforma guvernului „anulează total pensiile de serviciu”
sorina pintea - inquam george calin
Cazul Sorina Pintea: Înalta Curte amână pentru a patra oară decizia în cazul fostei ministre a Sănătății. Când e noul termen
reprezentare statuie justitie
Ce a răspuns ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea și Marius Voineag și-ar putea pierde funcțiile de conducere în 2026
Recomandările redacţiei
vagoane tren accident
Cel puţin 39 de morţi într-o tragedie feroviară în sudul Spaniei...
Participants walk into Davos Kurpark Village prior to the opening of the annual meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland
Cine participă din partea României la Forumul Economic Mondial de la...
calin georgescu la tribunal
Răspunsul lui Traian Băsescu la întrebarea: „De ce sunt oamenii...
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Mesajul lui Putin pentru Trump: Să înceapă trocul. Cum ar putea Rusia...
Ultimele știri
Locuitorii Groenlandei se grăbesc să-și facă provizii de urgență din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului
Trump amenință cu procese un gigant bancar american pentru o decizie luată în urma asaltului asupra Capitoliului
Accident în lanț la o trecere de pietoni din București: Un pieton a ajuns în stare gravă la spital
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Oare trebuie să divorțez?” Descoperirea neașteptată a unei femei care și-a făcut un test ADN, după zece ani...
Cancan
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
Fanatik.ro
Mihai Neșu, dat peste cap de ultimele reforme: fundația sa trebuie să plătească impozite de 36.000 de euro...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Giovanni Becali, poveste fabuloasă cu Ilie Dumitrescu la Tottenham: “Un haladit şmecher!”
Adevărul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și...
Playtech
Ce salariu are un director de magazin MR DIY. Retailerul asiatic a început angajările în România
Digi FM
Cum arată Selena Gomez fără pic de machiaj. Vedeta a avut o perioadă plină de evenimente
Digi Sport
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”
Pro FM
Cum arată azi, la 43 de ani, gemenele de la Cheeky Girls: "Sunteți exact la fel!". Au locuri de muncă...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Agatha Christie, autoarea crimei aproape perfecte. Cum și-a înscenat dispariția, folosind numele amantei...
Newsweek
Ministrul muncii îngroapă creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. De ce nu va schimba legea?
Digi FM
Celine Dion, omagiu emoționant pentru soțul ei, în ziua în care acesta ar fi împlinit 84 de ani: "Amintirea...
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
Momentul când un câine declanșează un incendiu. Totul a pornit de la o mănușă încălzită cu baterie
Film Now
Ce fac și cum arată azi gemenele Olsen. Au renunțat la actorie după zeci de filme și s-au dedicat unui cu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...